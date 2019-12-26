Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Orhan Kemal’in romanından uyarlanan El Kızı filmi Salt Beyoğlu’nda gösteriliyor. Sanatçı, küratör ve akademisyen Melih Görgün Akbank Sanat’ta küratörlük hakkında konuşuyor. Yahya Kemal Beyatlı, Pera Müzesi’nde bir konserle anılıyor. Baba ve oğul olmayı anlatan ‘Evlat’ oyunu Zorlu PSM’de. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni yıl konseri düzenliyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
27 Aralık Cuma
SEMİNER
Küratöryel Metin Yazarlığı ve Editörlük
Seminer, sanat alanında yazının karşımıza çıktığı farklı formatları mercek altına alıyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.
PARTİ
Hey Gidi Günler
Babylon, 90’lı yılların Türkçe pop şarkılarının çalacağı bir parti düzenliyor.
We Luv Techno!
Techno’yu bir sanata dönüştüren seri ‘We Luv Techno!‘, Kobosil, FJAAK ve NIKK’i Zorlu PSM sahnesine çıkarıyor.
SAHNE SANATLARI
Esaretin Bedeli
Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi (The Shawshank Redemption), Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM’de sahneleniyor.
28 Aralık Cumartesi
SİNEMA
El Kızı
SALT’ın kadını odağına alan film programı, Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan filme ev sahipliği yapıyor.
Biseksüel
Film, biseksüellik üzerine önyargıları, tabuları ve utançları mizahi bir dille ele alıyor. Saat 16:00’da, Pera Müzesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Sekreter
Sekreter olarak girdiği evden oyuncu olarak çıkmayı hedefleyen bir kadının iktidara karşı verdiği savaşı anlatan oyun Moda Sahnesi’nde.
Hedda Gabler
Norveç’li yazar Henrik İbsen’in oyunu, ataerkil toplumun normlarını konu alıyor ve ‘can sıkıntısının tragedyası’ olarak yorumlanıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
SEMİNER
Küratörlük Tarihinde Önemli Örneklere Bakış
Sanatçı, küratör ve akademisyen Melih Görgün sanat küratörlüğü tarihindeki önemli örnekleri ele alıyor. Saat 16:00’da, Akbank Sanat’ta.
PARTİ
Y2K Millenium Party
Babylon, 2000’li yılların popüler müziklerinin çalacağı bir partiye ev sahipliği yapıyor.
29 Aralık Pazar
KONSER
Doğumunun 135. Yılında Yahyâ Kemâl Beyatlı
Pera Müzesi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel ve sosyolojik yönlerini konserler aracılığıyla izleyiciye gösteriyor.
Erol Evgin Yeni Yıl Konseri
Oyuncu ve müzisyen Erol Evgin, yeni yılın gelişini Zorlu PSM’de kutluyor.
SAHNE SANATLARI
Hisler Arşivi: İstanbul
Oyun, şiddetin, muhafazakarlığın ve toplumsal travmanın arttığı bir dönemde İstanbul’a karşı hissedilenlerin kaydını tutuyor.
Gölge – Atlas Tiyatro
Bir içki sofrasında geçen oyun, geçmişte yaşanan ve hatırlanmak istenmeyen olayların masaya yatırılmasını konu alıyor. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit
Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ adlı romanından uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini anlatıyor. Saat 19:30’da, Zorlu PSM’de.
30 Aralık Pazartesi
KONSER
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurluyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
SAHNE SANATLARI
Two Turkish Tenors
Konservatuvardan iki sınıf arkadaşı, opera sanatçısı Cenk Bıyık ve oyuncu Atılgan Gümüş’tan müzikal bir düello.. Saat 20:30’da, Trump Sahne’de.
Evlat
Hüzünlü ayrılıklar içeren oyun, baba ve oğul olmayı anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
ATÖLYE
Resim: Suluboya Ormanda Ay
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan Masterpiece, suluboya manzara atölyesi düzenliyor.
31 Aralık Salı
PARTİ
Oldies but Goldies ‘Yılbaşı’
Babylon, 70’lerden günümüze dünyada kült olmuş farklı türlerden şarkıların çalacağı bir yılbaşı partisi düzenliyor.
SAHNE SANATLARI
Bir Delinin Hatıra Defteri
Rus yazar Gogol’ün aynı adlı oyunundan uyarlanan oyun, ‘deli’ veya ‘delirmekte olan’ bir adamın iç dünyasını anlatıyor. Saat 20:30’da, Cafe Theater’da.
1 Ocak Çarşamba
ATÖLYE
Heykel: Mini Filler
Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan Masterpiece, minik filler tasarlayabileceğiniz bir heykel atölyesi düzenliyor.
2 Ocak Perşembe
SEMİNER
Sinema: Sonsuz Döngü
Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.
SAHNE SANATLARI
Orijinal Günahlar – Gestus
Oyun, dördü de patronlarını öldürmekten dolayı yargılanan dört farklı kişinin mahkeme duruşmasını konu alıyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Zengin Mutfağı
Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı Zengin Mutfağı oyununu yeniden oynuyor. Saat 20:30’da, Dasdas Sahne’de.
Ölün Bizi Ayırana Dek
Oyun, boşanma arifesindeki bir çiftin önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamadıkları bir sabah, salondaki kanepede bir cesetle karşılaşmalarıyla başlıyor. Saat 20:00’de, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.
SERGİ
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.
Mutluluk Resimlerimiz
Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood’a popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Saat Kaç?
Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor. Sergi, aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir. Detaylı bilgi