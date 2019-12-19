Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Üretimhane bir yaratıcı kodlama atölyesi düzenliyor. Genç piyanist Can Çakmur, Sevgi Gönül Oditoryumu’nda konser veriyor. Alternatif müziğin önemli temsilcisi Jakuzi, Babylon sahnesinde. İkonik müzikal ‘Damdaki Kemancı’, Zorlu PSM’de. Tezer Özlü’nün aynı adlı romanından uyarlanan ‘Çocukluğun Soğuk Geceleri’ oyunu Moda Sahnesi’nde. Salt Beyoğlu, altı farklı Hollywood filmini kadınlığa dikkat çekmek için gösteriyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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20 Aralık Cuma

KONSER

Acid Arab

Babylon, ‘Very Very French Festival’ kapsamında doğu müziklerini elektronik altyapıyla yorumlayan Fransa’nın başkenti Paris çıkışlı grup Acid Arab’a ev sahipliği yapıyor.

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Nekropsi

Progresif ve deneysel müziğin Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinden Nekropsi 20-21 Aralık’ta Salon IKSV’de.

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SİNEMA

Soyalizm

İklim krizi ve aşırı nüfus artışının etkilerini konu alan film saat 18:30’da Salt Ankara’da gösteriliyor.

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Ve Sonra Dans Ettik

Levan Akin’in yönettiği film Gürcistan’da geçiyor. Kendini Gürcü halk dansına adamış Merab’ın Irakli’yle tanışması, onu hem rakip hem de arzu nesnesi olarak görmesiyle değişen dünyasının hikayesi. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.

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Parazit

Okja ve Kar Küreyici’nin yönetmeni Bong Joon-ho, gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla bu filmi çekiyor. Yönetmen kendi filmi için ‘Palyaçosuz bir komedi, kötü adamsız bir dram’ diyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.

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PERFORMANS

Worktable

Yeni Zelandalı sanatçı Kate McIntosh’un interaktif performans yerleştirmesi katılımcıları yaratma faaliyeti üzerine düşünmeye davet ediyor. 20-22 Aralık’ta, Arter’de.

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29’59’’

Salt Beyoğlu’nda seçilen dört adet 30’ar dakikalık deneysel performans sergileniyor.

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Elektronik Köprüler

Akademisyen ve müzisyen Başar Ünder, Pera Müzesi’nde önce elektronik müzik, gürültü ve anlatı konuları üzerine konuşuyor, sonra da bir DJ performansı sergiliyor.

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ATÖLYE

Yaratıcı Kodlama

Mimar ve hesaplamalı tasarımcı Begüm Aydınoğlu, Processing programı üzerinden yaratıcı tasarım yapmanın yollarını öğretiyor.

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FUAR

İstanbul Art Show Sanat Fuarı

Ulusal ve uluslararası sanat galerilerini ağırlayan fuar, 20-22 Aralık’ta Hilton İstanbul Kongre ve Sergi Merkezi’nde.

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21 Aralık Cumartesi

KONSER

Can Çakmur

Farklı uluslararası müzik yarışmalarında ödül alan piyanist Çakmur, ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ programı kapsamında, Sevgi Gönül Oditoryumu’nda saat 21:00’de konser veriyor.

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Rezonans

Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem’in sanat yönetmenliğinde düzenlenen ‘Pera’da Camerata’ konser serisinin üçüncü performansında Rezonans, saat 17:00’de dinleyiciyle buluşuyor.

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Babylon Underground Vol.1

Halep çıkışlı Hello Psychaleppo ve ses, video, tasarım ve dansı kullanan multimedya ikilisi Filastine & Nova, saat 21:30’da Babylon’da sahnede.

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SÖYLEŞİ

Makineler ve Nekropolitika

Nur Koçak’ın ‘Mutluluk Resimlerimiz’ sergisi kapsamında nekropolitika kavramı (toplumdaki bireylerin nasıl yaşaması ve ölmesi gerektiğinin dikte edilmesi) ve makineyle ilişkisi tartışılıyor. Saat 15:00’te, Salt Beyoğlu’nda.

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SİNEMA

6 Film 6 Kadın

Salt Beyoğlu, 21-28 Aralık’ta, feminist film kuramcısı Laura Mulvey’nin 1975 tarihli ‘Görsel Haz ve Anlatı Sineması’ makalesinden yola çıkarak kadının ‘gösteri’, erkeğin ‘bakışın taşıyıcısı’ olarak konumlandığı altı farklı klasik Hollywood yapımını gösteriyor.

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SAHNE SANATLARI

Hamlet

İngiliz yazar ve şari William Shakespeare’in ikonik oyunu Moda Sahnesi’nde sergileniyor.

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Damdaki Kemancı

Dünyanın en sevilen ikonik müzikallerinden Damdaki Kemancı, 20.30’da Zorlu PSM’de.

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Çocukluğun Soğuk Geceleri

Yazar Tezer Özlü’nün aynı adlı otobiyografik romanından uyarlanan oyun, yazarın çocukluk, gençlik, kadınlık ve delilik kavramlarıyla ilişkisini anlatıyor. Saat 18:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Alnıtemiz Stand-Up

‘Mezara kadar değil pazara kadar Stand-up’ parolasıyla yola çıkan Deniz Alnıtemiz saat 21:00’de Moda Sahnesi’nde.

