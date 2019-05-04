Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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DelliÂddem

Usta yazar Margaret Atwood’un kült eserleri arasında sayılan ‘DelliÂddem’ kıyametin insan eliyle geldiği bir coğrafyada geçiyor. Margaret Atwood’un daimi okurlarına pek yabancı gelmeyecek bir coğrafya bu. Zira bu coğrafyayı ‘Antilop ve Flurya’ ve ‘Tufan Zamanı’ romanlarından da hatırlıyoruz. Bu romanla Atwood üçlemeyi tamama erdiriyor ve akıllardaki soru işaretlerini açıklığa kavuşturuyor.

Hayatta Kalma Rehberi

Senaryoları ve gazete yazılarıyla tanıdığımız Zehra Çelenk bu kez öyküleriyle karşımıza çıkıyor. Tekrar tekrar değişen ve dönüşen hayatları ve dünyaları konu edinen öyküler okura da başka türlü bir bakış açısı sunuyor.

İki Rüya Dokuz Gerçek

Hakan Bıçakcı yine bildiği sularda yüzüyor ve rüyalar arasında dolaşmayı sürdürüyor. Gerçeklik algısını kıran bu roman ile yazar bir başka sanatçıyla, M.K. Perker ile güçlerini birleştiriyor ve ‘İki Rüya Dokuz Gerçek’ M.K. Perker’in illüstrasyonlarıyla zenginleşiyor.

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Bilinmeyen Sular

‘Tekme Tokatlı Şehir Rehberi’ ile hatırladığımız Mevsim Yenice öykücülük serüvenini ‘Bilinmeyen Sular’ ile sürdürüyor. Kendi içine tutsak, hayata karışmakta çekingen karakterlerinin peşine takılan Yenice duru bir dil ve nükteli bir anlatımla öne çıkıyor.