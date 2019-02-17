‘Ne yaptıysam sevdiğimden’ diyen cinsel istismarcıya 29 yıla kadar hapis istemi

Ankarada, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki kız arkadaşı M.A.’yı kaçırarak, cinsel istismarda bulunan ve bu sırada çektiği uygunsuz görüntülerini babasına göndermekle tehdit eden 26 yaşındaki Umut K.’nın 29 yıl üç aya kadar hapsi istendi.

Önceki celsede ifadesi alınan M.A., erkek arkadaşı Umut K.’den ayrıldığını; ancak sanığın bu durumu kabul etmeyerek, kendisini telefonda tehdit ettiğini söyledi.

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‘Zorla seni seviyorum dedirtti’

İstediğini kabul etmeyince Umut K.’nin, deniz kenarında çekilmiş mayolu fotoğraflarını babasına göndermekle tehdit ettiğini belirten M.A., şunları söyledi: “Tekrar birlikte olma isteğini tehditlerine rağmen kabul etmedim. Sanık, Mayıs 2018 yılında Polatlı’da okuduğum lisenin önüne aracıyla geldi. Bir süre beni takip ettikten sonra kolumdan tutarak, zorla aracına bindirerek, evine götürdü.“

Evde Umut K. tarafından cinsel istismara maruz kaldığını anlatan M.A., Umut K.’nin, daha sonra kendisini aracına bindirip, yakındaki mezarlığa götürdüğünü söyleyerek, “Burada bana zorla ‘Seni seviyorum‘ dedirtti” dedi.

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‘Ne yaptıysam sevdiğim için yaptım’

Tutuklu sanık Umut K. ise ifadesinde, M.A.’yı zorla kaçırmadığını, kendi aralarında sözlendiklerini, bir süre sonra sosyal medya üzerinden kendisini aldattığını öğrendiğini öne sürdü.

M.A.’nın, kendisini aldattığı kişiyi bulduğunu ve onun da bunu kabul ettiğini iddia eden Umut K., “Ne yaptıysam onu sevdiğim için yaptım. Ona zarar gelmesini istemedim” dedi.

Savunmaların ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Umut K.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı‘, ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek‘, ‘şantaj ve tehdit‘ suçlarından 29 yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.