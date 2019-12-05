Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Salt Beyoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘Bu Son Şansımız mı?’ programını başlatıyor ve konuyla ilgili bir dizi belgesel film gösteriyor. Efsanevi Fame Müzikali, sekiz gösterim için Zorlu PSM’ye geliyor. Pera Müzesi’nde fotoğraf sanatının 180’inci yılına ithafen bir sergi açılıyor. Şebnem Ferah, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veriyor. Kokoko!, ‘etnik bas’ projesiyle Babylon’da.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
6 Aralık Cuma
PARTİ
Radyo Eksen Partisi
İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, setin başına geçiyor. Saat 22:00’de, Babylon’da.
KONSER
Hania Rani
Piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani, Salon’da sahnede.
Perc
Elektronik müziğin geçmişini, geleceğine dair öngörüleriyle birleştiren Perc, Zorlu PSM’de.
The Aristocrats
Dirty rock, folk ve cazı harmanlayarak tek bir albümde özetleyen grup, 6 ve 7 Aralık’ta Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Grit
Film, 2006’da Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde patlayarak felakete yol açan çamur volkanı üzerinden, insanın doğaya müdahalesini konu alıyor. Saat 19.00’da. Salt Beyoğlu’nda.
Yeni Başlıyor
Pera Müzesi, Dünya AIDS Günü için başlattığı program kapsamında HIV/AIDS salgınına dair yedi video gösteriyor.
Denizcinin Hazinesi
Hırsları ve kararsızlığı yüzünden huzursuz bir yaşam süren cesur denizci Timar’ın hikayesi. Saat 19:00’da, Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Tehlikeli Oyunlar
Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından uyarlanan oyun, Hikmet Benol karakterinin varoluş krizlerini en az kitap kadar deneysel biçimde işliyor. Saat 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.
Lal Hayal
Bir kadını yedi farklı karakter ile portreleyen oyun, onları aynı zamanda birbiriyle çarpıştırıyor. 20:30’da, Zorlu PSM’de.
SEMİNER
Sergileme Kurgusuna Giriş 2
Akademisyen, sanatçı, küratör ve yazar Marcus Graf küratörlük üzerine konuşuyor. Saat 12:00’de Akbank Sanat’ta.
7 Aralık Cumartesi
KONSER
Zeynep Bastık
Önce cover’larıyla sonra şarkılarıyla hızlıca geniş bir hayran kitlesi toplayan genç müzisyen Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Boy Harsher
Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Salon’da.
HAAi
Sónar Istanbul’da hafızalara yerleşen HAAi yeniden Zorlu PSM sahnesinde.
Ben Fero
Trap ve hip-hop’un yükselen isimlerinden Ben Fero, 19:00’da Volkswagen Arena’da.
PARTİ
Oldies But Goldies
Murat Beşer ve Murat Abbas, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya birçok efsane müzisyenin şarkılarını çalıyor. Saat 22:00’de, Babylon’da.
SİNEMA
Artifishal
Film, nesli tükenen somonlar üzerinden, insanların doğadaki diğer canlıların alanlarına müdahalesini anlatıyor. Saat 18:00’de, Salt Beyoğlu’nda.
En Sıcak Ağustos
Belgesel, iklim değişikliği ve toplumsal kaygıları beraber işliyor. Saat 19:30’da, Salt Beyoğlu’nda.
Hatırlıyorum: Joe Brainard Hakkında Bir Film
Pera Müzesi, Dünya AIDS Günü için başlattığı program kapsamında ABD’li sanatçı ve yazar Joe Brainard’ın biyografisine yer veriyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.
Tamamen Görüntüden Kayboldular
Film 80’lerin sonunda ABD hükümetinin, eşcinsellere ve enjektörle uyuşturucu kullananlara yönelik AIDS önleme kampanyalarını finanse etmeyi reddedişini anlatıyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.
ATÖLYE
Masterclass: Daan van den Hurk
Hollandalı genç müzisyen Dana van den Hurk, sessiz sinemaya müzik yapmanın incelikleri üzerine bir masterclass düzenliyor.
Reklamda Hikayeleştirme
OtherWorkers kurucu ortakları Yeşim Gürsucu ve Ömer Kaçar, yaratıcı fikir üretmenin ve mesajınızı, fikrinizi, işinizi hikayelerle anlatmanın yollarını anlatıyor.
SEMİNER
Araştırma ve Küratöryel Kavramın Belirlenmesi
Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün’ün küratöryel proje sürecinde gerekli araştırmaların yapılması ve kavramın belirlenmesiyle ilgili konuşması Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Faust
Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, evrenin tüm bilgisine sahip olmak için şeytanla anlaşma yapan bir entelektüelin hikayesini anlatıyor. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.
Bütün Çılgınlar Sever Beni
Moda Sahnesi’nde sergilenen oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor.
39 Basamak
Patrick Barlow’un aynı adlı romanı Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Bu sefer film sahneye uyarlandı. Saat 16:00’da, Zorlu PSM’de.
8 Aralık Pazar
SİNEMA
Zoraki Radikal
Belgesel, çevre aktivisti Ken Ward’un fosil yakıt endüstrisine karşı kararlı duruşunu anlatıyor. Saat 16:00’da, Salt Beyoğlu’nda.
Chamán (Şaman)
Belgesel film, vahşi hayat, göçebelik, madencilik, iklim mülteciliği ve şamanlığı konu alıyor. Saat 14:00’te, Salt Beyoğlu’nda.