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SEMİNER

Güncel Bir Mesele: Sanat Yönetimi

Akbnak Sanat, ev sahipliği yaptığı sanat yönetimi ve küratörlük seminerlerine sanat direktörü Esra Aysun ile devam ediyor.

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22 Aralık Pazar

KONSER

Büyük Ev Ablukada Akustik

Türkiye’de alternatif müziğin öncülerinden biri olan, zamanla elektronik müziğe de atılan grup, akustik performansıyla Salon IKSV’de.

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DİZİ GÖSTERİMİ

7 Yüz

Kendi içinde başlayıp biten yedi hikayeden oluşan, her bölümde karakterlerin kendi karanlık taraflarıyla yüzleştiği dizinin son iki bölümü Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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23 Aralık Pazartesi

KONSER

Aga B & Sagopa Kajmer

Türkiye rap ve hip-hop sahnesinin önemli isimleri Sagopa Kajmer ve Aga B, saat 19:00’da IF Performans Hall Beşiktaş’ta sahnede.

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SAHNE SANATLARI

Bülent BEYİN Hikayesi

Bülent Parlak’ın bir beyne hayat vererek oynadığı oyun, insan beyninin diğer organlarla mücadelesini anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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Gerçek

Fransız yazar Florian Zeller’in eseri gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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Batının Sonu

Alman yazar Moritz Rinke’nin imzasını taşıyan oyunda Mert Fırat, Tülin Özen, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat ve Gün Koper rol alıyor. Saat 20:30’da DasDas’ta.

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24 Aralık Salı

SAHNE SANATLARI

Vahşet Tanrısı

Çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyun saat 20:30’da Dasdas’ta.

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Notre Dame’ın Kamburu Müzikali

Fransız şair ve yazar Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame’ın Kamburu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

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Sineklerin Tanrısı

William Golding’in dünya klasikleri arasında yerini almış romanı, tiyatro uyarlamasıyla saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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ETKİNLİK

Christmas Market

Hem dünya lezzetlerini hem geleneksel tatları bir araya getiren, hediyelik eşya tezgahlarıyla dolu Christmas Market (Noel Pazarı), 20-29 Aralık’ta Four Seasons Hotel Bosphorus’ta.

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ATÖLYE

Heykel: Gündüz ve Gece

Sanat üretimi konusunda deneyime gerek olmadan kendi eserinizi üretme imkanı sunan Masterpiece, ‘gündüz ve gece’ temalı heykel atölyesi düzenliyor.

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25 Aralık Çarşamba

KONSER

Khontkar

Türkiye hip-hop sahnesinin isyankar isimlerinden Khontkar, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

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İkili, “Her hayalimizin gerçekleştiği ütopik bir adada yaşıyor olsaydık nasıl müzikler yapardık” sorusuna yanıt aradığı albümü ‘Arzu Ütopyası’ ile KadıköySahne’de.

Hedonutopia

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SİNEMA

Baş Belası

Film, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuir topluluğunda genç olmanın ne anlama geldiğini yoğun ve içten bir dille anlatıyor. Saat 19:00’da, Pera Müzesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Ver Parayı

Seyirciyi tanıdık anlarla buluşturan ironik ve çarpıcı bir ekonomik kriz oyunu saat 20:30’da Moda Sahnesi’nde.

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Alice Müzikali

Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.

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Hep Sonradan

Ahmet Kaya’nın eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı oyun saat 23:00’te Uniq Hall’da.

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26 Aralık Perşembe

KONSER

Jakuzi

Synth-pop, new-wave, dark wave ve post-punk türlerindeki üretimleriyle yerli müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Jakuzi, saat 21:30’da Babylon sahnesinde.

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DİZİ GÖSTERİMİ

555

Her bölümünde iki karakter arasındaki hırsın empatiye baskın geldiği sorunlu bir ilişkiye yoğunlaşan beş bölümlük mini dizi Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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SEMİNER

Sinema: Sonsuz Döngü

Akademisyen Aslı Kotaman, sinemanın diğer sanat dallarından etkilenmesi, orijinallik ve sinemada tekrar eden döngüler üzerine Moda Sahnesi’nde altı haftalık bir seminer veriyor.

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SAHNE SANATLARI

Lal Hayal

Bir kadını yedi farklı karakter ile portreleyen oyun, onları aynı zamanda birbiriyle çarpıştırıyor. 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SÖYLEŞİ

“Okumak özgür bir düştür ve bu özgürlük ruhsal yapının en derin, en karanlık noktalarına giderek değişimi, gelişimi gerçekleştirir ve okuyan insan giderek artan bir duyarlılığa kavuşur” diyen Mine Özgüzel saat 19:00’da, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde romancı ve yazar Nilüfer Kuyaş’la bir araya geliyor.

SERGİ

Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

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Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.

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Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood’a popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Saat Kaç?

Arter’in yeni binasının açılış programında yer alan grup sergisi, koleksiyondaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyondan 34 sanatçının 44 yapıtını bu kavramlar ve gündelik nesneler, ev, bireysel ve kolektif tarihler, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor. Sergi, aynı zamanda iç ve dış, mahrem ve kamusal, kurgu ve gerçek, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırların muğlaklaştığı mekânsal ve zamansal bir deneyim inşa etmeyi de hedefliyor. 9 Şubat 2020’ye kadar Arter’de görülebilir.

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