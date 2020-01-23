Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Eski ve yeniyi harmanlayarak müzik yapan Mark Eliyahu Zorlu PSM’de. Sanat ve siyaset kuramcısı Hasan Bülent Kahraman, popüler kültür üzerine Akbank Sanat’ta konuşuyor. Kaan Alnıtemiz Moda Sahnesi’nde stand-up yapıyor. Avusturyalı müzisyen Mozart’ı konu alan oyun ‘Amadeus’, Uniq’te. Masterpiece, katılanların Frida Kahlo’yu resmedeceği bir atölye düzenliyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
24 Ocak Cuma
KONUŞMA
Seni Duyabiliyordum, Şimdi ise Duyulamıyorsun
Genç akademisyen Burcu Yaşin, kentsel dönüşümden geçen bölgelerin ses verilerinde gözlemlediği değişimleri sosyolojik ve psikolojik bir perspektiften anlatıyor. Saat 18.30’da, Pera Müzesi’nde.
KONSER
Mark Eliyahu
Kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştiren Mark Eliyahu Zorlu PSM’de.
Andrew Weatherall
90’ların başında, Happy Mondays, New Order, My Bloody Valentine ve Primal Scream gibi grupların parçalarına yaptığı remix’lerle bilinen İngiliz Dj ve yazar Andrew Weatherall Babylon sahnesinde.
Can Bonomo
2012 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Can Bonomo IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde.
25 Ocak Cumartesi
KONSER
Evlerinin Önü Klavsen
Besteci Hakan A. Toker Türk Halk Müziği ve Barok Müziği bir araya getiriyor. Saat 17:00’de, Pera Müzesi’nde.
Jakuzi/Hedonutopia
İlk albümleri ‘Fantezi Müzik’ ila dikkat çeken müzik grubu ‘Jakuzi’, ismi ‘Arzu Ütopyası’ anlamına gelen ‘Hedonutopia’ ile sırayla aynı sahneyi alıyor.
SEMİNER
Türkiye’de Popüler Kültür ve Güncel Sanat
Sanat ve siyaset kuramcısı Hasan Bülent Kahraman, popüler kültürü üreten ve sürdüren dinamikleri anlatıyor.
PARTİ
Hey Gidi Günler
Babylon Türkçe pop akşamı düzenliyor.
SAHNE SANATLARI
Alnıtemiz Stand-up
Mezara kadar değil pazara kadar stand-up parolasıyla yola çıkan Deniz Alnıtemiz Moda Sahnesi’nde.
Evlat
Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, saat 20:30’da Dasdas’ta.
ATÖLYE
Oyuncunun Mevcudiyeti
Üretimhane’de oyunculara, oyunculuk öğrencilerine ve oyunculuğa ilgi duyan herkese yönelik bir atölye düzenleniyor.
26 Ocak Pazar
SAHNE SANATLARI
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit
Latife Tekin’in romanından uyarlanan oyun, kente göç eden bir ailenin mücadelesini, ailenin küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
Gerçek
Fransız yazar Florian Zeller’in eseri gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Dasdas’ta.
27 Ocak Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Amadeus
Tavırları ‘delice’ olarak nitelendirilen Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart’ın, ondan daha hırslı bir başka müzisyen Salieri ile ilişkisi sahneye uyarlanıyor.
Yağlı Boya: Frida Kahlo
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.
28 Ocak Salı
KONSER
Zümrüdüanka Yoldaşlığı konseri
‘Harry Potter in Concert’ adlı konser serisi, beşinci film ‘Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı’ ile Zorlu PSM’de devam ediyor.
SAHNE SANATLARI
Kürk Mantolu Madonna
Türkiye’de çok okunanlar listesinden adı silinmeyen romandan aynı adla uyarlanan oyun, Uniq sahnesinde.
PERFORMANS
The Quiet Volume
Arter’de gerçekleşen ve fısıltı yoluyla icra edilen ses performansı, seyirciye kulaklıklardan dinledikleri yönlendirmeler aracılığıyla ulaşıyor.
29 Ocak Çarşamba
SEMİNER
Kendimizi Nasıl Tanırız
‘Akıllı ve iyi yaşam’ üzerine seminerler düzenleyen oluşum ‘The School of Life’, kendi benliğimizi neler üzerinden ve nasıl tanımladığımıza dair bir seminer düzenliyor.
Yağlı Boya: Kanatlanan Hayaller
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.
30 Ocak Perşembe
KONSER
Manouche A La Turca
Gitar virtüözü Bilal Karaman ve grubu ‘Manouche A La Turca’ Babylon sahnesinde.
SAHNE SANATLARI
Aşk Geçmişim
Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadın ile bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. Saat 20:30’da, Uniq Hall’da.
Ben Varım
Umuda benzeyen ama hep umutsuzlukla biten mucize beklentisinden nasıl kurtulacağımızı konu alıyor. Saat 20:30’da, Dasdas’ta.
SERGİ
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde.
Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor.
Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekansal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor.
9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.