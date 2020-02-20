Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Sonic Youth grubunun kurucusu Thurston Moore Salon İKSV’de. Alternatif deneysel müzik projesi Muslimgauze Pera Müzesi’nde. ‘Muhabbetli Konserler’ serisi kapsamında Gülsin Onay ve İlber Ortaylı Zorlu PSM sahnesinde. Gogol’ün ‘Müfettiş’ eserinden uyarlanan ‘Teftişör’ Moda Sahnesi’nde. Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in Akış/Flux sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam ediyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

Reklam

21 Şubat Cuma

KONSER

Thurston Moore

Sonic Youth grubunun kurucusu ABD’li şarkıcı, şarkı yazarı, gitarist ve şair Thurston Moore Salon İKSV sahnesinde. Moore’a sahnede İstanbullu grup Konstrukt eşlik ediyor.

Detaylı bilgi



Reklam

Transferans: Deneysel Elektronikler

Ses ve görüntü denetimi sunan etkinlik, sanat üretimine analog cihazlar ve elektronik dokunuşlarla farklı bir yaklaşım katan müzisyenleri bir araya getiriyor.

Detaylı bilgi

Teoman

Türk rock müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

Etnik Bas: 90 BPM & Kamufle

Türkçe rap sahnesinin özgün isimlerinden Da Poet, Farazi V Kayra, Sorgu ve Savai’den oluşan 90 BPM ile Kamufle, ‘Etnik Bas’ serisi kapsamında Babylon’da.

Detaylı bilgi

KONUŞMA

Muslimgauze

Çıktığı deneysel müzik serüveninde alternatif ve muhalif bir projeye dönüşen Muslimgauze, Pera Müzesi’nde konuşuyor.

Detaylı bilgi

ETKİNLİK

Fotoğraftan Videoya, Dijitalleşmeden İnternete Belgeselin Değişen Halleri

Etkinlikte analogdan dijitale, basılı yayından internete, video-aktivizmden sosyal medyaya değişen dönemler örneklerle ele alınıyor.

Detaylı bilgi

22 Şubat Cumartesi

KONSER

Charlie Cunningham

Farklı müzik türlerinden ilham alan Britanyalı şarkıcı ve şarkı yazarı iki gün üst üste Salon İKSV’de.

Detaylı bilgi

Tuğçe Şenoğul & Brek

Alternatif müziğin iki ismi Anahit Sahne’de.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Kolektif Fırın’dan Ekmek Atölyesi

Toplumda tüketici yerine ‘türetici’ olma gayesiyle yola çıkan Kolektif Fırın, geleneksel yöntemle iyi içerikli ekmek üretmek için atölye düzenliyor.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Dikişler

Gerçek bir hikayeden yola çıkan film, Sırbistan’da hastanelerde yaşanan ve önüne geçilemeyen çocuk kaçırma olaylarını konu ediniyor.

Detaylı bilgi

Avalokiteshvara

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović ve Hollandalı yapımcı Frank Scheffer’ın birlikte çektiği, Dalai Lama’nın barış mesajını konu alan belgesel Akbank Sanat’ta gösteriliyor.

Detaylı bilgi

PARTİ

Radyo Eksen Partisi

Indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a içinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen Dj’leri Babylon sahnesinde.

Detaylı bilgi

ETKİNLİK

Salt’ta Araştıranlar

Salt Galata’nın arşivinden ve çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan, ‘mekanlara’ odaklanarak toplumsal konuların konuşulacağı bir sunum serisi düzenleniyor.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Sanat ve Aktivizm

Akademisyen Nusret Polat sanatın toplum üzerinde yarattığı politik etki hakkında Akbank Sanat’ta konuşuyor.

Detaylı bilgi

23 Şubat Pazar

SAHNE SANATLARI

Tartuffe

Fransız oyun yazarı, oyuncu ve şair Moliere’in eseri Zorlu PSM’de sahneleniyor.

