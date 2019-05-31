Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Kimse Bilmemeli

‘Kayıp Kız’ı sevdiyseniz ‘Kimse Bilmemeli’yi de seveceğinize kuşkunuz olmasın. Gerçekle kurmacanın sınırlanırı kurmaca içinde kurmaca ile zorlayan ‘Kimse Bilmemeli’ başucunda beliren romanın aslında gerçek bir suçu, senelerdir saklı tutulan bir sırrı anlattığını fark eden Catherine Ravenscroft’ın hikayesini anlatıyor bizlere.

Zürafanın Boynu



Eski Doğu Almanya’da, küçük bir kasabada öğrenci kıtlığından sonu gelmek üzere olan Darwin Lisesi’nde Darwin’in teorisini içselleştirmiş küskün bir biyoloji öğretmeni Zürafanın Boynu’nun esas karakteri. Standartlara sarılan, uygar ve kültürlü olmayı zafiyet olarak gören Lohmark’ın derslerinde ve özel yaşamında geçerli olan tek şey acımasız doğa yasaları. Ders yılı başında öğrencileri isimlerine göre belli bir kategoride görür Lohmark. İtina ile bir isim listesi hazırlar, öğrencileri tanımlar. Erika, sınıfın merkezinde ikinci sırada ve ortada oturmaktadır. Sınıfın merkezidir. Farklıdır, tüm diğer öğrencilerden farklıdır. Erika Tom’dan, Laura’dan, Ellen’den farklı tanımlanır. Erika eğik oturur, eğiklik iticidir, belki doğaya terstir.

Kız Kardeşim Seri Katil

Bir akşam yemeği sırasında kız kardeşinizden gelen imdat çağrısına nasıl karşılık verirsiniz? Korede’nin listesi bellidir: çamaşır suyu, lastik eldivenler, çelik gibi sinirler ve dayanıklı bir mide. Çünkü onun yardım isteyen kız kardeşi sıradan biri değil, bir seri katil! Ayoola’nın “meşru müdafaa” adına işini bitirdiği üçüncü erkek arkadaş, ablasının maharetli ellerine terk ettiği üçüncü ceset. Oldukça dehşet verici bir konuyu ilginç bir yaklaşımla ele alan ‘Kız Kardeşim Seri Katil’ Women’s Prize’ın bu yılki adayları arasında.

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Talihsiz Bir Kadın



Richard Brautigan’ın, intiharının ardından yayınlanan son kitabı ‘Talihsiz Bir Kadın’, ölümler, seyahatler, yeni ya da tanıdık insanlar, yangınlar ve fırtınalarla sarmalanan dünyasının nihai ürünü. Brautigan bu romanıyla Amerika’yı baştan başa kat ederken ölüm fikrini daima bavulunda taşıyan bir yolcunun, loş otel odaları, kirli yataklar, arabalar ve yollar boyunca zihnine doluşan fikirlerle örülü tekinsiz bir Beat evreni sunuyor okuruna.