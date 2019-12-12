Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

SALT, çevre ve iklim sorunlarına dikkat çekmek için ekmek atölyesi düzenliyor. Pera Müzesi, dizi gösterim programlarına devam ediyor. Bar Psikoloğu, tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de. Zeynep Bastık IF Performans Hall Beşiktaş sahnesinde. Akbank Sanat’ta ‘Carmen’ filmi gösteriliyor, sonrasında hep beraber tartışılıyor. Ferhan Şensoy, tek kişilik oyunu ‘Ferhangi Şeyler’e devam ediyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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13 Aralık Cuma

KONSER

Feder

Babylon, saat 21:30’da, deep house, house ve pop tınılarını bir araya getiren dj ve prodüktör Feder’i ağırlıyor.

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Jay Lumen

Kendine has tarzıyla techno müzik dj’i Jay Lumen, Zorlu PSM sahnesinde.

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Maya Jane Coles

Underground elektronik müziğin yıldızı Zorlu PSM sahnesinde.

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Thomas Azier

Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında ve ağzından çıkan her sözcükte hissettiren müzisyen, Salon IKSV sahnesinde.

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DİZİ GÖSTERİMİ

Biseksüel

10 yıldır beraber olduğu kız arkadaşından ayrıldıktan sonra erkeklere karşı duyduğu çekimin peşinden giden bir kadının hikayesi. Saat 19:00’da, Pera Müzesi’nde.

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KONUŞMA

Günümüz Sanatı Koleksiyonerliği ve Kürasyonu

Akademisyen Beryl Graham, küratörlüğün yapay zeka ve veriye dayalı yeni medya sanatına adapte olmasının yollarını anlatıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.

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Serbest Alanlar ve Bienaller: Projelendirme ve Uygulama

Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün, serbest alanlar ve bienaller çerçevesinde, küratöryel süreçler hakkında konuşuyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.

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SAHNE SANATLARI

Çok da Fifi

Türkiye’nin ilk kadın stand-up grubu 20.00’de Living Room’da.

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Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy’un, gündelik olayları kendince bir mizahla ele aldığı tek kişilik gösterisi Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.

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14 Aralık Cumartesi

KONSER

Hey! Douglas

Türk müziğini disko ritimleriyle harmanlayan Hey! Douglas, saat 21:30’da Babylon’da sahnede.

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Kalben

Kalben

İçten sesi ve içten şarkılarıyla Kalben, Salon IKSV sahnesinde.

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Kerem Görsev Trio

Türkiye caz sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden Görsev, fark yaratacak performansı ile Zorlu PSM sahnesinde.

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ATÖLYE

Kolektif Fırından Ekmek Atölyeleri

SALT, çevre ve iklim sorunlarına savaş açıyor ve tüketici yerine ‘türetici’ olma amacıyla bir ekmek atölyesi düzenliyor. Saat 10:00’da, Salt Beyoğlu’nda.

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Moda Fotoğraflarının Dünü Bugünü

SALT Beyoğlu, saat 11:00’de geçmişten günümüze moda fotoğrafları üzerinden kadın bedene dair algının yıllar içinde nasıl değiştiğinin tartışılacağı bir atölye düzenliyor.

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SİNEMA

Hatırlıyorum: Joe Brainard Hakkında Bir Film

Hatırlıyorum adlı ikonik şiiriyle bilinen ABD’li sanatçı ve yazar Joe Brainard’ın biyografik belgeseli saat 15:00’te Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

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Tamamen Görüntüden Kayboldular

Film, 80’lerin sonunda ABD hükümetinin, eşcinsellere ve enjektörle uyuşturucu kullananlara yönelik AIDS önleme kampanyalarını finanse etmeyi reddedişini anlatıyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.

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Baş Belası

Film, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuir topluluğunda genç olmanın ne anlama geldiğini yoğun ve içten bir dille anlatıyor. Saat 18:00’de, Pera Müzesi’nde.

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KONUŞMA

Arşiv ve Küratöryel Pratikler

Küratör ve sanat yazarı Özge Ersoy, koleksiyon ve arşivler ile bilgiye erişme ve yorumlama üzerine konuşuyor. Saat 15:00’te, Akbank Sanat’ta.

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SAHNE SANATLARI

Pasaport or Passport oder Reisepass

Adından da anlaşılacağı gibi oyun bir gitme-kalma, yerli-yabancı, seyahat-göç hikayesi. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.

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Fame Müzikali

Michael Gore imzalı şarkısıyla belleklere kazınan müzikal, sekiz performans için 10-15 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde.

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Siz Hepiniz Ben Tek

Mesut Süre, tek kişilik sahne performansıyla Zorlu PSM’de.

