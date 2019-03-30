Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Esaslı kaybedenler

Etgar Keret, Siren Yayınları.

Çağdaş edebiyatın hınzır kalemi Etgar Keret bu kez kanat çırpmaya çalışırken sertçe yere düşenlerin hikayesini anlatıyor. Bu sayfalarda büyük kahramanlıklar, sonsuz aşklar, göz kamaştıran maceralar yok. Bu sayfalarda yalnız ve yalnız umudunu muhafaza edebilen esaslı kaybedenlerin hikayesi var. Kara mizahtan hoşlanan okurun kaçırmaması gereken bir kitap Uç Artık.

‘Yaşlı kıta’nın hikayesi

Chinua Achebe, İthaki.

Afrika’nın en ünlü yazarlarından Chinua Achebe Avrupa tarafından kolonileştirilen yaşlı kıtanın hikayelerini evrensel bir noktadan anlatmayı başarıyor. 2007 yılında Uluslararası Man Booker Ödülü’ne de layık görülen Achebe’nin ilk romanı olan Parçalanma Time dergisinin 1923-2005 yılları arasını kapsayan ‘En İyi 100 İngilizce Roman’ listesinde de yer alıyor.

Kadınını arayan adam

İsmail Güzelsoy, Doğan Kitap.

Geçtiğimiz aylarda Süslü Hatıralar Sahnesi adlı romanı yayınlanan İsmail Güzelsoy bu kez Öksüz Ağaçların Çobanı romanıyla okurun karşısında. İstanbul’un altına kazdığı tünellerde sevdiği kadını arayan bir adamın hikayesini anlatan Öksüz Ağaçların Çobanı Ferhat ile Şirin’den Orpheus ile Eurydike’ye uzanan büyülü bir anlatı sunuyor.

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Marya’nın yolu

1930’lu yılların bohem Paris’inde avare bir yaşam süren bir karı-koca: Stephan ve Marya. Ancak bu keyifli yaşam Stephen’ın hapse düşmesiyle tepetaklak oluyor. Beş parasız ortada kalan Marya’nın yolu ise son derece kültürlü bir İngiliz çiftle kesişiyor. Bu küçük misafirlik içinden çıkılmaz bir ilişkiler ağının da ilk tohumunu atıyor.