Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Barış Manço’nun doğum günü Babylon’da kutlanıyor. ‘Masterpiece’ atölyesinde yağlı boya atölyesi var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans grubu ‘MDTistanbul’ izleyiciyle buluşuyor. Akbank Sanat’ta ses ve sanat kavramlarıyla ilgili bir seminer düzenleniyor. Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile Zorlu PSM’de sahne almaya devam ediyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
3 Ocak Cuma
PARTİ
Barış Manço
Babylon’da, Türkiye müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço’nun doğum günü kutlanıyor.
KONSER
Birsen Tezer
Caz müzisyeni Birsen Tezer, saat 22:00’de, Kadıköy Sahne’de.
SEMİNER
Sanat ve Globalizasyon
Akbank Sanat’ta, sanat ve özne kavramlarının dünya siyaseti, teknolojik gelişmeler ve felsefi alan içinde inceleneceği bir seminer düzenleniyor.
SAHNE SANATLARI
Metot
Oyun, iş görüşmesine gelip tüm hünerlerini sergilemeye çalışan dört kişi üzerinden iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyuyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
4 Ocak Cumartesi
FESTİVAL
Demonation Festivali
Türkiye’nin bağımsız müzik sahnesinin heyecan verici üretimlerini, farklı tür ve disiplinler ile bir araya getiren festivalin 10’uncusu düzenleniyor.
SEMİNER
Tarihsel Bir Bakışla ‘Sound Art’
Akbank Sanat’ta sesi merkeze alan ya da konu edinen pratikleri ele alan, bir sanat formu olarak sese, çevresel sese, gürültüye yaklaşımı sorgulayan iki saatlik bir seminer düzenleniyor.
SAHNE SANATLARI
Faust
Alman yazar Goethe’nin aynı adlı oyunundan uyarlanan oyun, saat 18:30’da, Moda Sahnesi’nde.
KONSER
Mehmet Erdem
Besteci ve şarkıcı Mehmet Erdem, saat 22:30’da Moda Kayıkhane’de.
ATÖLYE
Yağlı Boya: Pegasus
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.
5 Ocak Pazar
ATÖLYE
Mimari Görselleştirmede Dijital İllüstrasyon
Atölye, iki günlük yoğun bir programla katılımcılara Adobe Illustrator programıyla dijital ortamda illüstrasyon yapmanın inceliklerini öğretiyor.
SAHNE SANATLARI
Westend – Batının Sonu
Yıllar sonra aynı sofraya oturan bir grup arkadaşın sırlarının açığa çıkmasını konu alan oyun, saat 16:00’da, Dasdas’ta.
6 Ocak Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Balerin
Oyun, bedensel ve psikolojik katmanların iç içe geçtiği bir ‘dans tiyatrosu’. 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.
Bir Delinin Hatıra Defteri
Gerçeklerle baş edemeyen, adım adım deliliğe doğru ilerleyen bir adamı konu alan oyun saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
Bar Psikoloğu
Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM sahnesinde.
Waterproof
Yaşanan felaketlerin sadece başına gelen insanlar için değil, zamandan, olaydan, kişilerden ve cinsiyetlerden bağımsız tüm insanlar için bir ‘felaket’ olmasını konu alan oyun Uniq Box’ta.
7 Ocak Salı
SAHNE SANATLARI
Gerçek
Fransız yazar Florian Zeller’in eseri gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
8 Ocak Çarşamba
SAHNE SANATLARI
Tırnak İçinde Hizmetçiler
Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Moda Sahnesi’nde.
SİNEMA
Uncut Gems
İKSV tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda, Josh ve Benny Safdie’nin yönettiği Netflix orijinal filmi ‘Uncut Gems’, saat 21:30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösteriliyor.
9 Ocak Perşembe
ETKİNLİK
Sergi Turu: Bir Yol Öyküsü
Pera Müzesi’nde, ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisinin küratörü Engin Özendes ile bir sergi turu düzenleniyor.
SEMİNER
Sinema: Sonsuz Döngü
Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.
SAHNE SANATLARI
Elektronika
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans grubu ‘MDTistanbul’un projesi ‘Elektronika’, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşuyor.
SERGİ
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor.
11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.
Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde.
Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.
Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor.
9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.