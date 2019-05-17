Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Öfke Üzerine Üç Öykü

Binlerce, milyonlarca insanın hayatına doğrudan ya da dolaylı yoldan etki eden 2011’deki Mısır Devrimi pek çok insanın ölümüne ve yaralanmasına da neden oldu. Başta Kahira olmak üzere Mısır’ın tüm meydanları hükümet karşıtı binlerce protestocuyla dolup taştı. Mısırlı yazar Muhammed El-Mensi Kandil dünyanın gidişatını değiştiren bu olayı içeriden ve büyük bir hassasiyetle ele alıyor ve masumiyetle öfkeyi buluşturuyor ‘Öfke Üzerine Üç Öykü’de.

Benim İki Dünyam

Arjantinli yazar Sergio Chejfec ‘Benim İki Dünyam’ ile birlikte geleceğin romanına giden yolda büyük bir adım atıyor. Hikayesini elli yaşındaki yazar-anlatıcının ağzından anlatan bu roman Latin Amerika edebiyatının dinamizmini metafizik bir alana taşımasıyla dikkat çekiyor.

Seiobo Orada Aşağıdaydı

Kadim bir Buda heykelinin restorasyon serüveni; atölyesini idare eden usta bir Rönesans ressamı; prova yapan bir Noh oyunu aktörü; köylülere ders veren fanatik bir barok müzik tutkunu; Japonya’nın en kutsal tapınağındaki bir ritüeli bozan turist kafilesi ve av peşinde bir balıkçıl kuşu… ‘Seiobo Orada, Aşağıdaydı’ tüm bunları bir araya getirerek tematik bütünlük arz eden öykülerden oluşan bir roman koyuyor ortaya. Kitabın 2015 yılında Uluslararası Man Booker Ödülü’nü kazandığını da eklemeden geçmeyelim.

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Doğum Günü Kızı

Ünlü Japon yazar Haruki Murakami okurlarını sevindirecek yeni bir öykü ile karşımızda. Kısa ve öz bir metinle birçok farklı duyguyu canlandırmayı başaran Haruki Murakami ‘Doğum Günü Kızı’nı da ‘Fırın Saldırısı’ , ‘Tuhaf Kütüphane’ ve ‘Uyku‘dan da aşina olduğumuz üzere ilginç illüstrasyonlarla süslüyor.