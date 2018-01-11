Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalık Aydın Boysan belgeseli

Gazeteci-yazar Nebil Özgentürk, geçen hafta hayatını kaybeden Aydın Boysan için hazırladığı 11 dakikalık belgeseli paylaştı.

Mimar ve köşe yazarı 97 yaşındaki Boysan, organ yetmezliği sonucu Ulus’taki evinde yaşamını yitirmişti.

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Boysan, Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasındaydı. Yaşam, sanat ve sosyal konularda 34 kitabı bulunan bulunan Aydın Boysan’ın en bilinen özelliklerinden biri ‘rakı gurmeliği’ydi.

Bas Yayınları’nın kurucusu Boysan yıllarca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmıştı. Boysan, 67 yıllık eşi Suzan Boysan’ı 2016’da kaybetmişti.

Özgentürk belgeselini şu sözlerle duyurdu: “Bu mini portre belgesel, Aydın Boysan’ın sağlığında hazırlanmış, aramızdan ayrılışının ardından revize edilmiştir.”