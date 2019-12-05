Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Salt Beyoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ‘Bu Son Şansımız mı?’ programını başlatıyor ve konuyla ilgili bir dizi belgesel film gösteriyor. Efsanevi Fame Müzikali, sekiz gösterim için Zorlu PSM’ye geliyor. Pera Müzesi’nde fotoğraf sanatının 180’inci yılına ithafen bir sergi açılıyor. Şebnem Ferah, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veriyor. Kokoko!, ‘etnik bas’ projesiyle Babylon’da.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

Reklam

6 Aralık Cuma

PARTİ

Radyo Eksen Partisi

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, setin başına geçiyor. Saat 22:00’de, Babylon’da.

Detaylı bilgi

Reklam

KONSER

Hania Rani

Piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani, Salon’da sahnede.

Detaylı bilgi

Perc

Elektronik müziğin geçmişini, geleceğine dair öngörüleriyle birleştiren Perc, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

The Aristocrats

Dirty rock, folk ve cazı harmanlayarak tek bir albümde özetleyen grup, 6 ve 7 Aralık’ta Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Grit

Film, 2006’da Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde patlayarak felakete yol açan çamur volkanı üzerinden, insanın doğaya müdahalesini konu alıyor. Saat 19.00’da. Salt Beyoğlu’nda.

Detaylı bilgi

Yeni Başlıyor

Pera Müzesi, Dünya AIDS Günü için başlattığı program kapsamında HIV/AIDS salgınına dair yedi video gösteriyor.

Detaylı bilgi

Denizcinin Hazinesi

Hırsları ve kararsızlığı yüzünden huzursuz bir yaşam süren cesur denizci Timar’ın hikayesi. Saat 19:00’da, Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından uyarlanan oyun, Hikmet Benol karakterinin varoluş krizlerini en az kitap kadar deneysel biçimde işliyor. Saat 20.30’da, Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Lal Hayal

Bir kadını yedi farklı karakter ile portreleyen oyun, onları aynı zamanda birbiriyle çarpıştırıyor. 20:30’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Sergileme Kurgusuna Giriş 2

Akademisyen, sanatçı, küratör ve yazar Marcus Graf küratörlük üzerine konuşuyor. Saat 12:00’de Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

7 Aralık Cumartesi

KONSER

Zeynep Bastık

Önce cover’larıyla sonra şarkılarıyla hızlıca geniş bir hayran kitlesi toplayan genç müzisyen Bostancı Gösteri Merkezi’nde.

Detaylı bilgi

Boy Harsher

Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Salon’da.

Detaylı bilgi

HAAi

Sónar Istanbul’da hafızalara yerleşen HAAi yeniden Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

Ben Fero

Trap ve hip-hop’un yükselen isimlerinden Ben Fero, 19:00’da Volkswagen Arena’da.

Detaylı bilgi

PARTİ

Oldies But Goldies

Murat Beşer ve Murat Abbas, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya birçok efsane müzisyenin şarkılarını çalıyor. Saat 22:00’de, Babylon’da.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Artifishal

Film, nesli tükenen somonlar üzerinden, insanların doğadaki diğer canlıların alanlarına müdahalesini anlatıyor. Saat 18:00’de, Salt Beyoğlu’nda.

Detaylı bilgi

En Sıcak Ağustos

Belgesel, iklim değişikliği ve toplumsal kaygıları beraber işliyor. Saat 19:30’da, Salt Beyoğlu’nda.

Detaylı bilgi

Hatırlıyorum: Joe Brainard Hakkında Bir Film

Pera Müzesi, Dünya AIDS Günü için başlattığı program kapsamında ABD’li sanatçı ve yazar Joe Brainard’ın biyografisine yer veriyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.

Detaylı bilgi

Tamamen Görüntüden Kayboldular

Film 80’lerin sonunda ABD hükümetinin, eşcinsellere ve enjektörle uyuşturucu kullananlara yönelik AIDS önleme kampanyalarını finanse etmeyi reddedişini anlatıyor. Saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Masterclass: Daan van den Hurk

Hollandalı genç müzisyen Dana van den Hurk, sessiz sinemaya müzik yapmanın incelikleri üzerine bir masterclass düzenliyor.

Detaylı bilgi

Reklamda Hikayeleştirme

OtherWorkers kurucu ortakları Yeşim Gürsucu ve Ömer Kaçar, yaratıcı fikir üretmenin ve mesajınızı, fikrinizi, işinizi hikayelerle anlatmanın yollarını anlatıyor.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Araştırma ve Küratöryel Kavramın Belirlenmesi

Sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün’ün küratöryel proje sürecinde gerekli araştırmaların yapılması ve kavramın belirlenmesiyle ilgili konuşması Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Faust

Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, evrenin tüm bilgisine sahip olmak için şeytanla anlaşma yapan bir entelektüelin hikayesini anlatıyor. Saat 18:00’de, Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Moda Sahnesi’nde sergilenen oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor.

Detaylı bilgi

39 Basamak

Patrick Barlow’un aynı adlı romanı Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Bu sefer film sahneye uyarlandı. Saat 16:00’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

8 Aralık Pazar

SİNEMA

Zoraki Radikal

Belgesel, çevre aktivisti Ken Ward’un fosil yakıt endüstrisine karşı kararlı duruşunu anlatıyor. Saat 16:00’da, Salt Beyoğlu’nda.