Ve Sonra Dans Ettik
Levan Akin’in yönettiği film Gürcistan’da geçiyor. Kendini Gürcü halk dansına adamış Merab’ın Irakli’yle tanışması, onu hem rakip hem de arzu nesnesi olarak görmesiyle değişen dünyasının hikayesi. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.
Parazit
Okja ve Kar Küreyici’nin yönetmeni Bong Joon-ho, gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla bu filmi çekiyor. Yönetmen kendi filmi için ‘Palyaçosuz bir komedi, kötü adamsız bir dram’ diyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.
SAHNE SANATLARI
Yaralarım Aşktandır
Nazan Kesal Moda Sahnesi’nde oynadığı tek kişilik oyunuyla İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’a yeniden can veriyor.
9 Aralık Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Pencere
Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun Zorlu PSM’de.
Tırnak İçinde Hizmetçiler
Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Zorlu PSM sahnesinde.
İbrahim Selim ile Bu Gece
Youtube’un sevilen Late Night programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ artık Zorlu PSM sahnesinde.
Zengin Mutfağı
Oyun, 15-16 Haziran 1970’deki, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olarak nitelendirilen kana bulanmış eylemlerin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. 1978’de ‘Pehlivan Lütfü’ karakterini canlandıran Şener Şen aynı rolde bir kez daha seyircinin karşısına çıkıyor.
ATÖLYE
Yazı Atölyesi
Üretimhane’de Irmak Zileli’den yazarlık becerilerini geliştiren altı haftalık teorik ve uygulamalı bir atölye.
10 Aralık Salı
KONSER
İstanbul’dan
Anadolu kültürüne ait türküleri kendi diliyle yorumlayan grup ‘Yola Çıktık’ albümlerinin lansmanını yapıyor. Saat 20:00’de, Akbank Sanat’ta.
Serhan Akyol
Caz, elektronik Türk halk ve klasik müziği öğelerini barındıran bestelerden oluşan ‘Melting Pot’ projesiyle Serhan Erkol, Babylon’da.
SİNEMA
Görün(mey)en Kadınlar
Film üç kadının şiir, sanat, aktivizm ve dans aracılığıyla kadınların görünmez kılınmasına ve AIDS karşısındaki kayıtsızlığa meydan okuma hikayesini anlatıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.
Kandaki Deniz
Richard Fung’ın yönettiği film, hastalıklarla yaşama kavramını uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.
SAHNE SANATLARI
Klan
Oyun, iki sosyal medya fenomeninin yeni dünyanın dilini konuşurken ve o dünyada bir hayat kurarken nasıl savrulduklarını gözler önüne seriyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.
Alnıtemiz Stand Up
Deniz Alnıtemiz, stand-up gösterisi ile Zorlu PSM sahnesinde.
Fame Müzikali
Michael Gore imzalı şarkısı ile akıllara kazınan efsanevi müzikal, sekiz performans için 10-15 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde.
Red Light Kışı
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın, seks işçilerini vitrinlerde görmenin mümkün olduğu ünlü Red Light sokağında bir hostel odasında iki genç adam ve bir geceliğine kiralanmış güzel bir kadının hikayesi. saat 22:.00’de, Uniq Box’ta.
11 Aralık Çarşamba
KONSER
Selda Bağcan
Selda Bağcan & İstanbul Senfoni Orkestrası, 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Şebnem Ferah
Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah, saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnede.
DİZİ GÖSTERİMİ
555
Her bölümünde iki karakter arasındaki hırsın empatiye baskın geldiği sorunlu bir ilişkiye yoğunlaşan beş bölümlük mini dizi Pera Müzesi’nde gösteriliyor.
SAHNE SANATLARI
Tartuffe
Moliere’in eseri oyun, bir aldatma-aldanma hikayesi. 10-11 Aralık’ta, Zorlu PSM’de.
A-Normal
Bir psikiyatri kliniğine giden genç kızın iş görüşmesinin yoldan çıkışının hikayesi. 20.30’da Mall of İstanbul’da.
12 Aralık Perşembe
KONSER
Kokoko!
Grup, İngiltere ve Jamaika motiflerini, elektronik beat’ler, trap, hip-hop, funk ve rock öğeleriyle birleştirdikleri ‘Etnik Bas’ projeleriyle Babylon’da.
Camel Power Club / Napkey
Multi-enstrümantalist ve prodüktör Léonard’ın projesi Camel Power Club ve electro-pop cenneti Paris’in sevilen ikilisi Napkey Zorlu PSM sahnesinde.
DİZİ GÖSTERİMİ
7 Yüz
Pera Müzesi’nde her bölümünde farklı hikâye ve karakterlere odaklanırken, karakterlerini en karanlık halleriyle yüz yüze getiren mini dizi 7 Yüz’ün ilk bölümü gösteriliyor.
SEMİNER
Meşruiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas
Akademisyen ve yazar Kurtul Gülenç, Eleştirel Teori bakış açısıyla meşruiyet krizlerini inceleyen sosyolog Jürgen Habermas’ın kritiğini tartışıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
Yeni Bir Şarkı
Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.
Gerçek
Florian Zeller’ın eseri, gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. 20.30’da, Zorlu PSM’de.
Aşk Geçmişim
Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 22:30’da, Uniq Hall’de.
SERGİ
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl
Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.
Mutluluk Resimlerimiz
Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.
1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.