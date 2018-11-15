Ne yapsak: Beş etkinlik önerisi

Haftanın bitmesi demek, mesainin de bitmesi demek. Hafta sonu dışarı çıkıp bir şeyler yapma vakti. Kulaklarımızı konserle mi şenlendirsek? En şık kıyafetlerimizi giyip sergilerde sanata mı doysak? Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman olmuştu, değil mi? Yoksa konuşma dinleyip zihin jimnastiği mi yapsak?

Diken bu hafta beş etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.

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Konser: Orphaned Land

Metal müziğin önüne ‘oryantal’ sözcüğünü getirmeyi başaran Orphaned Land, Ortadoğu’nun mitolojisini ve müzikal zenginliğini kullanarak şarkılar yaratıyor. Orphaned Land’e eşlik etmek biraz tuhaf. Headbang yaparken dokuz sekizlik tınıları duymak kafa karıştırıcı olduğu kadar keyif de veriyor.

‘Unsung Prophets & Dead Messiahs’ adlı yeni bir albüm çıkaran Orphaned Land 20 Kasım Salı akşam 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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Sergi: Açık Okul Kütüphanesi – Uçup Gitti, Kimin Aklına Gelirdi

İspanyol sanatçı Goya’nın 1799 tarihli ‘Caprichos’ ve 1810 – 20 tarihli ‘Savaşın Felaketleri’ başlıklı gravür serilerinden esinlenerek yazdığı 21 şiirinin yer aldığı sergide yeni anlatı biçimlerine odaklanılıyor. Sergi, Goya’nın gravürlerine verdiği isimlerden yola çıkarak öyküsel bir anlatımla ürettiği şiirleri ile Goya’nın zaman dilimi ile kendi belleğini harmanlıyor.

Proje ve okuma odası işlevi gören Açık Okul Kütüphanesi kapsamında düzenlenen ve Yeşim Ağaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi 19 Aralık Pazartesi gününden itibaren Galata Rum Ortaokulu’nda görülebilir.

Tiyatro: Sherlock Hamid

Meşhur dedektif Sherlock Holmes, Osmanlı’ya gelirse ne olur? Padişah Abdülhamid, Holmes hikayelerini sahnede izlemek ister. Bunun için zavallı Makriköylü Mithat Efendi bulunur. Ama kumpanyası hapistedir, kendisi de alkolik olmuştur.

Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerinde padişahın bu özel isteğini yerine getirmek için girişilen çabayı anlatan ‘Sherlock Hamid’ 16 Kasım Cuma akşam 20.30’da Müşfik Kenter Sahnesi’nde.

Konuşma: Kapsayıcı Sosyal Tasarım Süreci

Kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlayarak toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı destekleyen kapsayıcı sosyal tasarım süreci nasıl işletilebilir? Atlas isimli proje, Harran’da yaşayan kadınlar ile Suriyeli mülteci kadınların, Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde üretimin merkezinde aktif yer alarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir modele oturuyor.

Proje sürecini tasarım bağlamında anlatacak olan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve küratörler Bilgen Coşkun ve Dilek Öztürk’ün konuşması 18 Kasım Pazar akşamüstü 18.30’da Haliç Kongre Merkezi’nde.

Konser: Mario Batkovic

Bosna doğumlu İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic’in yaptığı müzik hazza başka bir davet. Kendi stüdyo ve plak şirketini de kurmuş olan müzisyen, oda müziği eğitimi almış olmasına karşın pek çok grupla da sahne aldı.

Geçen yıl kendi solo albümünü yayınlayan müzisyen 17 Kasım Cumartesi akşam 21.30’da Salon İKSV’de.