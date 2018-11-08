Ne yapsak: Beş etkinlik önerisi

Haftanın bitmesi demek, mesainin de bitmesi demek. Hafta sonu dışarı çıkıp bir şeyler yapma vakti. Kulaklarımızı konserle mi şenlendirsek? En şık kıyafetlerimizi giyip sergilerde sanata mı doysak? Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman olmuştu, değil mi? Yoksa konuşma dinleyip zihin jimnastiği mi yapsak?

Diken bu hafta beş etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.

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Konser: Riff Cohen

Türkiyeli dinleyiciler Riff Cohen’e bağımlı oldu, Riff Cohen de Türkiyeli dinleyicilere. Fransız şarkıcının Türkiye’de verdiği kim bilir kaçıncı konser ama onun acıklı ama eğlendiren, hipnotik müzikleri adeta bir dansa davet.

Ülkemizde pek çok şarkısı sevilerek dinlenen ve bir dönem başka hiçbir şarkıcının dinlenmediği izlenimi yaratan Riff Cohen 15 Kasım Perşembe akşam 20.00’de IF Performans Hall’da.

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Sergi: Katarakt

Sanatçı Evşen Yeşert’in fotoğraflarından oluşan sergi, temsil edilen ile nesnenin kendisi arasındaki farka odaklanıyor. Serginin sorduğu net bir soru var: Katarakt sınırın aşılmasına dair tehdidin evcilleşmesine yarayan, sakinleştirici bir perde olabilir mi?

İnsanın temsile ilişkin manik isteğiyle fantaziyi ele alan sergi 31 Aralık’a kadar Encore Kitabevi’nde görülebilir.

Konuşma: Nostalji Eleştirisinin Eleştirisi

Günümüzde geçmişi arar olduk. Sosyal medyanın her bir yerinde, yazılan pek çok yazıda çocukluğumuzdan bir nesneyi görmeye, onunla ilgili anılarımızı canlandırmaya hevesli ve aşina hale geldik. ‘Arşivden Sonra’ serisinin bir parçası olan bu konuşmada da arkeolog ve tarihçi Saadet Özen, nostaljinin toplumsal hafızadaki yerini sorguluyor.

Görüntülerin yeniden anlamlandırılması ve bağlamından koparılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini ele alan konuşma 13 Kasım akşam 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.

Müzikal: Damdaki Kemancı

Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri olan müzikallerden ‘Damdaki Kemancı’ bir kez daha Türkçe versiyonuyla sahnelenecek. Sinema filmine de uyarlanan ve Türkiye’de ilk kez 1969 yılında sahnelenen müzikal, ‘Ah Bir Zengin Olsam’ gibi aşina olduğumuz müziklerin de kaynağı.

Canlı orkestra ve 300’e yakın kostümün kullanılacağı müzikal 12 Kasım pazartesi akşam 20.30’da Zorlu PSM’de.

Konser: Mozart’tan Sevgilerle

İlk öğrenci inisiyatifli koro olan Boğaziçi Quartet, yeni sezonuna Mozart temalı konseriyle başlıyor. Konser, bestecinin Joseph Haydn’a olan hayranlığını ve ikilinin ilişkisini konu alıyor.

Klasik müziğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışan konser 12 Kasım pazartesi akşam 20.00’de Boğaziçi Üniversitesi’nde.