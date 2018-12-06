Ne yapsak: Beş etkinlik önerisi

Haftanın bitmesi demek, mesainin de bitmesi demek. Hafta sonu dışarı çıkıp bir şeyler yapma vakti. Kulaklarımızı konserle mi şenlendirsek? En şık kıyafetlerimizi giyip sergilerde sanata mı doysak? Tiyatroya gitmeyeli uzun zaman olmuştu, değil mi? Yoksa konuşma dinleyip zihin jimnastiği mi yapsak?

Diken bu hafta beş etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.

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Konser: Hedonutopia

İzmir çıkışlı grup Radiohead, Dead Can Dance, Sigur Rós, The Cure gibi müzik tarihine yön veren isimleri hatırlatan, rock ve elektronikayı birleştiren, 90’lar shoegaze’ine selam çakıyor.

İkinci albümü ‘Yarı Cennet’le profesyonel sularda yüzdüğünü kanıtlayan grup, farklı tonlara sıklıkla yer veriyor. Yeni albümü ‘Yakamoz Sandalı’ndan da bir parça çalacak olan Hedonutopia 8 Aralık Cumartesi akşam 22.30’da Salon İKSV’de.

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Sergi: Pazar Sabahı

Pazar sabahları pek çok kişi için geç kalkılan, evde bulunan herkesin bir arada kahvaltı sofrasında olduğu, çoğu zaman da evde geçirilen bir gün. Bugünün anlam ve öneminden yola çıkan bu sergi de Pazar gününü evde geçirmenin ikonları olan, mesela kalorifer peteği, priz, koltuk gibi nesneleri odağına alıyor.

Yaşamımızdan asla çıkaramayacağımız, bazen çocuksu bazen de yetişkin olan ‘Pazar Sabahı’ sergisi bu hisler ve nesneleri anlatıyor. Küratörlüğünü Nicole O’Rourke’nin yaptığı bu kaygısız güne dair sergi 29 Aralık’a kadar görülebilir.

Opera: Die Walküre

Dünyaca ünlü opera ve baleler Türkiye’de pek sahnelenmiyor ama gösterimleri yapılıyor. Royal Opera House prodüksiyonlarından ‘Die Walküre’ de bir dünyanın başlangıcından, yıkımına, tanrılara, kahramanlara ve canavarlara uzanan bir yolculuğa uzanıyor.

Karakterler arasındaki farklılıklar ve karışıklıların incelikli bir biçimde anlatıldığı bu opera gösterimi 10 Aralık Pazartesi akşam 19.00’da Zorlu PSM’de.

Konuşma: Psikanaliz esintili nörobilim

Prof. Dr. Hakan Gürvit, psikanaliz ve nörobilim arasındaki ilişkiden yola çıkarak kültürel ve politik bilincimizin nasıl şekillendiğini ve toplumsal yaşamda nasıl sunulduğunu anlatıyor.

Birbiriyle ilintili iki dalın kesiştiği bu konuşma 8 Aralık Cumartesi öğlen 15.00’te Haliç Üniversitesi’nde.

Konser: Nabibah Iqbal

Psikedelik synth’ler ve post-punk ritimlerini birleştirdiği elektro pop sound’uyla Londra çıkışlı prodüktör İstanbul’da. Klavye, synth, bateri ve gitar gibi farklı enstrümanların hepsini çalabilen müzisyen, çağdaş sanatla müzikal işbirlikleri de yaptı.

Deneysel çalışmalarıyla ön plana çıkan Nabibah Iqbal 8 Aralık Cumartesi akşam 21.00’de Babylon Bomontiada’da.