Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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SALT, çevre ve iklim sorunlarına dikkat çekmek için ekmek atölyesi düzenliyor. Pera Müzesi, dizi gösterim programlarına devam ediyor. Bar Psikoloğu, tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de. Zeynep Bastık IF Performans Hall Beşiktaş sahnesinde. Akbank Sanat’ta ‘Carmen’ filmi gösteriliyor, sonrasında hep beraber tartışılıyor. Ferhan Şensoy, tek kişilik oyunu ‘Ferhangi Şeyler’e devam ediyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
13 Aralık Cuma
KONSER
Feder
Babylon, saat 21:30’da, deep house, house ve pop tınılarını bir araya getiren dj ve prodüktör Feder’i ağırlıyor.
Jay Lumen
Kendine has tarzıyla techno müzik dj’i Jay Lumen, Zorlu PSM sahnesinde.
Maya Jane Coles
Underground elektronik müziğin yıldızı Zorlu PSM sahnesinde.
Thomas Azier
Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında ve ağzından çıkan her sözcükte hissettiren müzisyen, Salon IKSV sahnesinde.
DİZİ GÖSTERİMİ
Biseksüel
10 yıldır beraber olduğu kız arkadaşından ayrıldıktan sonra erkeklere karşı duyduğu çekimin peşinden giden bir kadının hikayesi. Saat 19:00’da, Pera Müzesi’nde.
KONUŞMA
Günümüz Sanatı Koleksiyonerliği ve Kürasyonu
Akademisyen Beryl Graham, küratörlüğün yapay zeka ve veriye dayalı yeni medya sanatına adapte olmasının yollarını anlatıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.
Serbest Alanlar ve Bienaller: Projelendirme ve Uygulama
Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün, serbest alanlar ve bienaller çerçevesinde, küratöryel süreçler hakkında konuşuyor. Saat 18:00’de, Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Çok da Fifi
Türkiye’nin ilk kadın stand-up grubu 20.00’de Living Room’da.
Ferhangi Şeyler
Ferhan Şensoy’un, gündelik olayları kendince bir mizahla ele aldığı tek kişilik gösterisi Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda.
14 Aralık Cumartesi
KONSER
Hey! Douglas
Türk müziğini disko ritimleriyle harmanlayan Hey! Douglas, saat 21:30’da Babylon’da sahnede.
Kalben
İçten sesi ve içten şarkılarıyla Kalben, Salon IKSV sahnesinde.
Kerem Görsev Trio
Türkiye caz sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden Görsev, fark yaratacak performansı ile Zorlu PSM sahnesinde.
ATÖLYE
Kolektif Fırından Ekmek Atölyeleri
SALT, çevre ve iklim sorunlarına savaş açıyor ve tüketici yerine ‘türetici’ olma amacıyla bir ekmek atölyesi düzenliyor. Saat 10:00’da, Salt Beyoğlu’nda.
Moda Fotoğraflarının Dünü Bugünü
SALT Beyoğlu, saat 11:00’de geçmişten günümüze moda fotoğrafları üzerinden kadın bedene dair algının yıllar içinde nasıl değiştiğinin tartışılacağı bir atölye düzenliyor.
SİNEMA
Hatırlıyorum: Joe Brainard Hakkında Bir Film
Hatırlıyorum adlı ikonik şiiriyle bilinen ABD’li sanatçı ve yazar Joe Brainard’ın biyografik belgeseli saat 15:00’te Pera Müzesi’nde gösteriliyor.
Tamamen Görüntüden Kayboldular
Film, 80’lerin sonunda ABD hükümetinin, eşcinsellere ve enjektörle uyuşturucu kullananlara yönelik AIDS önleme kampanyalarını finanse etmeyi reddedişini anlatıyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.
Baş Belası
Film, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuir topluluğunda genç olmanın ne anlama geldiğini yoğun ve içten bir dille anlatıyor. Saat 18:00’de, Pera Müzesi’nde.
KONUŞMA
Arşiv ve Küratöryel Pratikler
Küratör ve sanat yazarı Özge Ersoy, koleksiyon ve arşivler ile bilgiye erişme ve yorumlama üzerine konuşuyor. Saat 15:00’te, Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Pasaport or Passport oder Reisepass
Adından da anlaşılacağı gibi oyun bir gitme-kalma, yerli-yabancı, seyahat-göç hikayesi. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.
Fame Müzikali
Michael Gore imzalı şarkısıyla belleklere kazınan müzikal, sekiz performans için 10-15 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde.
Siz Hepiniz Ben Tek
Mesut Süre, tek kişilik sahne performansıyla Zorlu PSM’de.
