Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Azizler ve Alimler

Britanyalı akademisyen ve yazar Terry Eagleton’ın ilk ve tek romanı ‘Azizler ve Alimler’, yazarın düşünsel çerçevesinin içinden bir kesit niteliğini taşıyor.

Mihail Bahtin, İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun lideri James Connolly ve James Joyce’un ‘Ulysess’ romanının kahramanı Leopold Bloom’un bir araya geldiği; devrim, felsefe, boşvermişlik üzerine kurulu romanda itiş kakışla ve bol küfürle dolu tartışmalar düşünsel bir sohbeti aktarıyor okura.

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Anekdotlar, idealler, kavramlar, kültürlerden yola çıkan ‘Azizler ve Alimler’ St. Petersburg, Viyana ve Dublin gibi çalkantılı şehirler arasında gezinen bir ‘fikir romanı.’

Normal ve Patolojik

Başlangıç noktası olarak biyolojinin bir bilim olarak 19’uncu yüzyıldaki ortaya çıkışını ele alan yazar Georges Canguilhem, ‘Normal ve Patolojik’te sağlık ve hastalık ikilemini 19’uncu yüzyılda tanımlandığından radikal ölçekte farklı biçimde tartışıyor.

Normal ve patolojik konseptlerinin nesnel ve bilimsel olmanın çok uzağında olduğunu savunan yazar, modern biyoloji ve eczanın epistemolojik temellerinin siyasi, ekonomik ve teknolojik buyruklarla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Yazarın temel aldığı iki düşünür ise Michel Foucault ve Louis Althusser.

Sürgünler

İrlandalı yazar James Joyce’un pek bilinmeyen ve adı zikredilmeyen metinlerinden ‘Sürgünler’ aslında bir tiyatro. Yazarın büyük eseri ‘Ulysses’i kaleme almaya başladığı sıralarda yazdığı ve otobiyografik yanı ağır basan bu metin küçük bir aile ve arkadaş çevresi üzerinden, kıskançlık, özgür aşk, ihanet ve dostluk meselelerini büyük bir cesaretle ele alıyor.

Joyce’un bu metindeki özgünlüğü ise döneminin aile ve ahlak değerleriyle çatışıyor olması.

Aşk Dediğin

ABD’deki New Yorker gibi dünyanın en prestijli dergileri için kapak çizimlerinin yanısıra tarihte yer edinen günümüzün dramatik olaylarının da karikatürlerini çizen illüstratör Gürbüz Doğan Ekşioğlu, ‘Aşk Dediğin’ isimli kitabında aşkı resmediyor.

107 adet illüstrasyon, fotoğraf ve aforizmaları yer aldığı kitapta aşk kavramı kah tüm saflığıyla, kah hicivle bezeli olarak aktarılıyor.