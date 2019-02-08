Ne okusak: Üç kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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İyilik

Şebnem İşigüzel, İletişim Yayınları, 204 sayfa.

Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, adının aksine yaşadığımız zamanın trajedisini anlatıyor. Sevilmek ve ayakta kalmak isteyen, isyan eden ve yenilen bir hayatı anlatan roman, kanser hastası olduğunu öğrenen bir kadının İstanbul’da umuda tutunmanın yollarını farklı şekilde deneyimlemesini konu ediyor.

Hastalığının peşinden geçmişine giden, bir yandan da hayatta kalmak için çabalayan bu kadın, yalan söylemekten de poz yapmaktan da geri durmuyor. İşigüzel’in romanı, sıradışı karakteriyle ön plana çıkıyor.

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Son Tanıklar: Çocukluğa Aykırı Yüz Öykü

Svetlana Aleksiyeviç, çev. Aslı Takanay, Kafka Kitap, 293 sayfa.

Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç’in İkinci Dünya Savaşı’nın Sovyet halkı üzerindeki yıkıcı etkisini incelediği kitabı, uzak köylerde, küçük şehir ve kasabalarda, ormanın derinliklerinde savaşın nasıl tecrübe edildiğini anlatıyor.

Büyüklere özgü görülen ve kahramanlıkla ilişkilendirilen savaşın çocuklarda nasıl travmaya sebep olduğunu ve acılarla büyümenin ne demek olduğunu aktaran yazar, babasız, annesiz, oyuncaksız, çikolatasız, yiyeceksiz yetişen çocukların öyküsünü tanıklıklar üzerinden aktarıyor.



Radikal Kurban

Terry Eagelton, çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yayınları.

Kutsal ve kurban imgeleri binlerce yıldır var ve günümüzde modernlikle birlikte biçim değiştirerek ayakta kalmayı sürdürüyor.

Marksistlerin fazla teolojik bularak alaka göstermekten kaçındığı bu konuyu ele alan Terry Eagleton, kurban mefhumunun izlerini havarilerin, Antikçağ filozoflarının, teologların ve Hegel’den Derrida’ya, Shakespeare’den Henry James’e, oradan da günümüze daha yakın felsefeci ve edebiyatçıların metinlerinde sürmeye çalışıyor.