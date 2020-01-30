Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Balat Monologlar Müzesi kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek için bir dizi performansa ev sahipliği yapıyor. Ödüllü techno müzik DJ’i Enrico Sangiuliano Zorlu PSM’de. Kaan Sekban tek kişilik gösterisiyle Dasdas’ta. Sırp sanatçı Marina Abramović’in sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde başlıyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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31 Ocak Cuma

ETKİNLİK

Fikirler Gecesi: Suriye

Fransız Enstitüsü ile Türkiye’de kurulan genç Suriyeli sanatçı grubu ARTHERE işbirliğinde, sergi, konser, konferans ve iki belgesel filmden oluşan bir dizi etkinlik düzenlenecek.

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PERFORMANS

Monologlar Müzesi-Kadın-Yeni Yuva

Balat Monologlar Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı performans serisinde farklı hayatlardan gelen yedi kadın şiddet, yalnızlık, aşk, ötekileştirme gibi toplumsal konulara dikkat çekiyor.

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KONSER

Adamlar

Yerli alternatif müzik dünyasının enerjik gruplarından Adamlar, Babylon’da sahnede.

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Enrico Sangiuliano

Techno merkezde olmak üzere farklı elektronik müzik türlerini karıştıran, geçmişte ‘en çok satan techno Dj’ ve ‘en iyi prodüktör’ ödülleri alan Enrico Sangiuliano Zorlu PSM’de.

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SAHNE SANATLARI

Yeni Bir Şarkı

Fransız yazar Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.

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Evlat

Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, Saat 20:30’da Uniq Hall sahnesinde.

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1 Şubat Cumartesi

SEMİNER

İklimin Ayak İzleri

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte kendine yeten, sürdürülebilir, yeni nesil enerji verimli yeşil binaların ekosistemdeki rolü konuşuluyor.

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SAHNE SANATLARI

Hamlet

İngiliz şair ve yazar William Shakespeare’in ölümsüz eseri Moda Sahnesi’nde.

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Doğu Demirkol

Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerinde rol alan oyuncu Doğu Demirkol tek kişilik gösterisiyle Zorlu PSM’de.

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KONSER

Ferit Odman Quintet

Zorlu PSM, dört müzisyenin davulcu Ferit Odman’a eşlik edeceği bir caz konserine ev sahipliği yapıyor.

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2 Şubat Pazar

SAHNE SANATLARI

Çocukluğun Soğuk Geceleri

Yazar Tezer Özlü’nün aynı adlı otobiyografik romanından uyarlanan oyun, yazarın çocukluk, gençlik, kadınlık ve delilik kavramlarıyla ilişkisini anlatıyor. Saat 17:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Dasdas’ta.

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ATÖLYE

Heykel Atölyesi: Antik

Deneyime gerek duymadan katılımcılara kendi eserlerini üretme imkanı veren Masterpiece, heykel atölyesi düzenliyor.

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3 Şubat Pazartesi

SİNEMA

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi

Film, sipariş üzerine portresini çizmek için zaman geçirdiği kadınla yakınlaşan bir ressamın hikayesini anlatıyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Don Kişot’um Ben

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot Zorlu PSM sahnesinde.

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Zengin Mutfağı

Şener Şen, Vasıf Öngören’ün eserinde, 40 yıl önce oynadığı Pehlivan Lütfü karakterini yeniden canlandırıyor.

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4 Şubat Salı

SEMİNER

Kurmacanın Yirminci Yüzyılı

Yazar ve Akademisten Birgül Oğuz, Moda Sahnesi’de ‘insanlık tarihinin en uzun yüzyılı’ olarak nitelendirilen yirminci yüzyılı anlamlandırmak için bu yüzyılda yazılan edebi eserlerin incelendiği 12 haftalık bir program düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

Akciğer

Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” sorusunu yöneltiyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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ATÖLYE

Reklam Yazarlığı Atölyesi

Reklam yazarlığı ve benzeri işler yapmak isteyenler için Üretimhane’de dört haftalık bir atölye düzenleniyor.

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5 Şubat Çarşamba

SİNEMA

Kanlı Toprak

Birbirine aşık 15 yaşında hayalperest bir kız ile 25 yaşında psikopat yönelimli bir çöpçünün polisten kaçma hikayesi, Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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SEMİNER

Küratöryel Problemler, Sergileme Teknikleri

Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün, vaka analizleri üzerinden sergileme sırasında ortaya çıkan olası problemler ve çözümlerini anlatıyor.

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KONSER

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Latin müziğini Türkiye müzik sahnesinde temsil eden ve gezi programlarıyla bilinen Ayhan Sicimoğlu Zorlu PSM sahnesinde.

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SAHNE SANATLARI

Aşk Geçmişim

Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 20:30’da, Uniq Hall’da.

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6 Şubat Perşembe

SİNEMA

Baskı

Film, ortalama gelirin yükselen konut fiyatlarına yetişemediği bir alan üzerinden soylulaştırma kavramına değiniyor.

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SEMİNER

Mekânın Poetikası

Sanatçı Hera Büyüktaşçıyan, mekân, zaman, tarih ve akışkan bellek kavramları üzerinden geçmiş ve bugün arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.

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KONSER

Sleep Dealer

Rus müzisyen esrarengiz, enstrümantal post-rock melodileri ile Zorlu PSM’de.

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FESTİVAL

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali

Klasik ve elektronik müzikten beslenen, disiplinlerarası bir yapıya sahip festival, dünyadan farklı müzisyenleri konuk ediyor.

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SERGİ

Marina Abramović + MAI, Akış / Flux

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović Türkiye’deki ilk büyük ölçekli retrospektif sergisini açıyor. Heyecan verici sergi üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Abramović’in 50 yıllık sanat kariyeri boyunca ürettiği performanslar, özel koleksiyonlar, eserler ve dokümantasyonlar sergileniyor. İkinci bölüm açık çağrı üzerine seçilen farklı sanatçıların performanslarını içeriyor. Üçüncü bölümde ise Abramović, katılımcıları da dahil ederek yeni performanslar üretiyor.

26 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilir.

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Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde.

Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat’a kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.

9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.

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