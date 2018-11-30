Ne okusak: Beş kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta beş kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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İlk kez tam metin: ‘Niteliksiz Adam’

Modern romanın başyapıtlarını saymak istesek Marcel Proust’un ‘Kayıp Zamanın İzinde’ serisi ile James Joyce’un ‘Ulysess’i ile birlikte Robert Musil’ini gösteririz en başta. Yazarın tamamlamayı başaramadığı, Türkçede de çevirisinin bugüne dek tamamlanamadığı roman ilk kez tam metin haliyle yayınlandı.

Çok şeyin anlatıldığı ama hiçbir şeyin de anlatılmadığı roman aslında ana karakter Ulrich’in nitelik kazanma çabasını ve bir grup Avusturyalı entelektüelin ‘bir şey yapma’ çabasını anlatıyor.

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Herkesin eyleme geçtiği ama kimsenin de kılının kıpırdatmadığı bir dünyanın ürünü olan ‘Niteliksiz Adam,’ Ulrich’in içsel çatışmaları üzerinden Birinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’nın nasıl çöktüğünün hikayesi.

Genlerle oynamak: ‘Yaratılıştaki Çatlak’

Günümüzde artık genetikle oynamak giderek sıradan bir hale geldi. Çinli bir biliminsanı insan genetiğini değiştirdiğini iddia edince etik tartışması gündeme geldi. Peki genetiğin değiştirilmesi hangi teknolojiyle mümkün oluyor?

‘Yaratılıştaki Çatlak’, biyoloji tarihinin dönüm noktası niteliğindeki bu teknolojiyi, yani CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme yöntemini, kâşifi Jennifer A. Doudna’nın ağzından aktarıyor. Biyokimya alanının öncü isimlerinden Doudna’yı bu biyoteknolojiye taşıyan upuzun, dolambaçlı ve zahmetli yol aynı zamanda bilimde yeni bilgilere ulaşmanın ancak kolektif çalışma ve dayanışmayla mümkün olduğunu gösteriyor.

Hayatımızdaki yeri büyük: ‘Çöp Üzerine’

Herkesin kişi başı ürettiği çöpü ve bunların bir arada oluşturduğu hacmi düşündüğümüzde şaşırtıcı bir miktar görürüz. Bir yandan bize israftan kaçınmamız salık verilir ama diğer yandan gıda perakendecilerinin bize sattığı ürünler daha çok çöp üretmemize sebep olur.

John Scanlan’in kitabı, Batı kültüründe çöpün tarihini sanat, siyaset, edebiyat ve felsefedeki yeri üzerinden ele alıyor.

Yaşam döngüsü: ‘Sus Barbatus’

Ülkenin kuzeydoğusunda Ç. isimli bir ilçede yaşayan Kenan ile hamile eşi Zeynep için yaşam çok zordur. Neredeyse yiyecek lokma bile bulamayan genç çift, her şeye rağmen direnir. Yabancılara domuz satarak geçinebileceklerini düşünür Kenan. Domuzu ormanda tutar ama donmak üzeredir. Kenan’ı donmaktan kurtaran, ormandaki sığınaklarda saklanan solcu gençler olur.

Faruk Duman dondurucu kışı, domuzuyla, kurduyla, kartalıyla acımasız doğayı ve yaşam döngüsünü masalsı bir dille anlatıyor.

Sözlük: ‘Yeni Bir Sol İçin Devrimci Anahtar Kelimeler’

Solun kendine biçtiği misyon son derece nettir: Dünyayı değiştirmek. Ama bunu başarabilmek için teori ve praksis iç içe geçmelidir. Birçok iç ve dış sorunun yaşandığı bir dünyada bunu kılmak ne derece mümkündür?

Ian Parker, bugün solun karşısına çıkan yeni sorunları yeni kavramlar üzerinden anlamaya soyunuyor. Kavramları somut bir bağlama oturtarak tasvir etmeye çalışan ‘Yeni Bir Sol İçin Devrimci Anahtar Kelimeler’ bir sözlük niteliği taşıyor.