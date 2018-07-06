‘Ne olacak şimdi?’: LGS’de puan ve yüzdelik dilimler sil baştan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hatasını kabul edip Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil puanlarını düzeltti. Birçok öğrencinin LGS puanı arttı, yüzdelik dilimi yükseldi. Veliler ‘hak kaybı’ndan şikayetçi.

LGS’de yabancı dil puanlarının ayrı hesaplanması yüzünden doğru yanıt ortalaması yüksek Almanca ve Fransızca dilinden sınava girenler, İngilizce’den sınava girenlere göre daha az puan almıştı. Mağdur öğrencilerin velileri MEB’e itiraz etmişti.

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Deneyimli eğitim editörü Pervin Kaplan’ın blogundan yer alan habere göre MEB, puanları dün gece tekrar hesapladı ve düzeltti. Böylece birçok öğrencinin LGS puanı 6 ila 8.5 arttı. Dolayısıyla yüzdelik dilimleri de değişti.

‘Bu hak kaybı nasıl giderilecek?’

Ancak puanı yetmediği için Robert, Alman, Saint Joseph gibi liselere giremeyen öğrenciler söz konusu. Üstelik söz konusu liselerin kontenjanları doldu bile. Veliler bu kez de, “Çocuklarımızın bu hak kaybı nasıl giderilecek?” diyor.

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Bir veli şunları söyledi: “Bu hatalı hesaplama yüzünden 6, 7, 8 puanla Robert, Alman ya da kontenjanını dolduran okullarda kayıt hakkını kaybeden öğrenciler ne olacak? Kayıtları kapanan okullara bu çocuklar bu hatalı hesaplama yüzünden giremedi.”

Bir başka veli şöyle konuştu: “Benim kızım Alman Lisesi’ne bu hesaplama yüzünden giremedi. Ne olacak şimdi?”

Çocuğu Almanca’dan sınava giren bir başka veli ise şunları söyledi: “Biz devlet liseleri için tercih yapacaktık. Bu düzeltmeden sonra tercih listemizi değiştireceğiz. Giremeyeceği okullara bile şimdi girme şansı olacak.”

Ne olmuştu?

LGS puanlarının açıklanmasının ardından bazı veliler yabancı dildeki farklı hesaplamanın aynı sonuçlara sahip öğrenciler arasında adaletsizliğe yol açtığını saptamıştı.

Farklılığın nedeni LGS’de standart puan hesaplamasının ortalaması düşük derslere daha fazla puan verilerek yapılmasıydı. Almanca ve Fransızca’dan sınava giren öğrencilerin çoğu özel okulda okuduğu için doğru ortalaması yüksekti. Bu nedenle de ortalaması düşük İngilizce’de doğru yapanlara göre yaklaşık 6 ile 8.5 puan az almışlardı.

LGS kılavuzunda da yabancı dil puanlarının ayrı hesaplanacağına dair bir bilgi bulunmadığını söyleyen veliler, bakanlığa bu hesaplamayı düzeltmesi için itiraz etmişti.