Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Balat Monologlar Müzesi kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek için bir dizi performansa ev sahipliği yapıyor. Ödüllü techno müzik DJ’i Enrico Sangiuliano Zorlu PSM’de. Kaan Sekban tek kişilik gösterisiyle Dasdas’ta. Sırp sanatçı Marina Abramović’in sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlıyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
31 Ocak Cuma
ETKİNLİK
Fikirler Gecesi: Suriye
Fransız Enstitüsü ile Türkiye’de kurulan genç Suriyeli sanatçı grubu ARTHERE işbirliğinde, sergi, konser, konferans ve iki belgesel filmden oluşan bir dizi etkinlik düzenlenecek.
PERFORMANS
Monologlar Müzesi-Kadın-Yeni Yuva
Balat Monologlar Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı performans serisinde farklı hayatlardan gelen yedi kadın şiddet, yalnızlık, aşk, ötekileştirme gibi toplumsal konulara dikkat çekiyor.
KONSER
Adamlar
Yerli alternatif müzik dünyasının enerjik gruplarından Adamlar, Babylon’da sahnede.
Enrico Sangiuliano
Techno merkezde olmak üzere farklı elektronik müzik türlerini karıştıran, geçmişte ‘en çok satan techno Dj’ ve ‘en iyi prodüktör’ ödülleri alan Enrico Sangiuliano Zorlu PSM’de.
SAHNE SANATLARI
Yeni Bir Şarkı
Fransız yazar Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.
Evlat
Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, Saat 20:30’da Uniq Hall sahnesinde.
1 Şubat Cumartesi
SEMİNER
İklimin Ayak İzleri
Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte kendine yeten, sürdürülebilir, yeni nesil enerji verimli yeşil binaların ekosistemdeki rolü konuşuluyor.
SAHNE SANATLARI
Hamlet
İngiliz şair ve yazar William Shakespeare’in ölümsüz eseri Moda Sahnesi’nde.
Doğu Demirkol
Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerinde rol alan oyuncu Doğu Demirkol tek kişilik gösterisiyle Zorlu PSM’de.
KONSER
Ferit Odman Quintet
Zorlu PSM, dört müzisyenin davulcu Ferit Odman’a eşlik edeceği bir caz konserine ev sahipliği yapıyor.
2 Şubat Pazar
SAHNE SANATLARI
Çocukluğun Soğuk Geceleri
Yazar Tezer Özlü’nün aynı adlı otobiyografik romanından uyarlanan oyun, yazarın çocukluk, gençlik, kadınlık ve delilik kavramlarıyla ilişkisini anlatıyor. Saat 17:30’da, Moda Sahnesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Dasdas’ta.
ATÖLYE
Heykel Atölyesi: Antik
Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, heykel atölyesi düzenliyor.
3 Şubat Pazartesi
SİNEMA
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi
Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Don Kişot’um Ben
Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot Zorlu PSM sahnesinde.
Zengin Mutfağı
Şener Şen, Vasıf Öngören’ün eserinde, 40 yıl önce oynadığı Pehlivan Lütfü karakterini yeniden canlandırıyor.
4 Şubat Salı
SEMİNER
Kurmacanın Yirminci Yüzyılı
Yazar ve Akademisten Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı anlamlandırmak için bu yüzyılda yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenliyor.
SAHNE SANATLARI
Akciğer
Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
ATÖLYE
Reklam Yazarlığı Atölyesi
Reklam yazarlığı ve benzeri işler yapmak isteyenler için Üretimhane’de dört haftalık bir atölye düzenleniyor.
5 Şubat Çarşamba
SİNEMA
Kanlı Toprak
Birbirine aşık 15 yaşında hayalperest bir kız ile 25 yaşında psikopat yönelimli bir çöpçünün polisten kaçma hikayesi, Pera Müzesi’nde gösteriliyor.
SEMİNER
Küratöryel Problemler, Sergileme Teknikleri
Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün, vaka analizleri üzerinden sergileme sırasında ortaya çıkan olası problemler ve çözümlerini anlatıyor.
KONSER
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Latin müziğini Türkiye müzik sahnesinde temsil eden ve gezi programlarıyla bilinen Ayhan Sicimoğlu Zorlu PSM sahnesinde.
SAHNE SANATLARI
Aşk Geçmişim
Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 20:30’da, Uniq Hall’da.
6 Şubat Perşembe
SİNEMA
Baskı
Film, ortalama gelirin yükselen konut fiyatlarına yetişemediği bir alan üzerinden soylulaştırma kavramına değiniyor.
SEMİNER
Mekânın Poetikası
Sanatçı Hera Büyüktaşçıyan, mekân, zaman, tarih ve akışkan bellek kavramları üzerinden geçmiş ve bugün arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.
KONSER
Sleep Dealer
Rus müzisyen esrarengiz, enstrümantal post-rock melodileri ile Zorlu PSM’de.
FESTİVAL
Yeni ve En Yeni Müzik Festivali
Klasik ve elektronik müzikten beslenen, disiplinlerarası bir yapıya sahip festival, dünyadan farklı müzisyenleri konuk ediyor.
SERGİ
Marina Abramović + MAI, Akış / Flux
Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açıyor. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık sanat kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarını içeriyor. Üçüncü bölümde ise Abramović, katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.
26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde.
Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.