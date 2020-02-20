Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Sonic Youth grubunun kurucusu Thurston Moore Salon İKSV’de. Alternatif deneysel müzik projesi Muslimgauze Pera Müzesi’nde. ‘Muhabbetli Konserler’ serisi kapsamında Gülsin Onay ve İlber Ortaylı Zorlu PSM sahnesinde. Gogol’ün ‘Müfettiş’ eserinden uyarlanan ‘Teftişör’ Moda Sahnesi’nde. Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in Akış/Flux sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam ediyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
21 Şubat Cuma
KONSER
Thurston Moore
Sonic Youth grubunun kurucusu ABD’li şarkıcı, şarkı yazarı, gitarist ve şair Thurston Moore Salon İKSV sahnesinde. Moore’a sahnede İstanbullu grup Konstrukt eşlik ediyor.
Transferans: Deneysel Elektronikler
Ses ve görüntü denetimi sunan etkinlik, sanat üretimine analog cihazlar ve elektronik dokunuşlarla farklı bir yaklaşım katan müzisyenleri bir araya getiriyor.
Teoman
Türk rock müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman, Zorlu PSM’de.
Etnik Bas: 90 BPM & Kamufle
Türkçe rap sahnesinin özgün isimlerinden Da Poet, Farazi V Kayra, Sorgu ve Savai’den oluşan 90 BPM ile Kamufle, ‘Etnik Bas’ serisi kapsamında Babylon’da.
KONUŞMA
Muslimgauze
Çıktığı deneysel müzik serüveninde alternatif ve muhalif bir projeye dönüşen Muslimgauze, Pera Müzesi’nde konuşuyor.
ETKİNLİK
Fotoğraftan Videoya, Dijitalleşmeden İnternete Belgeselin Değişen Halleri
Etkinlikte analogdan dijitale, basılı yayından internete, video-aktivizmden sosyal medyaya değişen dönemler örneklerle ele alınıyor.
22 Şubat Cumartesi
KONSER
Charlie Cunningham
Farklı müzik türlerinden ilham alan Britanyalı şarkıcı ve şarkı yazarı iki gün üst üste Salon İKSV’de.
Tuğçe Şenoğul & Brek
Alternatif müziğin iki ismi Anahit Sahne’de.
ATÖLYE
Kolektif Fırın’dan Ekmek Atölyesi
Toplumda tüketici yerine ‘türetici’ olma gayesiyle yola çıkan Kolektif Fırın, geleneksel yöntemle iyi içerikli ekmek üretmek için atölye düzenliyor.
SİNEMA
Dikişler
Gerçek bir hikayeden yola çıkan film, Sırbistan’da hastanelerde yaşanan ve önüne geçilemeyen çocuk kaçırma olaylarını konu ediniyor.
Avalokiteshvara
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović ve Hollandalı yapımcı Frank Scheffer’ın birlikte çektiği, Dalai Lama’nın barış mesajını konu alan belgesel Akbank Sanat’ta gösteriliyor.
PARTİ
Radyo Eksen Partisi
Indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a içinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen Dj’leri Babylon sahnesinde.
ETKİNLİK
Salt’ta Araştıranlar
Salt Galata’nın arşivinden ve çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan, ‘mekanlara’ odaklanarak toplumsal konuların konuşulacağı bir sunum serisi düzenleniyor.
SEMİNER
Sanat ve Aktivizm
Akademisyen Nusret Polat sanatın toplum üzerinde yarattığı politik etki hakkında Akbank Sanat’ta konuşuyor.
23 Şubat Pazar
SAHNE SANATLARI
Tartuffe
Fransız oyun yazarı, oyuncu ve şair Moliere’in eseri Zorlu PSM’de sahneleniyor.
Güneyli Bayan
Rutkay Aziz’in yönettiği, yaşadığı dönemin baskısına karşı ifade özgürlüğünü savunan bir kadını konu alan oyun Trump Sahne’de.
Alice Müzikali
Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan Alice Müzikali Zorlu PSM’de.
ATÖLYE
Tipografik Kolaj Atölyesi
Bant Mag, KafkaOkur, Trendsetter, SabitFikir gibi dergilere illüstrasyon ve kolaj tasarımları yapan Gökçe İrten, Üretimhane’de atölye düzenliyor.
KONSER
Pelin Erdoğdu Trio
Caz üçlüsü, Morning Jazz Sessions kapsamında, saat 13:00’te Tamirane Uniq İstanbul’da sahnede.
24 Şubat Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Tehlikeli Oyunlar
Oğuz Atay’ın romanından uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
25 Şubat Salı
SAHNE SANATLARI
Gülsin Onay & İlber Ortaylı
Zorlu PSM’nin ev sahipliği yaptığı ‘Muhabbetli Konserler’ serisinde piyanist Gülsin Onay ve tarih profesörü İlber Ortaylı bir araya geliyor.
Taranta Babu – Oyun Skandalı
Nâzım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya Mektuplar’ adlı şiirinden tiyatroya uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.
SEMİNER
Kurmacanın Yirminci Yüzyılı
Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı, bu süreçte yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenleyerek anlatıyor.
ATÖLYE
Resim Atölyesi
Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, yağlı boya resim atölyesi düzenliyor.
26 Şubat Çarşamba
SİNEMA
O Horizon
Salt Beyoğlu’nda gösterilen film, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde kurulan ve pratikleri ile bulunduğu yerleşim yerinin dönüşümüne yol açan Visva-Bharati okuluna odaklanıyor.
KONSER
Kalben Gerçek Adınız mı?
Kendine has tarzı ve özgün şarkı sözleri ile bilinen Kalben, müzik ve muhabbetin bir arada olduğu bir akşam için Zorlu PSM touché’de.
Kari Ikonen Trio
Finlandiyalı üçlü, Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Gettodakiler
Oyun toplumsal baskılarla gettolara hapsedilen ve kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılan insanları konu ediniyor.
Gelin Tanış Olalım
Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği oyunda Fırat Tanış ‘bir türkü müzikali’ sahneliyor.
27 Şubat Perşembe
KONSER
MadenÖktemErsönmez
Modern caz üçlüsü Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem Salon İKSV’de.
SAHNE SANATLARI
Teftişör
Rus yazar Gogol’ün ‘Müfettiş’ eserinden uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.
Evlat
Fransız yazar Florian Zeller’ın ebeveyn-evlat ilişkisini konu alan oyunu Uniq Hall’de sahneleniyor.
PARTİ
tbt 90’lar
Zorlu PSM’de 90’lar Türkçe Pop partisi düzenleniyor.
PERFORMANS
Kuyu
Ah! Kosmos olarak bilinen, Başak Günak’ın Arter’de gerçekleştirdiği görsel ve işitsel performansı, izleyicileri bir kuyunun derinlerinden yükselen fısıltılara kulak vermeye davet ediyor.
SERGİ
Lütfi Özkök: Portreler
İstanbul Modern, 2017 yılında kaybettiğimiz yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portreyi izleyiciye sunuyor. Fotoğraflar, o karelerde görüntülenen insanların toplumsal kimliklerine dair ipuçları içeriyor. Ayrıca her fotoğraf, Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle beraber sergileniyor. Sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.
3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, Almanya halkını ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisi de Bauhaus tasarım anlayışının dünyada kabul görmesini ve hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında biçimlendirdiğini detaylandırıyor.
3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.
Marina Abramović + MAI, Akış / Flux
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini gerçekleştiriyor. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat farklı katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.
26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.