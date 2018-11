Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Hayatı ‘Shine’ filmine konu olan piyano dahisi David Helfgott, Pentagram, Yeni Türkü, Peyk, Submotion Orchestra, Yüzyüzeyken Konuşuruz bu haftanın her kulağa uygun konser seçenekleri… Borusan Contemporary’de açılan ‘Üvercinka’ sergisine paralel ‘Cemal Süreya’nın Şiiri ve Çok Yönlü Yaratıcılığı’ konulu konferans, Ferhan Şensoy’un yeni oyunu ‘Bom!’ haftanın diğer alternatifleri…

İstanbul’daki çeşitli kültür sanat etkinliklerini derledik.

KONSER

VOLKSWAGEN ARENA

David Helfgott

9 Kasım Cuma 21:00

Hayatı Oscar ödüllü ‘Shine’ filmiyle beyaz perdeye aktarılan David Helfgott, İstanbul’da!

SALON İKSV

Audioban Sunar: Dark Pulse Albüm

9 Kasım Cuma 22:00

Müzik oluşumu Audioban’ın kataloğunun ilk çalışması ‘Dark Pulse – Audioban Selections: New Era of Turkish Dark Scene’in lansman gecesi.

Ağaçkakan

10 Kasım Cumartesi 22:30

Deneysel hip-hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız’ın solo projesi.

İstanbul Caz Festivali Sunar: Bright Bridges feat. Tcha Limberger & Uğur Işık

14 Kasım Çarşamba 21:30

Çigan müziğinin yıldız ismi Tcha Limberger’in yeni projesi ve viyolonsel sanatçısı Uğur Işık bir arada.

BABYLON BOMONTİ

Ought / Ön Grup: Eskiz

8 Kasım Perşembe 20:30

Post-punk sahnesinin Montreal çıkışlı temsilcisi Ought, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında sahne alıyor.

Submotion Orchestra

9 Kasım Cuma 21:30

İngiltere Leeds’li Submotion Orchestra, farklı tarzlardan beslenen sinematik elektronik ritmler ile Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında sahnede.

Berkant Ali

14 Kasım Çarşamba 21:30

Berkant Ali, kaptanlık yaptığı günlerin hatırası olan körfezdeki rüzgarlardan, şehirdeki gözlemlerinden, yalnızlıktan ve en naif haliyle aşktan bahsettiği çıkış albümü ‘Körfezde Rüzgar’ı yeni yayımladı.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Tamino

10 Kasım Cumartesi 20:30

şarkıcı ve söz yazarı Tamino, ‘Jeff Buckley’nin veliahtı’ olarak adlandırılıyor.

KADIKÖY SAHNE

Yeni Türkü

10 Kasım Cumartesi 22:30

Eskimeyen Yeni Türkü sahnede.

IF PERFORMANCE HALL BEŞİKTAŞ

Yüzyüzeyken Konuşuruz

10 Kasım Cumartesi

Son yılların sevilen gruplarından.

DOROCKXL BEŞİKTAŞ

Peyk

8 Kasım Perşembe 22:30

Peyk, yeni albümü ‘Lay Lay Lom’u geçen aylarda yayıladı. Albümün ilk Avrupa yakası konseri Beşiktaş’ta.

Sertab Erener

9 Kasım Cuma 22:30

Türk popunun en önemli isimlerinden Sertab Erener sahnede.

Pentagram

10 Kasım Cumartesi 22:30

Türkiye’nin en ‘sert’ gruplarından.

DOROCKXL KADIKÖY

Cem Adrian

9 Kasım Cuma 22:30

Kendine has tarzıyla…

SERGİ

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

‘Yüzyıl Sonra Çizgilerin Savaşı’

20′ yüzyılda karikatür sanatı önemli değişiklikler yaşadı, gazete ve magazin dergilerinde sıkça yer alır oldu. Sergi, tüm tarihi süreci 26 Aralık’a kadar izleyiciye sunuyor.

GALERİ MERKÜR

‘The Rivals of The Sea’

İspanyol sanatçı Jose Luis Puche’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 1 Aralık’a kadar görülebilir.

BORUSAN CONTEMPORARY

‘Üvercinka’

Yeni seçki ismini Cemal Süreya’nın şiirinden ödünç alıyor. 17 Şubat’a kadar açık.

