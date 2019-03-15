Ne okusak: Üç kitap önerisi

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Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

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Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

‘Bir Dava’

Günümüz Türk edebiyatının en yetkin kalemlerinden Ayhan Geçgin’in beşinci kitabı ‘Bir Dava’, hem bir davanın peşinde koşanları hem de hakkında dava açılanları konu ediyor.

Türkiye’nin siyasi panoramasını insan hikayesi üzerinden, derinlikli biçimde işleyen Geçgin’in romanı hem ağır baskı altında yaşamak ve kaçış arasındaki ikilem halini hem de insan iradesinin güçlü ve kırılgan yanlarını anlatıyor.

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‘Kadınlar Ormanı’

‘Kadınlar Ormanı’, umutsuzluğun doğal bitki örtüsüne dönüştüğü bir ülkede, Meksika kırsalında yaşam mücadelesi veren kadınların sesine ses veriyor.

Kadınlığın karanlık gölgeler arasında saklanmak zorunda kalan ama her şeye rağmen ışıldayan renklerini resmederken, anneler ile kızları arasındaki ilişkinin en mahrem köşelerini yansıtıyor.

‘Ötekilerin Kökeni’

Nobel Ödüllü yazar Toni Morrison, ‘Ötekilerin Kökeni’nde on dokuzuncu yüzyılda kaleme alınmış tıp makalelerinden, köle ve efendilerin günlüklerine, oradan da köleliği romantize eden, ayrımcılığı araçsallaştıran, yabancı olmanın ve yabancıya dönüşmenin farklı yönlerini vurgulayan edebi eserlere kadar çok geniş bir yelpazede geziniyor.