Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Barış Manço’nun doğum günü Babylon’da kutlanıyor. ‘Masterpiece’ atölyesinde yağlı boya atölyesi var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans grubu ‘MDTistanbul’ izleyiciyle buluşuyor. Akbank Sanat’ta ses ve sanat kavramlarıyla ilgili bir seminer düzenleniyor. Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile Zorlu PSM’de sahne almaya devam ediyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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3 Ocak Cuma

PARTİ

Barış Manço

Babylon’da, Türkiye müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço’nun doğum günü kutlanıyor.

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KONSER

Birsen Tezer

Caz müzisyeni Birsen Tezer, saat 22:00’de, Kadıköy Sahne’de.

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SEMİNER

Sanat ve Globalizasyon

Akbank Sanat’ta, sanat ve özne kavramlarının dünya siyaseti, teknolojik gelişmeler ve felsefi alan içinde inceleneceği bir seminer düzenleniyor.

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SAHNE SANATLARI

Metot

Oyun, iş görüşmesine gelip tüm hünerlerini sergilemeye çalışan dört kişi üzerinden iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyuyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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4 Ocak Cumartesi

FESTİVAL

Demonation Festivali

Türkiye’nin bağımsız müzik sahnesinin heyecan verici üretimlerini, farklı tür ve disiplinler ile bir araya getiren festivalin 10’uncusu düzenleniyor.

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SEMİNER

Tarihsel Bir Bakışla ‘Sound Art’

Akbank Sanat’ta sesi merkeze alan ya da konu edinen pratikleri ele alan, bir sanat formu olarak sese, çevresel sese, gürültüye yaklaşımı sorgulayan iki saatlik bir seminer düzenleniyor.

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SAHNE SANATLARI

Faust

Alman yazar Goethe’nin aynı adlı oyunundan uyarlanan oyun, saat 18:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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KONSER

Mehmet Erdem

Besteci ve şarkıcı Mehmet Erdem, saat 22:30’da Moda Kayıkhane’de.

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ATÖLYE

Yağlı Boya: Pegasus

Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan ‘Masterpiece’, yağlı boya atölyesi düzenliyor.

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5 Ocak Pazar

ATÖLYE

Mimari Görselleştirmede Dijital İllüstrasyon

Atölye, iki günlük yoğun bir programla katılımcılara Adobe Illustrator programıyla dijital ortamda illüstrasyon yapmanın inceliklerini öğretiyor.

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SAHNE SANATLARI

Westend – Batının Sonu

Yıllar sonra aynı sofraya oturan bir grup arkadaşın sırlarının açığa çıkmasını konu alan oyun, saat 16:00’da, Dasdas’ta.

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6 Ocak Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Balerin

Oyun, bedensel ve psikolojik katmanların iç içe geçtiği bir ‘dans tiyatrosu’. 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Bir Delinin Hatıra Defteri

Gerçeklerle baş edemeyen, adım adım deliliğe doğru ilerleyen bir adamı konu alan oyun saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM sahnesinde.

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Waterproof

Yaşanan felaketlerin sadece başına gelen insanlar için değil, zamandan, olaydan, kişilerden ve cinsiyetlerden bağımsız tüm insanlar için bir ‘felaket’ olmasını konu alan oyun Uniq Box’ta.

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7 Ocak Salı

SAHNE SANATLARI

Gerçek

Fransız yazar Florian Zeller’in eseri gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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8 Ocak Çarşamba

SAHNE SANATLARI

Tırnak İçinde Hizmetçiler

Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Moda Sahnesi’nde.

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SİNEMA

Uncut Gems

İKSV tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda, Josh ve Benny Safdie’nin yönettiği Netflix orijinal filmi ‘Uncut Gems’, saat 21:30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösteriliyor.

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9 Ocak Perşembe

ETKİNLİK

Sergi Turu: Bir Yol Öyküsü

Pera Müzesi’nde, ‘Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl’ sergisinin küratörü Engin Özendes ile bir sergi turu düzenleniyor.

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SEMİNER

Sinema: Sonsuz Döngü

Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.

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SAHNE SANATLARI

Elektronika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans grubu ‘MDTistanbul’un projesi ‘Elektronika’, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşuyor.

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SERGİ

Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor.

11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

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Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor.

Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde.

Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.

8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor.

Sergi aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor.

9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.

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