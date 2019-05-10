Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Ellerin Elime Değdiği Zaman

Mustafa Soy

Yakın zamanda yayın hayatına başlayan Kutu Yayınları’nın ikinci kitabı Mustafa Soyuer imzalı ‘Ellerin Ellerime Değdiği Zaman’. Mustafa Soyuer bu ilk kitabında lirik dili ve kendinden emin üslubuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mor Amber

Nijeryalı ünlü yazar Chimamanda Ngozi Adichie bu defa ona ilk büyük çıkışını sağlayan ilk romanı ‘Mor Amber’ ile karşımızda. Yazar, ‘Mor Amber’ ile bizi yalnızca Katolik bir sofuluğun hüküm sürdüğü babaevi ile okutman halasının bahçesinde mor amberler açan, özgürlüğe açılan evi arasında gidip gelen genç Kambili’nin hayatına değil, askeri diktatörlük altında yönetilen Nijerya’ya da davet ediyor.

Nefaset Lokantası

‘Musa’nın Uykusu’ adlı ilk romanından uzun bir süre sonra ‘Nefaset Lokantası’ ile edebiyat sahnesine geri dönüyor. Yine günümüzden bir hikayeye odaklanan yazar gündelik hayatın çıkmazlarıyla boğuşan karakterleri ile zamana ve coğrafyaya göbekten bağlı bir varoluşun da izini sürüyor.

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Auschwitz Dövmecisi

Gerçek bir yaşamöyküsünden yola çıkılarak kaleme alınan ‘Auschwitz Dövmecisi’ Slovakyalı bir Yahudi olan Lale Sokolov’un 1942 yılında, Auschwitz-Birkenau toplama kamplarında yaşadıklarını esas alıyor. Koluna kendisine verilen numaranın dövme olarak işlenmesini bekleyen Sokolov bu sırada hayatının aşkıyla da tanışıyor.