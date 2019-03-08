Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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I Love Dick



Kırkına merdiven dayamış başarısız film yapımcısı Chris Kraus tanınmış kültür ve sanat kuramcısı Dick ile geçirdiği gecenin ardından delicesine bir aşka tutulur.

Kocasının da dahil olduğu ve zamanla acayip bir oyuna dönüşen bu aşk sayesinde Chris durmaksızın yazar ve kendine nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmeye başlar.



Dick’e vurulmanın ortaya çıkardığı erotik enerjiyle Chris aşk, sanat, cinsellik ve evlilik hakkındaki görüşlerini yeniden sorgulamaya başlar. ‘I Love Dick’ son 20 yılın en önemli feminist metni kabul ediliyor.



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Boşluktakiler



Man Booker finalisti Tom McCarthy’nin ‘Boşluktakiler’ romanı komünizmin çöküşünün ardından Orta Avrupa’nın nasıl dağıldığını konu ediyor.



Romanda bohemlere, siyasi mültecilere, futbol hakemine, polis ajanına ve bir kozmonota yer veren yazar, karakterlerini Sofya’dan kaçırılıp Prag’a getirilen bir Bizans ikonasının etrafında kendi hikayelerini anlatırlar.

McCarthy’nın bu kitabıyla, fiziksel, siyasal, duygusal ve metafizik sorulara yanıt arıyor.



Aramızdaki Ağaç



Sema Kaygusuz’un düzyazılarını bir araya getirdiği ‘Aramızdaki Ağaç’ 21 yazıdan oluşuyor.



Bu kitapta yazarın kadınlık, annelik, erkeklik konuları başta olmak üzere edebiyattan şiire, Türkiye’deki toplumsal kimliklere, gündelik davranış kalıplarına ve alışılageldik gündelik siyasete kadar farklı alanlara yönelik bakış açısını görmek mümkün.





Fatih Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus



Peyami Safa’nın ‘Fatih-Harbiye’ ile kurduğu cumhuriyet dönemi dikotomisi akıllarda yer eden, muhafazakâr ve modern arasındaki ayrımı keskin biçimde anlatan bir eser.



İrfan Özet’in ‘Fatih Başakşehir: Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus’ kitabı da 21’inci yüzyılda Türkiye’sinin ilk yıllarında dindar-muhafazakâr yoksullar ve zenginler arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor.



Türkiye’nin geçirmekte olduğu sosyolojik dönüşüm sürecinin önemli bir cephesini aydınlatan bu kitapta derinlemesine mülakatlar dikkat çekiyor.

