Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Sonar İstanbul sanat ve müzik festivali Zorlu PSM’de. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi filmi Moda Sahnesi’nde gösteriliyor. Mozart ile Salieri’nin hikayesini anlatan Amadeus oyunu Uniq Hall’da. Avukat Aysu Melis Bağlan flört şiddeti farkındalık atölyesi düzenleniyor. Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam ediyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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6 Mart Cuma

FESTİVAL

Sonar İstanbul

Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Sonar, Türkiye’de dördüncü kez, Zorlu PSM’de düzenleniyor.

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PARTİ

Hey Gidi Günler

Babylon 90’lı yılların Türkçe Pop şarkılarının çalacağı bir parti düzenliyor.

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KONSER

Hedonutopia

İsmi ‘arzu ütopyası’ anlamına gelen yerli alternatif grup Salon İKSV’de.

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ATÖLYE

Kolektif Fırın’dan Ekmek Atölyesi

Toplumda tüketici yerine ‘türetici’ olma gayesiyle yola çıkan Kolektif Fırın, geleneksel yöntemle iyi içerikli ekmek üretmek için iki gün üst üste atölye düzenliyor.

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SİNEMA

Sis

Pera Müzesi’nde 1980 yapımı ‘Sis’ filmi gösteriliyor.

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7 Mart Cumartesi

PARTİ

Y2K Millennium Party

Babylon 2000’li yılların pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya farklı türlerin çalacağı bir parti düzenliyor.

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KONSER

Jakuzi

Türkiye’nin dikkat çeken darkwave, synth-pop grubu Salon İKSV’de.

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SİNEMA

Tombala

Pera Müzesi’nde Meksikalı video performans sanatçısı Ximena Cuevas’ın filmi gösteriliyor.

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Ben ve Nuri Baba

Feminist aktivist Esmeray’ın hayatını anlatan belgesel Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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Sanatçı Aramızda

Akbank Sanat’ta Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in filmi gösteriliyor.

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SAHNE SANATLARI

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Bulgar yazar Stefan Tsanev’in birçok Avrupa diline çevrilen ve ironik diliyle dünyanın farklı yerlerinde beğenilen oyunu Moda Sahnesi’nde.

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8 Mart Pazar

KONSER

Deniz Taşar

Akbank Caz Festivali’nin ‘Caz Aramızda’ programı kapsamıda Deniz Taşar, Kitap Koala’da caz söylüyor.

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Morning Jazz Sessions

Cansu Nihal Akarsu, caz ve latin şeçkilerinden oluşan repertuvarıyla Tamirane Uniq İstanbul sahnesinde.

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9 Mart Pazartesi

SİNEMA

Bal Ülkesi

Fotoğraf: www.filmloverss.com

Makedonya’daki bir dağ köyünde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan bir kadının hayatını konu edinen film hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösteriliyor.

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Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Amadeus

Peter Shaffer tarafından yazılan, besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini anlatan oyun Uniq Hall’da.

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Akciğer

Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Baba

Fransız yazar Florian Zeller’in demans hastası yaşlı bir adam, kızı ve çevresindekilerin içinde bulunduğu durumu konu alan oyunu Zorlu PSM’de.

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10 Mart Salı

KONSER

Riverside

Polonyalı heavy metal ve progresif rock grubu Zorlu PSM sahnesinde.

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SEMİNER

Filmlerin Medya Arkeolojisi

Sanatçı Ege Berensel, Akbank Sanat’ta medya kalıntıları, bellek, arşiv ve üretim biçimleri kavramları üzerine konuşuyor.

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Kurmacanın Yirminci Yüzyılı

Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı, bu süreçte yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir programla anlatıyor.

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SİNEMA

Marina Abramović: Arşiv Röportajları

Akbank Sanat’ta Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in 1987’den 2009’a uzanan geniş arşiv röportajları derlemesi gösteriliyor.

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Volkan Önol

Müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, caz ve akustik şarkılarıyla Babylon sahnesinde.

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11 Mart Çarşamba

KONUŞMA

Slavoj Žižek- Müstehcen Efendilerin Yükselişi

Slovenyalı sosyolog ve filozof Slavoj Žižek, Pera Müzesi’nde, toplum ve iktidar arasındaki atışmalar üzerine konuşuyor. Salon doldu, ancak Pera Müzesi’nin Youtube kanalından konuşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

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SAHNE SANATLARI

Elektronika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul’un gösterisi Zorlu PSM sahnsesinde.

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ATÖLYE

Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Avukat Aysu Melis Bağlan, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet farkındalığı, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları üzerine Moda Sahnesi’nde bir atölye programı düzenliyor.

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SİNEMA

Bauhaus Gösterimleri

Sanat ve tasarım okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan proje kapsamında, Salt Beyoğlu’nda ‘Afrika’nın En Güzel Kampüsünden Görüntüler’ filmi gösteriliyor.

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Koku

Akbank Sanat’ta Patrick Süskind’in romanından uyarlanan Koku filmi gösteriliyor. Daha sonra roman ve film karakterlerinin oluşumu tartışılıyor.

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KONSER

Melike Şahin

Yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden müzisyen ve şarkı yazarı Melike Şahin Babylon sahnesinde.

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Beethoven 250

Piyanist İdil Biret’in solistliğinde, Prof. Rengim Gökmen’in şefliğini üstlendiği Avrasya Filarmoni Orkestrası Beethoven’ın 250. doğum yılını Zorlu PSM’de kutluyor.

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12 Mart Perşembe

KONSER

Sonic Boom

Vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem ile Sonic Boom Babylon sahnesinde.

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SAHNE SANATLARI

Balerin

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal, bir balerinin içsel dünyasını anlattığı tek kişilik oyunuyla Moda Sahnesi’nde.

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Alice Müzikali

Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan müzikal Zorlu PSM’de.

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Zengin Mutfağı

Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı, Vasıf Öngören’in eseri Zengin Mutfağı’nda bir kez daha Pehlivan Lütfü karakterini canlandırıyor.

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SERGİ

Lütfi Özkök: Portreler

İstanbul Modern, 2017 yılında kaybettiğimiz yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portreyi izleyiciye sunuyor. Fotoğraflar, o karelerde görüntülenen insanların toplumsal kimliklerine dair ipuçları içeriyor. Ayrıca her fotoğraf, Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle beraber sergileniyor. Sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.

3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, Almanya halkını ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisinde, Bauhaus tasarım anlayışının dünyada kabul görmesi ve hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında şekillendiği anlatılıyor.

3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.

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Marina Abramović + MAI, Akış / Flux

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović, Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açtı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettikleri, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat katılımcıları dahil ederek yeni performanslar üretiyor.

26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.

8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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