Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Sonar İstanbul sanat ve müzik festivali Zorlu PSM’de. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi filmi Moda Sahnesi’nde gösteriliyor. Mozart ile Salieri’nin hikayesini anlatan Amadeus oyunu Uniq Hall’da. Avukat Aysu Melis Bağlan flört şiddeti farkındalık atölyesi düzenleniyor. Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam ediyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
6 Mart Cuma
FESTİVAL
Sonar İstanbul
Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Sonar, Türkiye’de dördüncü kez, Zorlu PSM’de düzenleniyor.
PARTİ
Hey Gidi Günler
Babylon 90’lı yılların Türkçe Pop şarkılarının çalacağı bir parti düzenliyor.
KONSER
Hedonutopia
İsmi ‘arzu ütopyası’ anlamına gelen yerli alternatif grup Salon İKSV’de.
ATÖLYE
Kolektif Fırın’dan Ekmek Atölyesi
Toplumda tüketici yerine ‘türetici’ olma gayesiyle yola çıkan Kolektif Fırın, geleneksel yöntemle iyi içerikli ekmek üretmek için iki gün üst üste atölye düzenliyor.
SİNEMA
Sis
Pera Müzesi’nde 1980 yapımı ‘Sis’ filmi gösteriliyor.
7 Mart Cumartesi
PARTİ
Y2K Millennium Party
Babylon 2000’li yılların pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya farklı türlerin çalacağı bir parti düzenliyor.
KONSER
Jakuzi
Türkiye’nin dikkat çeken darkwave, synth-pop grubu Salon İKSV’de.
SİNEMA
Tombala
Pera Müzesi’nde Meksikalı video performans sanatçısı Ximena Cuevas’ın filmi gösteriliyor.
Ben ve Nuri Baba
Feminist aktivist Esmeray’ın hayatını anlatan belgesel Pera Müzesi’nde gösteriliyor.
Sanatçı Aramızda
Akbank Sanat’ta Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in filmi gösteriliyor.
SAHNE SANATLARI
Bütün Çılgınlar Sever Beni
Bulgar yazar Stefan Tsanev’in birçok Avrupa diline çevrilen ve ironik diliyle dünyanın farklı yerlerinde beğenilen oyunu Moda Sahnesi’nde.
8 Mart Pazar
KONSER
Deniz Taşar
Akbank Caz Festivali’nin ‘Caz Aramızda’ programı kapsamıda Deniz Taşar, Kitap Koala’da caz söylüyor.
Morning Jazz Sessions
Cansu Nihal Akarsu, caz ve latin şeçkilerinden oluşan repertuvarıyla Tamirane Uniq İstanbul sahnesinde.
9 Mart Pazartesi
SİNEMA
Bal Ülkesi
Makedonya’daki bir dağ köyünde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan bir kadının hayatını konu edinen film hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösteriliyor.
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Amadeus
Peter Shaffer tarafından yazılan, besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini anlatan oyun Uniq Hall’da.
Akciğer
Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Baba
Fransız yazar Florian Zeller’in demans hastası yaşlı bir adam, kızı ve çevresindekilerin içinde bulunduğu durumu konu alan oyunu Zorlu PSM’de.
10 Mart Salı
KONSER
Riverside
Polonyalı heavy metal ve progresif rock grubu Zorlu PSM sahnesinde.
SEMİNER
Filmlerin Medya Arkeolojisi
Sanatçı Ege Berensel, Akbank Sanat’ta medya kalıntıları, bellek, arşiv ve üretim biçimleri kavramları üzerine konuşuyor.
Kurmacanın Yirminci Yüzyılı
Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı, bu süreçte yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir programla anlatıyor.
SİNEMA
Marina Abramović: Arşiv Röportajları
Akbank Sanat’ta Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in 1987’den 2009’a uzanan geniş arşiv röportajları derlemesi gösteriliyor.
Volkan Önol
Müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, caz ve akustik şarkılarıyla Babylon sahnesinde.
11 Mart Çarşamba
KONUŞMA
Slavoj Žižek- Müstehcen Efendilerin Yükselişi
Slovenyalı sosyolog ve filozof Slavoj Žižek, Pera Müzesi’nde, toplum ve iktidar arasındaki atışmalar üzerine konuşuyor. Salon doldu, ancak Pera Müzesi’nin Youtube kanalından konuşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.
SAHNE SANATLARI
Elektronika
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul’un gösterisi Zorlu PSM sahnsesinde.
ATÖLYE
Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi
Avukat Aysu Melis Bağlan, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet farkındalığı, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları üzerine Moda Sahnesi’nde bir atölye programı düzenliyor.
SİNEMA
Bauhaus Gösterimleri
Sanat ve tasarım okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan proje kapsamında, Salt Beyoğlu’nda ‘Afrika’nın En Güzel Kampüsünden Görüntüler’ filmi gösteriliyor.
Koku
Akbank Sanat’ta Patrick Süskind’in romanından uyarlanan Koku filmi gösteriliyor. Daha sonra roman ve film karakterlerinin oluşumu tartışılıyor.
KONSER
Melike Şahin
Yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden müzisyen ve şarkı yazarı Melike Şahin Babylon sahnesinde.
Beethoven 250
Piyanist İdil Biret’in solistliğinde, Prof. Rengim Gökmen’in şefliğini üstlendiği Avrasya Filarmoni Orkestrası Beethoven’ın 250. doğum yılını Zorlu PSM’de kutluyor.
12 Mart Perşembe
KONSER
Sonic Boom
Vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem ile Sonic Boom Babylon sahnesinde.
SAHNE SANATLARI
Balerin
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal, bir balerinin içsel dünyasını anlattığı tek kişilik oyunuyla Moda Sahnesi’nde.
Alice Müzikali
Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan müzikal Zorlu PSM’de.
Zengin Mutfağı
Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı, Vasıf Öngören’in eseri Zengin Mutfağı’nda bir kez daha Pehlivan Lütfü karakterini canlandırıyor.
SERGİ
Lütfi Özkök: Portreler
İstanbul Modern, 2017 yılında kaybettiğimiz yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portreyi izleyiciye sunuyor. Fotoğraflar, o karelerde görüntülenen insanların toplumsal kimliklerine dair ipuçları içeriyor. Ayrıca her fotoğraf, Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle beraber sergileniyor. Sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.
3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, Almanya halkını ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisinde, Bauhaus tasarım anlayışının dünyada kabul görmesi ve hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında şekillendiği anlatılıyor.
3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.
Marina Abramović + MAI, Akış / Flux
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović, Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açtı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettikleri, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat katılımcıları dahil ederek yeni performanslar üretiyor.
26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.