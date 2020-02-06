Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Bob Marley’in (6 Şubat 1945- 11 Mayıs 1981) 75’inci doğum günü Babylon’da ve Zorlu PSM’de kutlanıyor. Belçikalı elektronik müzik grubu Stavroz Volkswagen Arena’da. Zorlu PSM’de sanat eserlerindeki yemek figürleri analiz ediliyor. Akciğer oyunu Moda Sahnesi’nde. Sakıp Sabancı Müzesi’nde Marina Abramovic sergisi devam ediyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
7 Şubat Cuma
KONSER
Nekropsi
İstanbul progresif rock sahnesinin önemli isimlerinden Nekropsi Babylon’da.
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz Zorlu PSM’de.
PARTİ
Bob Marley Doğum Günü Partisi: Bosphoroots
İstanbullu reggae grubu Bosphoroots, Jamaikalı reggae efsanesi Bob Marley’nin 75’inci yaşını kutlamak için Zorlu PSM’de.
ATÖLYE
Resim Atölyesi: Afrikalı Kadınlar
Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, yağlı boya resim atölyesi düzenliyor.
8 Şubat Cumartesi
KONSER
Stavroz
Elektronik müziğin dünyadaki akışını değiştiren Belçikalı grup Stavroz Volkswagen Arena’da.
Palmiyeler
Türk indie/psychedelic pop-rock grubu Palmiyeler Salon İKSV sahnesinde.
PARTİ
Bob Marley Doğum Günü Kutlaması
Sevginin ve barışın temsilcisi Marley’in 75. doğum günü Babylon’da kutlanıyor.
SİNEMA
Biletler
Pera Müzesi’nde ‘Bir Yolculuktan Hatıralar’ programı kapsamında saat 15:00’te ‘Biletler’ filmi gösteriliyor.
Hey! Douglas
Anadolu’nun eski ve yerli şarkılarını etnik ve disko ritimlerle birleştiren Hey! Douglas Zorlu PSM’de.
SAHNE SANATLARI
Bütün Çılgınlar Sever Beni
Oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor; Moda Sahnesi’nde.
9 Şubat Pazar
SİNEMA
Big Easy Express
Pera Müzesi’nde ‘Bir Yolculuktan Hatıralar’ programı kapsamında saat 15:00’te ‘Big Easy Express’ filmi gösteriliyor.
ATÖLYE
Tabloların Ardındaki Yemek ve Sanat Tarihi
Prof. Dr. Özlem Kumrular ve Sanat Tarihçisi Celil Sadık, geçmişten günümüze sanat eserlerindeki meyve figürleri üzerinden kültürel tarihi yorumluyor.
SAHNE SANATLARI
Westend – Batının Sonu
Yıllar sonra aynı sofraya oturan bir grup arkadaşın sırlarının açığa çıkmasını konu alan oyun, saat 20:30’da Dasdas’ta.
10 Şubat Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Akciğer
Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Kral Lear
Britanyalı şair ve yazar Shakespeare’in yazdığı, iktidar kavramını işleyen oyunda, Haluk Bilginer, Kral Lear’ı canlandırıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.
11 Şubat Salı
SEMİNER
Kurmacanın Yirminci Yüzyılı
Yazar ve akademisyen Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı anlamlandırmak için bu yüzyılda yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenliyor.
SAHNE SANATLARI
Damdaki Kemancı
Dünyanın en sevilen müzikallerinden Damdaki Kemancı, 20.30’da Zorlu PSM’de.
Bar Psikoloğu
Bar Psikoloğu, tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de.
12 Şubat Çarşamba
SİNEMA
İki Taş
Sanat ve tasarım okulu Bauhaus’un 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan proje kapsamında Salt Beyoğlu’nda ‘İki Taş’ filmi gösteriliyor.
Sırlarla Yaşayanlar
Akbank Sanat’ta önce Prof. Dr. M. Emin Önder ile film izleniyor sonra karakter analizi yapılıyor.
SÖYLEŞİ
Coşkun Aral – Yekta Kopan
Yazar ve akademisyen Yekta Kopan ile gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Pera Müzesi’nde fotoğraf üzerine bir söyleşi için bir araya geliyorlar.
13 Şubat Perşembe
KONSER
Leprous
Leprous Norveçli progresif metal grubu Leprous Zorlu PSM’de.
Siya Siyabend
Türkiye’de sokak müziğine yeni bir soluk getiren Siya Siyabend Babylon’da.
SAHNE SANATLARI
Bir Delinin Hatıra Defteri
Gerçeklerle baş edemeyen, adım adım deliliğe doğru ilerleyen bir adamı Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı oyun saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
SERGİ
Marina Abramović + MAI, Akış / Flux
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açtı. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarına ayrılıyor. Üçüncü bölümde ise Abramović bizzat farklı katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.
26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart ‘a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.