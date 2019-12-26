Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Orhan Kemal’in romanından uyarlanan El Kızı filmi Salt Beyoğlu’nda gösteriliyor. Sanatçı, küratör ve akademisyen Melih Görgün Akbank Sanat’ta küratörlük hakkında konuşuyor. Yahya Kemal Beyatlı, Pera Müzesi’nde bir konserle anılıyor. Baba ve oğul olmayı anlatan ‘Evlat’ oyunu Zorlu PSM’de. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni yıl konseri düzenliyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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27 Aralık Cuma

SEMİNER

Küratöryel Metin Yazarlığı ve Editörlük

Seminer, sanat alanında yazının karşımıza çıktığı farklı formatları mercek altına alıyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.

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PARTİ

Hey Gidi Günler

Babylon, 90’lı yılların Türkçe pop şarkılarının çalacağı bir parti düzenliyor.

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We Luv Techno!

Techno’yu bir sanata dönüştüren seri ‘We Luv Techno!‘, Kobosil, FJAAK ve NIKK’i Zorlu PSM sahnesine çıkarıyor.

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SAHNE SANATLARI

Esaretin Bedeli

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi (The Shawshank Redemption), Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM’de sahneleniyor.

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28 Aralık Cumartesi

SİNEMA

El Kızı

SALT’ın kadını odağına alan film programı, Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan filme ev sahipliği yapıyor.

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Biseksüel

Film, biseksüellik üzerine önyargıları, tabuları ve utançları mizahi bir dille ele alıyor. Saat 16:00’da, Pera Müzesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Sekreter

Sekreter olarak girdiği evden oyuncu olarak çıkmayı hedefleyen bir kadının iktidara karşı verdiği savaşı anlatan oyun Moda Sahnesi’nde.

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Hedda Gabler

Norveç’li yazar Henrik İbsen’in oyunu, ataerkil toplumun normlarını konu alıyor ve ‘can sıkıntısının tragedyası’ olarak yorumlanıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SEMİNER

Küratörlük Tarihinde Önemli Örneklere Bakış

Sanatçı, küratör ve akademisyen Melih Görgün sanat küratörlüğü tarihindeki önemli örnekleri ele alıyor. Saat 16:00’da, Akbank Sanat’ta.

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PARTİ

Y2K Millenium Party

Babylon, 2000’li yılların popüler müziklerinin çalacağı bir partiye ev sahipliği yapıyor.

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29 Aralık Pazar

KONSER

Doğumunun 135. Yılında Yahyâ Kemâl Beyatlı

Pera Müzesi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel ve sosyolojik yönlerini konserler aracılığıyla izleyiciye gösteriyor.

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Erol Evgin Yeni Yıl Konseri

Oyuncu ve müzisyen Erol Evgin, yeni yılın gelişini Zorlu PSM’de kutluyor.

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SAHNE SANATLARI

Hisler Arşivi: İstanbul

Oyun, şiddetin, muhafazakarlığın ve toplumsal travmanın arttığı bir dönemde İstanbul’a karşı hissedilenlerin kaydını tutuyor.

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Gölge – Atlas Tiyatro

Bir içki sofrasında geçen oyun, geçmişte yaşanan ve hatırlanmak istenmeyen olayların masaya yatırılmasını konu alıyor. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.

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Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit

Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ adlı romanından uyarlanan oyun, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini anlatıyor. Saat 19:30’da, Zorlu PSM’de.

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30 Aralık Pazartesi

KONSER

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurluyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SAHNE SANATLARI

Two Turkish Tenors

Konservatuvardan iki sınıf arkadaşı, opera sanatçısı Cenk Bıyık ve oyuncu Atılgan Gümüş’tan müzikal bir düello.. Saat 20:30’da, Trump Sahne’de.

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Evlat

Hüzünlü ayrılıklar içeren oyun, baba ve oğul olmayı anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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ATÖLYE

Resim: Suluboya Ormanda Ay

Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan Masterpiece, suluboya manzara atölyesi düzenliyor.

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31 Aralık Salı

PARTİ

Oldies but Goldies ‘Yılbaşı’

Babylon, 70’lerden günümüze dünyada kült olmuş farklı türlerden şarkıların çalacağı bir yılbaşı partisi düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

Bir Delinin Hatıra Defteri

Rus yazar Gogol’ün aynı adlı oyunundan uyarlanan oyun, ‘deli’ veya ‘delirmekte olan’ bir adamın iç dünyasını anlatıyor. Saat 20:30’da, Cafe Theater’da.

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1 Ocak Çarşamba

ATÖLYE

Heykel: Mini Filler

Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan Masterpiece, minik filler tasarlayabileceğiniz bir heykel atölyesi düzenliyor.

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2 Ocak Perşembe

SEMİNER

Sinema: Sonsuz Döngü

Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.

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SAHNE SANATLARI

Orijinal Günahlar – Gestus

Oyun, dördü de patronlarını öldürmekten dolayı yargılanan dört farklı kişinin mahkeme duruşmasını konu alıyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Zengin Mutfağı

Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı Zengin Mutfağı oyununu yeniden oynuyor. Saat 20:30’da, Dasdas Sahne’de.

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Ölün Bizi Ayırana Dek

Oyun, boşanma arifesindeki bir çiftin önceki geceye dair hiçbir şey hatırlamadıkları bir sabah, salondaki kanepede bir cesetle karşılaşmalarıyla başlıyor. Saat 20:00’de, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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SERGİ

Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

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Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood’a popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor. Sergi, aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir. Detaylı bilgi

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