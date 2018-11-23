Ne okusak: Beş kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta beş kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

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Britanya’da garson olmak: ‘Hey Garson!’

Son aylarda Türkiye’de yaşayan gençlerin aklında hep aynı soru var: “Bu ülkeden çekip gitsek mi?” Bu sorunun nesnel bir cevabı yok ama siyaset bilimci Murat Sevinç’in Londra’daki garsonluk deneyimleri cevap oluşturmak için bir fikir verebilir.

20’li yaşlarındaki Sevinç’in anılarında eşitsizliğe, ikinci sınıf olmaya dair bir fikir verdiği kadar yurt dışında yaşamanın kara mizah boyutunu da ele alıyor.

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Gündelik hayattan fizik dersleri: ‘Fincandaki Fırtına’

Yaşamımızın her anında fiziğe dair pek çok şey bulabiliriz. Newton’ın bile yer çekimini ağaçtan düşen elma ile bulduğu rivayet edilir.

Fizikçi Helen Czerski de patlamış mısırlar, kahve lekeleri ya da buzdolabı mıknatısları gibi gündelik hayatın ufak tefek nesnelerinden yola çıkarak gaz yasaları, zaman ve basınç gibi fizik kanunlarının en basit haliyle nasıl işlediğini anlatıyor.

Baskıcı bir koloni distopyası: ‘Amatka’

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Amatka adı verilen distopik dünyada insan dilinin gerçekliği değiştirilmektedir. İnsanlar çok garip davranılar ve şehir sakinleri hükümet karşıtı düşüncelere karşı izlenmektedir. Objeler, binalar ve geri kalan her şey sürekli isimlendirilip değiştirilmektedir.

Karin Tidbeck’in kitabı Margaret Atwood ve Ursula K. Le Guin geleneğinden beslenen bu distopya ‘1984’ü andıran politik bir masal.

Su tesisatı nereye gidiyor?: ‘Sifon’

Hangimiz sifonun içini ilk gördüğümüz vakit şaşırmadık ki? Sifon, aslında kalabalık insan topluluklarının kısıtlı alanlarda bir arada yaşamasını mümkün kılan hizmetlerden biri. Ve tarihi sandığımızdan daha geriye, MÖ 3000’e uzanıyor.

İlginç örneklerle su tesisatının tarihini özetleyen W. Hodding Carter, günümüzde uygulanan yöntemleri, arıtma ve dönüştürme konusundaki araştırmaları, geliştirilen yeni ürünleri ve geleceğin muhtemel teknolojilerini renkli bir anlatımla okura sunuyor.

Yazının olanakları: ‘Bir Kutup Ayısının Anıları’

Modern romanda alışılmış olan üç kuşağın hikayesinin anlatılmasıdır. Japon yazar Yoko Tawada da bunu yapıyor ama öznesi insanlar değil, kutup ayıları. İroniyle yola çıktığı bu anlatıda insanların marifetleriyle tanışan kutup ayısı bir otobiyografinin nasıl yazıldığını anlatıyor.

Eli kalem tutan üç kuşak kutup ayısının sayfalarında özgürce gezindiği, yazının tüm olanak ve olasılıklarını zarafetle irdeleyen bir roman.