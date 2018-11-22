Ne yapsak: Beş etkinlik önerisi

Haftanın bitmesi demek, mesainin de bitmesi demek. Hafta sonu dışarı çıkıp bir şeyler yapma vakti. Kulaklarımızı konserle mi şenlendirsek? En şık kıyafetlerimizi giyip sergilerde sanata mı doysak? Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman olmuştu, değil mi? Yoksa konuşma dinleyip zihin jimnastiği mi yapsak?

Diken bu hafta beş etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.

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Konser: Evrencan Gündüz

Kendi kendine 14 yaşında gitar çalmayı öğrenip, 16 yaşında ilk bestesini yapan Evrencan Gündüz, yaptığı farklı müzik tarzlarıyla kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi edindi. Genç müzisyen, geçen sene de ilk EP’sini çıkardı.

Rock, caz, halk müziği ve blues arasında geçiş yaparak dinleyiciyi şaşırtmayı başaran müzisyen, 28 Kasım Çarşamba akşam saat 21.30’da Babylon’da.

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Tiyatro: Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin yazdığı ve son yıllarda çok satanlar listesinden düşmeyen kitabı ‘Kürk Mantolu Madonna’ ilk kez tiyatro oyununa uyarlandı. Anadolu’nun işgali sırasında babası tarafından Almanya’ya gönderilen Raif’in, ressam Maria Puder’le Berlin’de yaşadığı baş döndürücü aşk bu kez sahnede.

Engin Alkan’ın uyarladığı oyun 27 Kasım Salı akşam saat 20.30’da Uniq Hall’de.

Sergi: Yeryüzünde Bir Sürgün

Bir grup sanatçının Almanya’da bulunma deneyimleriyle son üç yılda ürettiği yapıtları bir araya getiren sergi, yazar Tezer Özlü’nün kendini yeryüzünün her yerinde sürgün görmesine atıfta bulunuyor. Ülkesinden uzakta üretime devam eden ve kimliklerin akışkanlığına vurgu yapan ‘Yeryüzünde Bir Sürgün’ hareketlilik ve göçün hızla yeniden şekillendirdiği gerçekliği gündeme getiriyor.

Çelenk Bafra’nın küratörlüğünü yaptığı sergi 27 Kasım’dan itibaren Zilberman Galeri’de görülebilir.

Tiyatro: Nederlands Dans Theater I

Farklı ülkelerden dansçıların bir araya geldiği ve ödüllü pek çok koreografiye imza atan Nederlands Dans Theater I dört ayrı koreografiden oluşan bir dans maratonu sunuyor.

22’nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’a gelen Nederlands Dans Theater I 28 Kasım Çarşamba akşam 20.30’da Zorlu PSM’de.

Konser: Altın Gün

Ezbere bildiğimiz 70’ler türkülerini ve Anadolu rock müziklerini bir araya getiren Altın Gün, Selda Bağcan, Barış Manço ve Erkin Koray başta olmak üzere hepimizin diline dolanan, dolanmasa da bir yerden aşina gelen saykedelik müzik tınılarını sahneliyor.

Yarım asır öncenin sounduna modern bir restorasyon deneyimi sunan Altın Gün 24 Kasım Cumartesi akşam 22.30’da Salon İKSV’de.