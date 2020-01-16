Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İstanbul Modern, bu yılın Oscar adaylarından ‘Ve Sonra Dans Ettik’ ve ‘Bal Ülkesi’ filmlerini gösteriyor. Radyo Eksen’in partisine Babylon ev sahipliği yapıyor. Cartel’den bildiğimiz Kabus Kerim, Salon’da dj setinin başına geçiyor. Franz Kafka’nın Dava’sından uyarlanan Joseph K., Dasdas Sahne’de. Gazeteci ve yazar Andrew Finkel, sanat üzerine yazmanın püf noktalarını anlatıyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
17 Ocak Cuma
FESTİVAL
Ceren Necipoğlu Uluslararası Arp Festivali
Pera Müzesi, 16-19 Ocak tarihleri arasında, 2009 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun anısına festival düzenliyor.
SEMİNER
Sanat Üzerine Yazmak
1989 yılından beri Türkiye’de çalışan Britanyalı gazeteci ve yazar Andrew Finkel, sanat üzerine yazmanın püf noktalarını anlatıyor.
PARTİ
Radyo Eksen Partisi
İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri Babylon’da setin başına geçiyor.
SAHNE SANATLARI
Yeni Bir Şarkı
Fransız yazar Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.
Evlat
Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, Saat 23:30’da Uniq Hall sahnesinde.
ATÖLYE
Psikanalitik Öykü Okuma Atölyesi
Klinik psikolog, psikoterapist ve yazar Tuğçe Isıyel, edebi metinleri psikanalitik açıdan incelemek isteyenlere bir atölye düzenliyor.
18 Ocak Cumartesi
SEMİNER
Bellek, Sanat ve Müze
Sanat tarihçisi Ayşe Köksal, müze, bellek ve sanat üçlüsünün birbirini ve toplumu nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.
KONSER
Yasemin Mori
Rock, caz ve punk’tan harmanladığı stiliyle, müzisyen ve şarkı yazarı Yasemin Mori Babylon sahnesinde.
Kabus Kerim
Hip-hop müzik grubu Cartel’le tanınan Kabus Kerim, Salon IKSV’de dj setinin başına geçiyor.
Alexander Chaushian
Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi Ermeni viyolonselci Alexander Chaushian, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de.
SAHNE SANATLARI
Joseph K.
Franz Kafka’nın Dava’sından uyarlanan oyun, suçunun ne olduğunu bilmeden yargılanan bir adamın adalet savaşını anlatıyor. Saat 20:30’da, Dasdas Sahne’de.
19 Ocak Pazar
SAHNE SANATLARI
Kral Lear
Britanyalı şair ve yazar Shakespeare’in yazdığı, iktidar kavramını işleyen oyunda, Haluk Bilginer, Kral Lear’ı canlandırıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
39 Basamak
Patrick Barlow’un aynı adlı romanı Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Bu sefer film sahneye uyarlandı. Saat 16:00’da, Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Bal Ülkesi
İstanbul Modern’in ‘Oscar’ın Yabancıları’ programı kapsamında gösterdiği film, Makedonya’daki bir dağ köyünde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan bir kadının hayatını konu ediyor.
20 Ocak Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Tehlikeli Oyunlar
Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından uyarlanan oyun, Hikmet Benol karakterinin varoluş krizlerini en az kitap kadar deneysel biçimde işliyor. Saat 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.
Son Beş Yıl
2002 yılında New York’ta gösterime girdiği günden beri 16 ülkede sahnelenen Off-Broadway müzikali ilk kez Türkiye prodüksiyonu ile Zorlu PSM’de.
21 Ocak Salı
SÖYLEŞİ
Bir Yol Öyküsü
‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisinin küratörü Engin Özendes moderatörlüğünde, serginin sanatçıları Ali Boravalı ve Cem Turgay konuşuyor.
SAHNE SANATLARI
Red Light Kışı
Amsterdam’da bir hostel odasında geçen oyun, iki genç adam ve bir geceliğine kiralanmış güzel bir kadın üzerinden ‘birbirinde iz bırakmayı’ anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
22 Ocak Çarşamba
SİNEMA
Bilmece
Hindistan yapımı Bilmece (Orijinal ismi: Paheli) filmi Akbank Sanat’ta gösteriliyor.
SAHNE SANATLARI
Hisler Arşivi: İstanbul
Oyun, İstanbul gibi yoğun bir coğrafyada toplumdaki hislerin yaşanan olaylar üzerinden nasıl şekillendiğini ele alıyor. Saat 22:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
SEMİNER
Dijital Çağda Hikayeni Anlatmak
‘Akıllı ve iyi yaşam’ üzerine seminerler düzenleyen oluşum ‘The School of Life’, dijitalleşen dünya ile birlikte değişen duygu yüklü ve dinleyici odaklı hikaye anlatma biçimi üzerine seminer düzenliyor.
23 Ocak Perşembe
SAHNE SANATLARI
Sertab’In Müzikali
Sertab Erener’in müzik ve dansı bir araya getirdiği müzikali Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Ve Sonra Dans Ettik
İstanbul Modern, ‘Oscar’ın Yabancıları’ programı kapsamında, Gürcistan’da geçen, iki dansçının hassas ilişkisini anlatan ‘Ve Sonra Dans Ettik’ filmini gösteriyor.
ATÖLYE
Resim Atölyesi: Afrikalılar
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkânı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.
KONSER
Jehan Barbur
Jehan Barbur, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
SERGİ
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu kez Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı sergi, Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat’a kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor.
9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.