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Son Beş Yıl Müzikali

Başrollerini Kaan Sekban ve Pelin Akil’in paylaştığı müzikal, bir ilişkiyi hem başından hem de sonundan anlatıyor.

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15 Aralık Pazar

DİZİ GÖSTERİMİ

Pera Müzesi’nde her bölümünde farklı hikâye ve karakterlere odaklanırken, karakterlerini en karanlık halleriyle yüz yüze getiren mini dizi 7 Yüz’ün ilk bölümü gösteriliyor.

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SİNEMA

Meeting Jim

Film, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor. Saat 20:30’da, Dasdas’ta.

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KONSER

Asya ile Avrupa Arasında Bir Müzik Hikayesi

Konser, Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir müzik yolculuğu niteliğinde. Saat 20:00’de, Moda Sahnesi’nde.

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SAHNE SANATLARI

Kıyı

Oyun, insanın büyüdükçe başına gelenleri konu alıyor. Saat 16:00’da, Moda Sahnesi’nde.

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Batının Sonu

Moritz Rinke imzalı oyunda Mert Fırat, Tülin Özen, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat ve Gün Koper rol alıyor. Saat 20:30’da DasDas’ta.

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ATÖLYE

Da Vinci ile Akşam Yemeği

Zorlu PSM, İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin gizeminin ve hayatının anlatılacağı bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

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16 Aralık Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Akciğer

Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” diye soruyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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Notre Dame’ın Kamburu Müzikali

Fransız şair ve yazar Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame’ın Kamburu, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

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17 Aralık Salı

ATÖLYE

SALT Beyoğlu, saat 15:00’te israfı önleme ve geri dönüşüm kavramlarından yola çıkarak ‘atıksız mutfak atölyesi’ düzenliyor.

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SAHNE SANATLARI

Tırnak İçinde Hizmetçiler

Fransız düşünür, yazar ve şair Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Moda Sahnesi’nde.

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Bir Delinin Hatıra Defteri

Rus yazar Nikolay Vasiliyevic Gogol’un romanından uyarlanan, Erdal Beşikçioğlu’nun tek kişilik oyunu Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 20:30’da.

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Hipokrat

İki ayrı doktorun iki ayrı ölüme sebebiyet vermesi üzerinden tıpta ‘vicdan’ kavramını sorgulayan oyun Zorlu PSM’de.

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Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de.

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18 Aralık Çarşamba

KONSER

Ruşen Alkar

Pop, rock, ambient, caz ve funk’ın geleneksel Kürt müziğiyle karıştığı bir evren yaratan besteci ve şarkıcı Salon IKSV’de.

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SİNEMA

SALT, çevre kirliliği, küresel ısınma, et tüketimi ve nesli tükenen hayvanlar gibi kavramlara dikkat çekmek için Ankara Goethe-Institut’te üç gün boyunca beş film gösteriyor.

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Tutku ve Kıskançlık

Akbank Sanat’ta, saat 18:30’da, aynı adlı romandan uyarlanan Carmen filmi gösteriliyor, ardından kitabın ve romanın kahramanı Carmen masaya yatırılıyor.

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Evlat

Film, baba-oğul ilişkisi üzerinden bencil, sert ve acımasız insanları anlatıyor. Saat 20:30’da Dasdas’ta.

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SAHNE SANATLARI

Balerin

Oyun, bedensel ve psikolojik katmanların iç içe geçtiği bir ‘dans tiyatrosu’. 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.

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Aşk Geçmişim

Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 22:30’da, Uniq Hall’da.

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19 Aralık Perşembe

KONSER

Zeynep Bastık

Genç ve popüler şarkıcı Zeynep Bastık saat 20:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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Gaye Su Akyol

Doğu ve batıyı sentezlediği müziğiyle uluslararası alanda dikkat çeken Gaye Su Akyol, saat 21:30’da Babylon sahnesinde.

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SAHNE SANATLARI

Maraton

Dans, tiyatro ve müziğin kesişim noktasında duran oyun, meselelerini bedensel ifade gücüyle anlatıyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’de.

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Alice Müzikali

Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.

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A-Normal

Bir psikiyatri kliniğine giden genç kızın iş görüşmesinin yoldan çıkışının hikayesi. Saat 20:30’da Duru Tiyatro’da.

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SİNEMA

Judy

ABD’li oyuncu Renée Zellweger’in sinema ve sahnenin en büyük efsanelerinden ABD’li Judy Garland’a hayat verdiği film, vizyona çıkışından önce City’s Nişantaşı’nda.

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SERGİ

Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.

Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.

1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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