Ne yapsak: Beş etkinlik önerisi

Haftanın bitmesi demek, mesainin de bitmesi demek. Hafta sonu dışarı çıkıp bir şeyler yapma vakti. Kulaklarımızı konserle mi şenlendirsek? En şık kıyafetlerimizi giyip sergilerde sanata mı doysak? Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman olmuştu, değil mi? Yoksa konuşma dinleyip zihin jimnastiği mi yapsak?

Diken bu hafta beş etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.

Reklam

Konser: At The Gates

İskandinavya’nın ürettiği en iyi şeylerden biri olan melodik death metalin yıllardır en iyi temsilcilerinden biri olan At The Gates, bir kez daha İstanbul’da. Sert ve güçlü müzikle ‘yürek dağlayan’ At The Gates, hem hareketli hem de acıklı bir müziğin temsilcisi.

Övgü toplayan son albümü ‘To Drink From the Night Itself’i dinleyicilerle buluşturacak olan At The Gates, 2 Aralık Pazar akşam 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

Reklam

Sergi: Yeni Sesler

Müze koleksiyonlarını farklı ifade olanakları kılan mecralarla yeniden keşfetmeyi amaçlayan projede, çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçılar Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilham alarak ‘yeni sesler’ üretmeye çalışıyor.

Karanlıkta ve beklenmedik biçimde deneyimlenen bu ses sergisi 30 Kasım Cuma akşam 20.00’de Pera Müzesi’nde.

Tiyatro: Sahibinin Sesi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sevim Burak’ın tüm metinlerinden ve hayatından etkilerin yer aldığı oyunu ‘Sahibinin Sesi’ yazarın iç dünyasını sahneye aktarıyor. 1930’ların Kuzguncuk’unda bir konakta geçen oyunda paranoyak, yaşamın tüm renklerinden korkan karakteri Bilal’in sanrılarla dolu yaşamı anlatılıyor.

İKSV 22’nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun 3 Aralık Pazartesi akşam 20.30’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde.

Konuşma: 21. Yüzyılda Kent Gezginleri – Direnişin İzleri

Flaneur Dergisi’nin yazı işleri müdürü Fabian Saul, Avrupa’da direniş biçimlerini şehirler ve mekanlar üzerinden inceleyerek gezginlik tekniğine yönelik bir bakış sağlıyor. Gerçeklik ve kurgunun sınırındaki bu deneyim metropoller üzerinden Avrupa’nın kurgusal haritasını direniş kavramıyla bağlantılı olarak ortaya koyuyor.

Direniş ve şehirlilik üzerine deneyimlerini aktaracak olan Saul’ün konuşması 6 Aralık Perşembe akşam 19.00’da Goethe-Institut Istanbul’da.

Konser: Oi Va Voi

Londra’da 1990’ların sonlarında kurulan, deneysel bir müzik grubu olan Oi Va Voi, Türkiye’yi de çok seven bir grup. Yılda birden çok kez Türkiye’de konser veren grup, Türkiyeli dinleyiciler tarafından da çok seviliyor.

Oi Va Voi kendine has müziğiyle 30 Kasım Cuma akşam 20.00’de IF Performanca Hall Beşiktaş’ta.