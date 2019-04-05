Ne Okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Renklerden Moru

Alice Walker, Doğan Kitap

Erkek egemen bir dünyada sadece kadın olduğu için değil, siyahi olduğu için de ayrımcılığa uğrar Celie. Başına gelenler öyle utandırır ki onu, bunları değil başka biriyle, Tanrı’yla bile paylaşamaz.

Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran ‘Renklerden Moru’, kendi ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin hikâyesiyle de zenginleşen bir roman.

Kara Yarısı

Mahir Ünsal Eriş, Can Yayınları





Mahil Ünsal Eriş altı yıllık bir aradan sonra okurlarıyla iki yeni kitapla, bu kez Can Yayınları etiketi altında buluşuyor. Yüzünü küçük yerlere dönen bu öyküler kendi içsel sınırlarına hapsolmuş kahramanların arasında dolaştırıyor bizi.

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Mahir Ünsal Eriş’in bu yeni öyküleri onun içinden yaşam fışkıran, canlı ve iştahlı üslubuna alışık okurları yanıltmayacak.

Sorgu ve Sır

Patrick Ness, Yabancı Yayınları

Genç okurların keyifle okuduğu ‘Kaos Yürüyüşü’ serisi ‘Sorgu ve Sır’ ile devam ediyor.

Todd ve Viola, umuda koştuklarını düşünürken kendilerini en büyük düşmanlarının yeni krallığında buluyor ve zihinleriyle acımasızca alay eden Prentiss’in kurduğu oyunda ‘Gürültü’ yeniden yükselirken, herkes tarafını seçmeye zorlanıyor. Fedakârlık, şüphe, ihanet ve inançla sarmalanmış bu savaşta herkesin kaybedecek çok şeyi var.

Teftiş

Josh Malerman, İthaki Yayınları





Doğrusu en sıkı okurları bile Josh Malerman’ın hızına yetişmekte zorlanıyor. Yazar bu kez de ‘Teftiş’ ile karşımızda.

Bu kez olaylar ormanın içinde, dünyadan soyutlanmış bir okulda geçiyor. Ama burası yalnızca bir eğitim yuvası değil. Bu okulun öğrencileri sadece okulun değil, birbirlerinin de sırlarına vakıf olacakları bir maceranın kapısındalar.