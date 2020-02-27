Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Kaan Sekban yeni oyunu ‘Congrats! You’re Fired’ ile Zorlu PSM sahnesinde. Geleneksel Türk müziklerini psikedelik melodilerle mix’leyen Altın Gün Babylon’da. Ebeveyn-evlat ilişkisini konu alan ‘Evlat’ oyunu Uniq Hall’da. Elektronik müzik festivali Sonar İstanbul Zorlu PSM’de. ‘Bal Ülkesi’ Moda Sahnesi’nde gösteriliyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
28 Şubat Cuma
KONSER
Altın Gün
Grup, cuma ve cumartesi akşamı Babylon sahnesinde.
Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü
Arter’in ağırlayacağı üçlü, kemanda Veriko Tchumburidze, çelloda Umut Sağlam ve piyanoda Tolga Atalay Ün’den oluşuyor.
SİNEMA
American Honey
Pera Müzesi’nde Z kuşağının düşünce, eğlence ve tüketim anlayışına ışık tutan film gösteriliyor.
ATÖLYE
Kolektif Fırın’dan Ekmek Atölyesi
Toplumda tüketici yerine ‘türetici’ olma gayesiyle yola çıkan Kolektif Fırın, geleneksel yöntemle iyi içerikli ekmek üretmek için atölye düzenliyor.
PERFORMANS
Kuyu
Ah! Kosmos olarak bilinen, Başak Günak’ın Arter’deki görsel ve işitsel performansı, izleyicileri bir kuyunun derinlerinden yükselen fısıltılara kulak vermeye davet ediyor.
29 Şubat Cumartesi
KONSER
Cabaret Nocturne
Melankolik synth-pop notaları ve düzensiz house ritimleriyle Belçikalı prodüktör DJ Raphaël de Sauvage’ın müzik projesi Salon İKSV’de.
New Model Army
1980’de Bradford’da kurulan Britanyalı grup New Model Army, 40. yıl turneleri kapsamında Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Big Easy Express
Pera Müzesi’nde gösterilen belgesel, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Old Crow Medicine Show ve Mumford & Sons müzik gruplarının 2012 yılında ABD’de yaptığı turneyi konu alıyor.
ATÖLYE
ODTÜ: ‘Arch 101: Basic Design’
Sanat ve tasarım okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan proje kapsamında, Salt Beyoğlu’nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nin ‘Arch 101:Basic Design’ dersi değerlendiriliyor.
GÖSTERİM
Çığlık
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in yaklaşık 270 kişiyi çığlık atarken görüntülediği videosu Akbank Sanat’ta gösteriliyor.
SAHNE SANATLARI
Faust
Alman şair ve yazar Goethe’nin eserinden uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.
39 Basamak
Britanyalı oyuncu ve oyun yazarı Patrick Barlow’un aynı adlı romanı Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Bu sefer film sahneye uyarlandı. Saat 16:00’da, Zorlu PSM’de.
SAHNE SANATLARI
Aşk Geçmişim
Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 20:30’da, Uniq Hall’da.
1 Mart Pazar
SİNEMA
Biletler
Pera Müzesi’nde gösterilen film, bir tren yolculuğu ile değişen üç hikayeyi konu alıyor.
SAHNE SANATLARI
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit
Latife Tekin’in kitabından uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.
Evlat
Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, Saat 20:30’da Uniq Hall sahnesinde.
KONSER
Triole
Trio Caz üçlüsü, Morning Jazz Sessions kapsamında, saat 15:00’te Tamirane Uniq İstanbul’da sahnede.
2 Mart Pazartesi
ATÖLYE
Evangelos Poulinas
Bağımsız dansçı, dans eğitmeni ve koreograf Evangelos Pulinas, Akbank Sanat’ta beş gün boyunca dans atölyesi düzenliyor.
SİNEMA
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.
Bal Ülkesi
Makedonya’daki bir dağ köyünde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan bir kadının hayatını konu edinen film hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösteriliyor.
SAHNE SANATLARI
La Boheme
Zorlu PSM, Britanya’nın başkenti Londra’daki Royal Opera House’ta sergilenen performansların kayıtlarını gösteriyor. Pazartesi günü sırada ‘La Boheme’ var.
3 Mart Salı
KONSER
Gökcan Sanlıman
Lokal müzik sahnesinin yükselen ve fark yaratan isimlerinin yer aldığı Lokalize serisi kapsamında Gökcan Sanlıman Zorlu PSM’de.
SEMİNER
Kurmacanın Yirminci Yüzyılı
Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı, bu süreçte yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir programla anlatıyor.
SAHNE SANATLARI
Zengin Mutfağı
Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı, Vasıf Öngören’in eseri Zengin Mutfağı’nda bir kez daha Pehlivan Lütfü karakterini canlandırıyor.
4 Mart Çarşamba
SAHNE SANATLARI
Congrats! You’re Fired
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban yeni şovuyla seyircinin karşısında.
ATÖLYE
Heykel Atölyesi: Yansımalar
Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, heykel atölyesi düzenliyor.
5 Mart Perşembe
FESTİVAL
Sonar İstanbul
Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Sonar, Türkiye’de dördüncü kez, Zorlu PSM’de düzenleniyor.
ATÖLYE
Güneş Terkol/Perşembe Atölyeleri
Sanatçı Güneş Terkol yürütücülüğünde düzenlenen atölye serisi, her hafta Arter’de sergilenen farklı bir yapıt aracılığıyla çağdaş sanatta yorumlama ve üretim süreçlerinin keşfedilmesini amaçlıyor.
KONSER
Yeni Yerli No.4
Yerli müzik sahnesinin dört yeni ismi BAHR, Düşün, Flux Duo ve Sunset Stream, Babylon sahnesinde.
SERGİ
Lütfi Özkök: Portreler
İstanbul Modern, 2017 yılında kaybettiğimiz yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portreyi izleyiciye sunuyor. Fotoğraflar, o karelerde görüntülenen insanların toplumsal kimliklerine dair ipuçları içeriyor. Ayrıca her fotoğraf, Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle beraber sergileniyor. Sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.
3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, Almanya halkını ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisinde, Bauhaus tasarım anlayışının dünyada kabul görmesi ve hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında şekillendiği anlatılıyor.
3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.
Marina Abramović + MAI, Akış / Flux
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović, Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açtı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettikleri, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat katılımcıları dahil ederek yeni performanslar üretiyor.
26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.