Detaylı bilgi

Güneyli Bayan

Rutkay Aziz’in yönettiği, yaşadığı dönemin baskısına karşı ifade özgürlüğünü savunan bir kadını konu alan oyun Trump Sahne’de.

Detaylı bilgi

Alice Müzikali

Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan Alice Müzikali Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Tipografik Kolaj Atölyesi

Bant Mag, KafkaOkur, Trendsetter, SabitFikir gibi dergilere illüstrasyon ve kolaj tasarımları yapan Gökçe İrten, Üretimhane’de atölye düzenliyor.

Detaylı bilgi

KONSER

Pelin Erdoğdu Trio

Caz üçlüsü, Morning Jazz Sessions kapsamında, saat 13:00’te Tamirane Uniq İstanbul’da sahnede.

Detaylı bilgi

24 Şubat Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay’ın romanından uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

25 Şubat Salı

SAHNE SANATLARI

Gülsin Onay & İlber Ortaylı

Zorlu PSM’nin ev sahipliği yaptığı ‘Muhabbetli Konserler’ serisinde piyanist Gülsin Onay ve tarih profesörü İlber Ortaylı bir araya geliyor.

Detaylı bilgi

Taranta Babu – Oyun Skandalı

Nâzım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya Mektuplar’ adlı şiirinden tiyatroya uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Kurmacanın Yirminci Yüzyılı

Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı, bu süreçte yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenleyerek anlatıyor.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Resim Atölyesi

Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, yağlı boya resim atölyesi düzenliyor.

Detaylı bilgi

26 Şubat Çarşamba

SİNEMA

O Horizon

Salt Beyoğlu’nda gösterilen film, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde kurulan ve pratikleri ile bulunduğu yerleşim yerinin dönüşümüne yol açan Visva-Bharati okuluna odaklanıyor.

Detaylı bilgi

KONSER

Kalben Gerçek Adınız mı?

Kendine has tarzı ve özgün şarkı sözleri ile bilinen Kalben, müzik ve muhabbetin bir arada olduğu bir akşam için Zorlu PSM touché’de.

Detaylı bilgi

Kari Ikonen Trio

Finlandiyalı üçlü, Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Gettodakiler

Oyun toplumsal baskılarla gettolara hapsedilen ve kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılan insanları konu ediniyor.

Detaylı bilgi

Gelin Tanış Olalım

Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği oyunda Fırat Tanış ‘bir türkü müzikali’ sahneliyor.

Detaylı bilgi

27 Şubat Perşembe

KONSER

MadenÖktemErsönmez

Modern caz üçlüsü Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem Salon İKSV’de.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Teftişör

Rus yazar Gogol’ün ‘Müfettiş’ eserinden uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Evlat

Fransız yazar Florian Zeller’ın ebeveyn-evlat ilişkisini konu alan oyunu Uniq Hall’de sahneleniyor.

Detaylı bilgi

PARTİ

tbt 90’lar

Zorlu PSM’de 90’lar Türkçe Pop partisi düzenleniyor.

Detaylı bilgi

PERFORMANS

Kuyu

Ah! Kosmos olarak bilinen, Başak Günak’ın Arter’de gerçekleştirdiği görsel ve işitsel performansı, izleyicileri bir kuyunun derinlerinden yükselen fısıltılara kulak vermeye davet ediyor.

Detaylı bilgi

SERGİ

Lütfi Özkök: Portreler

İstanbul Modern, 2017 yılında kaybettiğimiz yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portreyi izleyiciye sunuyor. Fotoğraflar, o karelerde görüntülenen insanların toplumsal kimliklerine dair ipuçları içeriyor. Ayrıca her fotoğraf, Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle beraber sergileniyor. Sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.

3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Detaylı bilgi

Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, Almanya halkını ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisi de Bauhaus tasarım anlayışının dünyada kabul görmesini ve hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında biçimlendirdiğini detaylandırıyor.

3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.

Detaylı bilgi

Marina Abramović + MAI, Akış / Flux

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini gerçekleştiriyor. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat farklı katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.

26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir

Detaylı bilgi

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.

8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

Detaylı bilgi