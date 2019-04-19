Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Yalan Oyunu

Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen, cennet gibi bir kasabada tüm ahengi bozan bir kemik, bir insan kemiği. Ertesi gün bir zamanlar aralarından su sızmayan üç kadın, Fatima, Thea ve Isa ekibin dördüncü üyesi Kate için tekrar bir araya geliyor. Her ne kadar bugünün hiçbir zaman gelmemesini umdularsa da bazı şeyler kaçınılmaz, bu oyunu sonuna dek sürdürmek zorundalar. ’10 Numaralı Kamara’ ve ‘Kapkaranlık Ormanda’nın çoksatan yazarı, çağımızın Agatha Christie’si Ruth Ware’den gerilim dozunu bir an olsun düşürmeyen bir roman ‘Yalan Oyunu.’

Nadja

“Kimim ben?” insanlığın en temel sorularından biri olsa gerek bu. André Breton imzalı ‘Nadja’ bu sorunun peşindeki bir arayışın romanı. Aranansa Fransa’nın başkenti Paris’in sokaklarında gerçekle düş arasında gidip gelen, bir görünüp bir kaybolan ve hep biraz eksik görünen nadide bir ‘umut’ kıvılcımını arıyor. Ezoterik bir aşkın en mahrem taraflarını cesurca dile döken ‘Nadja’ benliğin karanlık köşelerine de ışık tutuyor.

Tek İstediğim Her İkisi Birden

Aslında bizim için uzak bir coğrafyanın, Montana’nın herkese tanıdık gelecek öykülerini bir araya getiriyor ‘Tek İstediğim Her İkisi Birden’. İlk rastladığı kadına tutulan yalnız bir çiftlik çalışanı, karlı bir gecede aşk ve ihanet hakkında sohbet eden huzursuz, tedirgin iki kadın, kızını öldüren adamın sevgilisiyle otel odasında buluşan bir baba, karısını genç yüzme hocasıyla aldatan bir koca, ölen arkadaşının sevgilisine duyduğu arzuyla ona yardım etmek arasında kalan santral işçisi, babasının müvekkilinin tacizine uğrayan bir genç kız. Hiçbirine yabancılık çekmeyeceksiniz.

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Beterotu

Aslında pek çoğumuzun içinde akıp gittiği, fakat pek azımızın dönüp baktığı bir şeye, gündelik hayata çeviriyor yüzünü Pınar Öğünç, yeni kitabı ‘Beterotu’ ile. İlk öykü kitabı ‘Aksi Gibi’den dört yıl sonra Pınar Öğünç iç dünyasının mutfağından çıkan leziz cümleleriyle sadece gazetecilikte değil, edebiyat alanında da rüştünü ispat ediyor.