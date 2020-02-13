Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Tim Show Center’da konser veriyor. Z kuşağına ışık tutan American Honey, Pera Müzesi’nde gösteriliyor. Büyük Ev Ablukada, akustik performansıyla Salon IKSV’de. ‘Bulaşıkçılar’ oyunu Moda Sahnesi’nde. Lütfi Özkök’ün çektiği portrelerden oluşan sergi İstanbul Modern’de.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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14 Şubat Cuma

KONSER

Soyoung Yoon & Mario Häring

Güney Koreli kemancı Soyoung Yoon ve ödüllü Alman piyanist Mario Häring, Sakıp Sabancı Müzesi’nde konser veriyor.

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Tsar B

Belçikalı R&B prodüktörü, Tsar B olarak bilinen Justine Bourgeus Salon IKSV’de.

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Fazıl Say

Besteci ve piyanist Fazıl Say Tim Show Center’da konser veriyor.

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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan, sevgililer gününde Zorlu PSM’de konser veriyor.

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Mabel Matiz

Mabel Matiz, Volkswagen Arena’da konser veriyor.

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SİNEMA

American Honey

Pera Müzesi’nde Z kuşağının düşünce, eğlence ve tüketim anlayışına ışık tutan film gösteriliyor.

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PARTİ

90’lardan 2000’lere Sevgiliye

Babylon, sevgililer gününe özel, nostaljik şarkıların çalacağı bir parti düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

İO

Mitolojik öğelerden yola çıkarak ataerkil dünya düzenini ve bugünün insanının tragedyasını anlatan oyun Zorlu PSM’de.

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15 Şubat Cumartesi

SİNEMA

Yük/Teret

Akbank Sanat’ta Sırp sinemasından ‘Yük’ filmi gösteriliyor.

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KONSER

Redd

Yerli rock grubu Redd, Salon IKSV sahnesinde.

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BaBa ZuLa & Islandman

Türk psychedelic müzik grubu BaBa ZuLa ve 2018’de Montreux Caz Festivali’nin ‘Yetenek Ödülü’nü kazanan grup Islandman Zorlu PSM’de.

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PERFORMANS

Mette Edvardsen

Norveçli dansçı ve performans sanatçısı Mette Edvardsen, ‘oslo’ performansı ile Arter’de.

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ATÖLYE

Resim Atölyesi: Öpücük

Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, katılımcıların Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in ‘Öpücük’ tablosunu yapacakları bir resim atölyesi düzenliyor.

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16 Şubat Pazar

KONSER

Büyük Ev Ablukada

Büyük Ev Ablukada, akustik performansıyla Salon IKSV’de.

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Gipsy Kings by Andre Reyes

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, ‘Gipsy Kings by André Reyes’ projeleriyle Zorlu PSM’de.

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SAHNE SANATLARI

Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit

Latife Tekin’in romanından uyarlanan oyun, kente göç eden bir ailenin mücadelesini, ailenin küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Zorlu PSM’de.

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SÖYLEŞİ

Bu Ne Medyasızlıktır

Can Gürses’in moderatörlüğünde, Mert Fırat’ın ev sahipliğindeki söyleşilerin ikincisi ‘Bu Ne Medyasızlıktır’ın konukları Nevşin Mengü ve Mirgün Cabas.

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17 Şubat Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Kürklü Venüs

Avusturyalı yazar Sacher Masoch’un Kürklü Venüs romanından aynı adla sahneye uyarlanan oyun Moda Sahnesi’nde.

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Uyuyan Güzel

Zorlu PSM, Britanya’nın başkenti Londra’daki Royal Opera House’ta sergilenen performansların kayıtlarını gösteriyor. Pazartesi günü için sırada ‘Uyuyan Güzel’ var.

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Zengin Mutfağı

Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı, Vasıf Öngören’in eseri Zengin Mutfağı’nda bir kez daha Pehlivan Lütfü karakterini canlandırıyor.

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18 Şubat Salı

SÖYLEŞİ

Laleper Aytek, Yusuf Sevinçli, Alp Sime

Pera Müzesi’ndeki ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisinin üç fotoğraf sanatçısı, sergi için çektikleri fotoğrafları üslup, içerik ve teknik açısından inceliyor.

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GÖSTERİM

Çığlık

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in yaklaşık 270 kişiyi çığlık atarken çektiği videosu Akbank Sanat’ta gösteriliyor.

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KONSER

Emin Fındıkoğlu

Akbank Caz 30. Yıl Konserleri piyanist Emin Fındıkoğlu’nun 80. doğum günü konseriyle devam ediyor.

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SEMİNER

Kurmacanın Yirminci Yüzyılı

Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı anlamlandırmak için bu yüzyılda yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

Bulaşıkçılar

Bodrum katında bir bulaşıkhane ve üç bulaşıkçının ezber bozan diyalogları Moda Sahnesi’nde.

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19 Şubat Çarşamba

SİNEMA

Kanlı Toprak

Birbirine aşık 15 yaşında hayalperest bir kız ile 25 yaşında psikopat yönelimli bir çöpçünün polisten kaçma hikayesi, Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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SEMİNER

Adli Mimarlık ile Günümüz Sanatı

Akademisyen Sidar Bayram, mimari alandaki adli sorunları kapsayan adli mimarlık kavramı üzerine Akbank Sanat’ta konuşuyor.

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KONSER

Bümkorkestra

Babylon, ‘Kampüs Konserleri’ serisi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin müzikal oluşumu Bümkorkestra’yı sahneye davet ediyor.

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20 Şubat Perşembe

KONSER

Korhan Futacı

Söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı, Babylon sahnesinde.

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Nirvana Tribute Band

Nirvana’nın 1994’te hayatını kaybeden solisti Kurt Cobain, doğum gününde anılıyor.

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SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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SERGİ

Lütfi Özkök: Portreler

2017 yılında hayatını kaybeden yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 50’li yıllardan itibaren çektiği 89 portre İstanbul Modern’de sergileniyor. Her kare fotoğraftaki kişinin toplumsal kimliğine dair ipuçları içeriyor ve Özkök’ün bu insanlarla ilişkisine dair bir metinle sergileniyor. Bunun sonunda sergi, dönemin kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik yapısına dair genel bir portre sunuyor.

3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 1919’da Almanya’nın Weimar kentinde kurulan, sanat, zanaat tasarım ve mimarlığı bir araya getiren tasarım okulu Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçti. Amacı, halkı ülkenin ulusalcı ve otoriter geçmişinden kurtarmak olan okul uluslararası niteliklere sahipti. 1933’te kapatılan okulda yetişenlerin farklı ülkelere dağılmasıyla Bauhaus kültürü Avrupa dışına yayıldı. Salt Beyoğlu’nda açılan ‘Uzaklarda’ sergisi de Bauhaus’un dünyada kabul gören tasarım anlayışını hangi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında biçimlendirdiğini anlatıyor.

3 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilir.

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Marina Abramović + MAI, Akış / Flux

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisi açıldı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.

26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.

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Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.

8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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