‘Universal Everything: Akışkan Bedenler’

15 Eylül’de açılan sergi 17 Şubat 2019’a kadar görülebilir.

UNIQ EXPO

‘Antonio Nunziante – Penser I’image et Peindre La Pensee’

‘Resmi Düşünmek ve Düşünceyi Resmetmek’ konulu eserler 2 Aralık’a kadar görülebilir.

SAKIP SABANCI MÜZESİ

‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’

Osman Hamdi Bey üzerine en kapsamlı sergi olma özelliği taşıyan ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey’ 31 Aralık’a kadar açık.

‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’

Sergi, 20’nci yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtıyor. 18 Kasım’a dek açık.

İSTANBUL MODERN

‘Anthony Cragg: İnsanın Doğası’

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırlıyor. Haziran ayında açılan sergi için son gün 11 Kasım.

SALT BEYOĞLU

‘Evrenin Titreşen Işıkları’

Alışılmışın dışında bir sergi. Klasik sergileme biçimlerine karşı birer performatif iddia niteliğinde işlerden meydana gelen ‘Evrenin Titreşen Işıkları’ 30 Aralık’a kadar izlenebilir.

PERA MÜZESİ

‘Mektep Meydan Galatasaray’

Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli eğitim kurumlarından Galatarasay Lisesi 150. kuruluş yılını Pera Müzesi’ndeki bir sergiyle kutluyor. Son gün 25 Kasım.

ZILBERMAN GALLERY

‘Otelde Bir Gün’

Resim, heykel ve yerleştirmelerin yer aldığı sergi için beş sanatçı Erinç Seymen’in davetiyle bir araya gelmiş. Son gün 17 Kasım.

EKAV ART GALLERY

‘Bir Kedi Gördüm Sanki’

Ardan Özmenoğlu’nun post-it’lerden ürettiği yeni çalışmalarını görmek için son gün 9 Kasım.

TİYATRO

UNIQ HALL

Arzu Tramvayı

9 Kasım Cuma, 13 Kasım Salı 20:30

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ‘Arzu Tramvayı’ izleyiciyle buluşuyor.

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

Celui Qui Tombe (Düşen Kimse)

11 Kasım Pazar 20:00

Günümüz modern dans sahnesinin yaratıcı isimlerinden Fransız akrobat, aktör ve performans sanatçısı Yoann Bourgeois’nın Celui Qui Tombe (Düşen Kimse) projesi Istanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle sahneleniyor.

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM

Hayal Çalan Cadı

10 Kasım Cumartesi, 11 Kasım Pazar 12:00

Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15’inci yılında, Zorlu PSM’de başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve eğlendiren sesini duyurmayı hedefliyor.

Dali’nin Kadınları

10 Kasım Cumartesi 20:30

Ali Düşenkalkar’ın yönettiği Dali’nin Kadınları oyunu seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

Leyla’nın Evi

9 Kasım Cuma 20:30

Oyun Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlandı.

Çiçekçi Sokağı Cinayeti

10 Kasım Cumartesi 20:30

Farklı bir intikam öyküsünü anlatan Çiçekçi Sokağı Cinayeti, izleyiciyle buluşmaya hazır.

SES TİYATROSU

Ferhangi Şeyler

9 Kasım Cuma 20:00

Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisine devam ediyor.

Bom!

10 Kasım Cumartesi, 11 Kasım Pazar 20:00

Ferhan Şensoy’un yeni oyunu.

DADA SALON KABARETT

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası

9 Kasım Cuma 22:00

Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönetip oynadığı polisiye oyunda, seyirci de bir anda kendini olayların içinde buluyor.

KONFERANS

BORUSAN CONTEMPORARY

Cemal Süreya’nın Şiiri ve Çok Yönlü Yaratıcılığı

10 Kasım Cumartesi 14:00

Cemal Süreya’nın Şiiri Ve Çok Yönlü Yaratıcılığı, mercek altına yatırılıyor. Borusan Contemporary’nin koleksiyon sergisi Üvercinka, Cemal Süreya’nın ikonik şiirinin isminden alıntı.

AKBANK SANAT

Sinemada İnsanlık Halleri

14 Kasım Çarşamba 18:00

Prof. Dr. M. Emin Önder ile sinemaya dair.