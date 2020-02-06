Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Bob Marley’in (6 Şubat 1945- 11 Mayıs 1981) 75’inci doğum günü Babylon’da ve Zorlu PSM’de kutlanıyor. Belçikalı elektronik müzik grubu Stavroz Volkswagen Arena’da. Zorlu PSM’de sanat eserlerindeki yemek figürleri analiz ediliyor. Akciğer oyunu Moda Sahnesi’nde. Sakıp Sabancı Müzesi’nde Marina Abramovic sergisi devam ediyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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7 Şubat Cuma

KONSER

Nekropsi

İstanbul progresif rock sahnesinin önemli isimlerinden Nekropsi Babylon’da.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz

Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz Zorlu PSM’de.

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PARTİ

Bob Marley Doğum Günü Partisi: Bosphoroots

İstanbullu reggae grubu Bosphoroots, Jamaikalı reggae efsanesi Bob Marley’nin 75’inci yaşını kutlamak için Zorlu PSM’de.

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ATÖLYE

Resim Atölyesi: Afrikalı Kadınlar

Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, yağlı boya resim atölyesi düzenliyor.

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8 Şubat Cumartesi

KONSER

Stavroz

Elektronik müziğin dünyadaki akışını değiştiren Belçikalı grup Stavroz Volkswagen Arena’da.

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Palmiyeler

Türk indie/psychedelic pop-rock grubu Palmiyeler Salon İKSV sahnesinde.

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PARTİ

Bob Marley Doğum Günü Kutlaması

Sevginin ve barışın temsilcisi Marley’in 75. doğum günü Babylon’da kutlanıyor.

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SİNEMA

Biletler

Pera Müzesi’nde ‘Bir Yolculuktan Hatıralar’ programı kapsamında saat 15:00’te ‘Biletler’ filmi gösteriliyor.

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Hey! Douglas

Anadolu’nun eski ve yerli şarkılarını etnik ve disko ritimlerle birleştiren Hey! Douglas Zorlu PSM’de.

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SAHNE SANATLARI

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor; Moda Sahnesi’nde.

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9 Şubat Pazar

SİNEMA

Big Easy Express

Pera Müzesi’nde ‘Bir Yolculuktan Hatıralar’ programı kapsamında saat 15:00’te ‘Big Easy Express’ filmi gösteriliyor.

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ATÖLYE

Tabloların Ardındaki Yemek ve Sanat Tarihi

Prof. Dr. Özlem Kumrular ve Sanat Tarihçisi Celil Sadık, geçmişten günümüze sanat eserlerindeki meyve figürleri üzerinden kültürel tarihi yorumluyor.

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SAHNE SANATLARI

Westend – Batının Sonu

Yıllar sonra aynı sofraya oturan bir grup arkadaşın sırlarının açığa çıkmasını konu alan oyun, saat 20:30’da Dasdas’ta.

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10 Şubat Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Akciğer

Fotoğraf: www.tiyatronline.com

Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Kral Lear

Britanyalı şair ve yazar Shakespeare’in yazdığı, iktidar kavramını işleyen oyunda, Haluk Bilginer, Kral Lear’ı canlandırıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SİNEMA

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.

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11 Şubat Salı

SEMİNER

Kurmacanın Yirminci Yüzyılı

Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı anlamlandırmak için bu yüzyılda yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

Damdaki Kemancı

Dünyanın en sevilen müzikallerinden Damdaki Kemancı, 20.30’da Zorlu PSM’de.

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Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de.

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12 Şubat Çarşamba

SİNEMA

İki Taş

Sanat ve tasarım okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan proje kapsamında Salt Beyoğlu’nda ‘İki Taş’ filmi gösteriliyor.

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Sırlarla Yaşayanlar

Akbank Sanat’ta önce Prof. Dr. M. Emin Önder ile film izleniyor sonra karakter analizi yapılıyor.

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SÖYLEŞİ

Coşkun Aral – Yekta Kopan

Yazar ve akademisyen Yekta Kopan ile gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Pera Müzesi’nde fotoğraf üzerine bir söyleşi için bir araya geliyorlar.

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13 Şubat Perşembe

KONSER

Leprous

Leprous Norveçli progresif metal grubu Leprous Zorlu PSM’de.

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Siya Siyabend

Türkiye’de sokak müziğine yeni bir soluk getiren Siya Siyabend Babylon’da.

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SAHNE SANATLARI

Bir Delinin Hatıra Defteri

Gerçeklerle baş edemeyen, adım adım deliliğe doğru ilerleyen bir adamı Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı oyun saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SERGİ

Marina Abramović + MAI, Akış / Flux

Fotoğraf: www.scottruddphotography.com

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açtı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat farklı katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.

26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.

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Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart ‘a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.

Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.

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