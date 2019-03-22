Ne okusak: Dört kitap önerisi

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Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

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Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

İnternet Bağımlılığı: Bağımlılar ve Aileleri İçin El Kitabı

İnternetsiz bir hayat hayal etmek artık neredeyse mümkün değil. İnterneti makul düzeyde ve anlamlı bir şekilde kullanmak hayatı kolaylaştırıyor ama ya aşırı kullanımı? Hangi aşamadan itibaren internet bağımlılığından söz etmek gerekir? Mağdurlar ve yakınları bu rahatsızlıktan nasıl etkilenir? İnternet bağımlısı kişiler ne tür bedensel, sosyal ve psikolojik sorunlarla karşılaşırlar? Kişiyi internet bağımlılığına sürükleyen nedenler nelerdir?

İnternet bağımlılığı konusunda uzman bir klinikte uzun yıllardır başhekim olarak görev yapan Holger Feindel, bu kitapta internet bağımlılığını normal internet kullanımından ayıran özellikleri ortaya koyuyor. Birçok örnek vaka eşliğinde risk grubundaki kişileri, tedavi yollarını, sanal sarmalından gerçek hayata geri dönüş yollarını anlatıyor.

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Yakın

Bilimkurgu ve Afroamerikan edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilen Octavia E. Butler’ın, akademi ve felsefe dünyasında da geniş yer bulan romanı ‘Yakın’ yolculuğun, fantazinin ve tarihsel kurgunun iç içe geçtiği, türler ötesi bir roman. Köleliğin ve ırk ayrımcılığının en sert yaşandığı döneme bir zaman yolculuğu gerçekleştiren kahramanın öyküsü, yazarın muhalif duruşunu, hiyerarşiye karşı dik duruşunu ve ırk ve cinsiyet eşitsizliğine karşı gösterdiği tepkinin bir yansıması.

Annelik

Kanadalı yazar Sheila Heti’nin anne olup olmamak üzerine bir kararsızlık noktasından hareket eden ‘Annelik’ romanı, otuzlu yaşların sonlarındaki bir grup kadının öyküsünü anlatıyor. Anlatıcının eşinin, ailesinin ve akranlarının etkisinde anneliğe karar vermesini konu eden kitap modern kadının doğurganlıkla olan ilişkisini ahlaki, sosyal ve psikolojik bir noktadan ele alıyor. Heti’nin modern kadının seçme ikilemine eğilerek toplumsal bir dönüşüm noktası oluşturduğu ‘Annelik’ karar verme konusuna dürüstlük ve mizah perspektifinden yaklaşan bir roman.

Tıbbın Öyküsü

Sağlığımız gündeme geldiğine aklımıza ilk gelen ve bize yardım eden, hayatımızı kurtaran da genellikle tıp bilimi oluyor. Tarih boyunca insanlığın mücadele ettiği türlü hastalıklar, bulunan çareler, ilkel komünal toplumlardan bu yana sürekli değişim gösteren uygulamalar, inanışlar ve bilgiler insanlığın yanı sıra tıp tarihini de şekillendirdi.

Cumhur Ertekin’in kitabı tıbbın farklı zaman ve coğrafyalarda kesişen ve ayrışan yönlerini anlatıyor.