Necati Doğru: 15 yıldır 9 seçimi kazandıkları için kibir yumağı oldular

Nisan ayının 16’sında “Referandum Sandığına” gideceğiz. Bugünü de sayarsak tam 60 gün var. Seçilmiş bir kişiden, bu çağda “diktatör‐tek adam‐ padişah‐ kral‐ firavun” yaratma tehlikesi taşıyan anayasa teklifine “hayır demenin” 60 nedeni var. Her gün birini yazayım, 60 güne ulaşalım. Birinci neden: 15 yıldır 9 seçimi kazandıkları için kibir yumağı oldular. “Hayır” ülkeyi 15 yıldır yönetenlere “gururlanma padişahım yumruğu” olur. Uyarıcı bir halk yumruğu! Türkiye’de yaşayan vatandaşların; hukuku, adaleti, demokrasiyi, insan hakkını çiğnetmek istemeyen bilinçli toplum olduğu ortaya çıkar. Ülkemizin demokratik dünyada sıfıra inmiş itibarı yükselir. Herkese güven gelir, umutlanır. İşine, gücüne, üretici enerjisine sarılır. Ekonomi canlanır.

Necati Doğru’nun yazısı