Necati Doğru: 2021 kir söktürücü bir yıl olabilir

2021 yılı kir söktürücü bir yıl olabilir. Bir yanda makam araçlarında lacivert takım elbiseleri içinde kir kapatıcılar, kir örtücüler, kir gizleyiciler.
Lacili saray seviciler.
Lacili koltuk düşkünleri.
Lacili rant avcıları.
Lacili besleme kalemler.
Lacili din-diyanet.
Lacili tarikat-cemaat.
Öbür yanda kir sökücüler. Demokrasi isteyenler. Hukukun üstünlüğünü ve bağımsızlığını bekleyenler. Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adaleti, kardeşliği, eşitliği savunanlar.
Her eski yıl bir çığlıkla biter.
Her yeni yıl bir çığlıkla gelir.
Yeni yıl; sesiz çoğunluğun derinliklerinden feryat ederek kir söktürücü çığlıklarla geldi. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu olsun.