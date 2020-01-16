Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İstanbul Modern, bu yılın Oscar adaylarından ‘Ve Sonra Dans Ettik’ ve ‘Bal Ülkesi’ filmlerini gösteriyor. Radyo Eksen’in partisine Babylon ev sahipliği yapıyor. Cartel’den bildiğimiz Kabus Kerim, Salon’da dj setinin başına geçiyor. Franz Kafka’nın Dava’sından uyarlanan Joseph K., Dasdas Sahne’de. Gazeteci ve yazar Andrew Finkel, sanat üzerine yazmanın püf noktalarını anlatıyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

Reklam

17 Ocak Cuma

FESTİVAL

Ceren Necipoğlu Uluslararası Arp Festivali

Pera Müzesi, 16-19 Ocak tarihleri arasında, 2009 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun anısına festival düzenliyor.

Detaylı bilgi

Reklam

SEMİNER

Sanat Üzerine Yazmak

1989 yılından beri Türkiye’de çalışan Britanyalı gazeteci ve yazar Andrew Finkel, sanat üzerine yazmanın püf noktalarını anlatıyor.

Detaylı bilgi

PARTİ

Radyo Eksen Partisi

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri Babylon’da setin başına geçiyor.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Yeni Bir Şarkı

Fransız yazar Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Evlat

Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, Saat 23:30’da Uniq Hall sahnesinde.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Psikanalitik Öykü Okuma Atölyesi

Klinik psikolog, psikoterapist ve yazar Tuğçe Isıyel, edebi metinleri psikanalitik açıdan incelemek isteyenlere bir atölye düzenliyor.

Detaylı bilgi

18 Ocak Cumartesi

SEMİNER

Bellek, Sanat ve Müze

Sanat tarihçisi Ayşe Köksal, müze, bellek ve sanat üçlüsünün birbirini ve toplumu nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.

Detaylı bilgi

KONSER

Yasemin Mori

Rock, caz ve punk’tan harmanladığı stiliyle, müzisyen ve şarkı yazarı Yasemin Mori Babylon sahnesinde.

Detaylı bilgi

Kabus Kerim

Hip-hop müzik grubu Cartel’le tanınan Kabus Kerim, Salon IKSV’de dj setinin başına geçiyor.

Detaylı bilgi

Alexander Chaushian

Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi Ermeni viyolonselci Alexander Chaushian, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Joseph K.

Franz Kafka’nın Dava’sından uyarlanan oyun, suçunun ne olduğunu bilmeden yargılanan bir adamın adalet savaşını anlatıyor. Saat 20:30’da, Dasdas Sahne’de.

Detaylı bilgi

19 Ocak Pazar

SAHNE SANATLARI

Kral Lear

Britanyalı şair ve yazar Shakespeare’in yazdığı, iktidar kavramını işleyen oyunda, Haluk Bilginer, Kral Lear’ı canlandırıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

39 Basamak

Patrick Barlow’un aynı adlı romanı Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Bu sefer film sahneye uyarlandı. Saat 16:00’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Bal Ülkesi

İstanbul Modern’in ‘Oscar’ın Yabancıları’ programı kapsamında gösterdiği film, Makedonya’daki bir dağ köyünde yaşayan ve arıcılıkla geçimini sağlayan bir kadının hayatını konu ediyor.

Detaylı bilgi

20 Ocak Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından uyarlanan oyun, Hikmet Benol karakterinin varoluş krizlerini en az kitap kadar deneysel biçimde işliyor. Saat 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Son Beş Yıl

2002 yılında New York’ta gösterime girdiği günden beri 16 ülkede sahnelenen Off-Broadway müzikali ilk kez Türkiye prodüksiyonu ile Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

21 Ocak Salı

SÖYLEŞİ

Bir Yol Öyküsü

‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisinin küratörü Engin Özendes moderatörlüğünde, serginin sanatçıları Ali Boravalı ve Cem Turgay konuşuyor.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Red Light Kışı

Amsterdam’da bir hostel odasında geçen oyun, iki genç adam ve bir geceliğine kiralanmış güzel bir kadın üzerinden ‘birbirinde iz bırakmayı’ anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

22 Ocak Çarşamba

SİNEMA

Bilmece

Hindistan yapımı Bilmece (Orijinal ismi: Paheli) filmi Akbank Sanat’ta gösteriliyor.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Hisler Arşivi: İstanbul

Oyun, İstanbul gibi yoğun bir coğrafyada toplumdaki hislerin yaşanan olaylar üzerinden nasıl şekillendiğini ele alıyor. Saat 22:30’da, Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Dijital Çağda Hikayeni Anlatmak

‘Akıllı ve iyi yaşam’ üzerine seminerler düzenleyen oluşum ‘The School of Life’, dijitalleşen dünya ile birlikte değişen duygu yüklü ve dinleyici odaklı hikaye anlatma biçimi üzerine seminer düzenliyor.

Detaylı bilgi

23 Ocak Perşembe

SAHNE SANATLARI

Sertab’In Müzikali

Sertab Erener’in müzik ve dansı bir araya getirdiği müzikali Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Ve Sonra Dans Ettik

İstanbul Modern, ‘Oscar’ın Yabancıları’ programı kapsamında, Gürcistan’da geçen, iki dansçının hassas ilişkisini anlatan ‘Ve Sonra Dans Ettik’ filmini gösteriyor.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Resim Atölyesi: Afrikalılar

Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkânı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.

Detaylı bilgi

KONSER

Jehan Barbur

Jehan Barbur, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Detaylı bilgi

SERGİ

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu kez Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart’a kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı sergi, Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat’a kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart’a kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

Detaylı bilgi

Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.

Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor.

9 Şubat’a kadar Arter’de görülebilir.

Detaylı bilgi