Son Beş Yıl Müzikali
Başrollerini Kaan Sekban ve Pelin Akil’in paylaştığı müzikal, bir ilişkiyi hem başından hem de sonundan anlatıyor.
15 Aralık Pazar
DİZİ GÖSTERİMİ
Pera Müzesi’nde her bölümünde farklı hikâye ve karakterlere odaklanırken, karakterlerini en karanlık halleriyle yüz yüze getiren mini dizi 7 Yüz’ün ilk bölümü gösteriliyor.
SİNEMA
Meeting Jim
Film, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor. Saat 20:30’da, Dasdas’ta.
KONSER
Asya ile Avrupa Arasında Bir Müzik Hikayesi
Konser, Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir müzik yolculuğu niteliğinde. Saat 20:00’de, Moda Sahnesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Kıyı
Oyun, insanın büyüdükçe başına gelenleri konu alıyor. Saat 16:00’da, Moda Sahnesi’nde.
Batının Sonu
Moritz Rinke imzalı oyunda Mert Fırat, Tülin Özen, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat ve Gün Koper rol alıyor. Saat 20:30’da DasDas’ta.
ATÖLYE
Da Vinci ile Akşam Yemeği
Zorlu PSM, İtalyan ressam Leonardo Da Vinci’nin gizeminin ve hayatının anlatılacağı bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.
16 Aralık Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Akciğer
Oyun, “Böyle bir dünyaya çocuk getirmeli mi getirmemeli mi” diye soruyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
Notre Dame’ın Kamburu Müzikali
Fransız şair ve yazar Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame’ın Kamburu, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.
17 Aralık Salı
ATÖLYE
SALT Beyoğlu, saat 15:00’te israfı önleme ve geri dönüşüm kavramlarından yola çıkarak ‘atıksız mutfak atölyesi’ düzenliyor.
SAHNE SANATLARI
Tırnak İçinde Hizmetçiler
Fransız düşünür, yazar ve şair Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Moda Sahnesi’nde.
Bir Delinin Hatıra Defteri
Rus yazar Nikolay Vasiliyevic Gogol’un romanından uyarlanan, Erdal Beşikçioğlu’nun tek kişilik oyunu Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 20:30’da.
Hipokrat
İki ayrı doktorun iki ayrı ölüme sebebiyet vermesi üzerinden tıpta ‘vicdan’ kavramını sorgulayan oyun Zorlu PSM’de.
Bar Psikoloğu
Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile Zorlu PSM’de.
18 Aralık Çarşamba
KONSER
Ruşen Alkar
Pop, rock, ambient, caz ve funk’ın geleneksel Kürt müziğiyle karıştığı bir evren yaratan besteci ve şarkıcı Salon IKSV’de.
SİNEMA
SALT, çevre kirliliği, küresel ısınma, et tüketimi ve nesli tükenen hayvanlar gibi kavramlara dikkat çekmek için Ankara Goethe-Institut’te üç gün boyunca beş film gösteriyor.
Tutku ve Kıskançlık
Akbank Sanat’ta, saat 18:30’da, aynı adlı romandan uyarlanan Carmen filmi gösteriliyor, ardından kitabın ve romanın kahramanı Carmen masaya yatırılıyor.
Evlat
Film, baba-oğul ilişkisi üzerinden bencil, sert ve acımasız insanları anlatıyor. Saat 20:30’da Dasdas’ta.
SAHNE SANATLARI
Balerin
Oyun, bedensel ve psikolojik katmanların iç içe geçtiği bir ‘dans tiyatrosu’. 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.
Aşk Geçmişim
Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 22:30’da, Uniq Hall’da.
19 Aralık Perşembe
KONSER
Zeynep Bastık
Genç ve popüler şarkıcı Zeynep Bastık saat 20:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.
Gaye Su Akyol
Doğu ve batıyı sentezlediği müziğiyle uluslararası alanda dikkat çeken Gaye Su Akyol, saat 21:30’da Babylon sahnesinde.
SAHNE SANATLARI
Maraton
Dans, tiyatro ve müziğin kesişim noktasında duran oyun, meselelerini bedensel ifade gücüyle anlatıyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’de.
Alice Müzikali
Britanyalı yazar Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.
A-Normal
Bir psikiyatri kliniğine giden genç kızın iş görüşmesinin yoldan çıkışının hikayesi. Saat 20:30’da Duru Tiyatro’da.
SİNEMA
Judy
ABD’li oyuncu Renée Zellweger’in sinema ve sahnenin en büyük efsanelerinden ABD’li Judy Garland’a hayat verdiği film, vizyona çıkışından önce City’s Nişantaşı’nda.
SERGİ
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarlıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.
Mutluluk Resimlerimiz
Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.
1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.