Detaylı bilgi

Chamán (Şaman)

Belgesel film, vahşi hayat, göçebelik, madencilik, iklim mülteciliği ve şamanlığı konu alıyor. Saat 14:00’te, Salt Beyoğlu’nda.

Detaylı bilgi

Ve Sonra Dans Ettik

Levan Akin’in yönettiği film Gürcistan’da geçiyor. Kendini Gürcü halk dansına adamış Merab’ın Irakli’yle tanışması, onu hem rakip hem de arzu nesnesi olarak görmesiyle değişen dünyasının hikayesi. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.

Detaylı bilgi

Parazit

Okja ve Kar Küreyici’nin yönetmeni Bong Joon-ho, gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla bu filmi çekiyor. Yönetmen kendi filmi için ‘Palyaçosuz bir komedi, kötü adamsız bir dram’ diyor. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Yaralarım Aşktandır

Nazan Kesal Moda Sahnesi’nde oynadığı tek kişilik oyunuyla İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’a yeniden can veriyor.

Detaylı bilgi

9 Aralık Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Pencere

Britanyalı yazar David Hare tarafından yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen oyun Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

Tırnak İçinde Hizmetçiler

Jean Genet’nin ‘Hizmetçiler’ metninden esinlenerek yazılan oyun Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

İbrahim Selim ile Bu Gece

Youtube’un sevilen Late Night programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ artık Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

Zengin Mutfağı

Oyun, 15-16 Haziran 1970’deki, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olarak nitelendirilen kana bulanmış eylemlerin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. 1978’de ‘Pehlivan Lütfü’ karakterini canlandıran Şener Şen aynı rolde bir kez daha seyircinin karşısına çıkıyor.

Detaylı bilgi

ATÖLYE

Yazı Atölyesi

Üretimhane’de Irmak Zileli’den yazarlık becerilerini geliştiren altı haftalık teorik ve uygulamalı bir atölye.

Detaylı bilgi

10 Aralık Salı

KONSER

İstanbul’dan

Anadolu kültürüne ait türküleri kendi diliyle yorumlayan grup ‘Yola Çıktık’ albümlerinin lansmanını yapıyor. Saat 20:00’de, Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

Serhan Akyol

Caz, elektronik Türk halk ve klasik müziği öğelerini barındıran bestelerden oluşan ‘Melting Pot’ projesiyle Serhan Erkol, Babylon’da.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Görün(mey)en Kadınlar

Film üç kadının şiir, sanat, aktivizm ve dans aracılığıyla kadınların görünmez kılınmasına ve AIDS karşısındaki kayıtsızlığa meydan okuma hikayesini anlatıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.

Detaylı bilgi

Kandaki Deniz

Richard Fung’ın yönettiği film, hastalıklarla yaşama kavramını uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Klan

Oyun, iki sosyal medya fenomeninin yeni dünyanın dilini konuşurken ve o dünyada bir hayat kurarken nasıl savrulduklarını gözler önüne seriyor. Saat 20:30’da, Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Alnıtemiz Stand Up

Deniz Alnıtemiz, stand-up gösterisi ile Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

Fame Müzikali

Michael Gore imzalı şarkısı ile akıllara kazınan efsanevi müzikal, sekiz performans için 10-15 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

Red Light Kışı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın, seks işçilerini vitrinlerde görmenin mümkün olduğu ünlü Red Light sokağında bir hostel odasında iki genç adam ve bir geceliğine kiralanmış güzel bir kadının hikayesi. saat 22:.00’de, Uniq Box’ta.

Detaylı bilgi

11 Aralık Çarşamba

KONSER

Selda Bağcan

Selda Bağcan & İstanbul Senfoni Orkestrası, 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde.

Detaylı bilgi

Şebnem Ferah

Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah, saat 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnede.

Detaylı bilgi

DİZİ GÖSTERİMİ

555

Her bölümünde iki karakter arasındaki hırsın empatiye baskın geldiği sorunlu bir ilişkiye yoğunlaşan beş bölümlük mini dizi Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Tartuffe

Moliere’in eseri oyun, bir aldatma-aldanma hikayesi. 10-11 Aralık’ta, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

A-Normal

Bir psikiyatri kliniğine giden genç kızın iş görüşmesinin yoldan çıkışının hikayesi. 20.30’da Mall of İstanbul’da.

Detaylı bilgi

12 Aralık Perşembe

KONSER

Kokoko!

Grup, İngiltere ve Jamaika motiflerini, elektronik beat’ler, trap, hip-hop, funk ve rock öğeleriyle birleştirdikleri ‘Etnik Bas’ projeleriyle Babylon’da.

Detaylı bilgi

Camel Power Club / Napkey

Multi-enstrümantalist ve prodüktör Léonard’ın projesi Camel Power Club ve electro-pop cenneti Paris’in sevilen ikilisi Napkey Zorlu PSM sahnesinde.

Detaylı bilgi

DİZİ GÖSTERİMİ

7 Yüz

Pera Müzesi’nde her bölümünde farklı hikâye ve karakterlere odaklanırken, karakterlerini en karanlık halleriyle yüz yüze getiren mini dizi 7 Yüz’ün ilk bölümü gösteriliyor.

Detaylı bilgi

SEMİNER

Meşruiyet Krizleri ve Tartışmacı Bir Filozof: Habermas

Akademisyen ve yazar Kurtul Gülenç, Eleştirel Teori bakış açısıyla meşruiyet krizlerini inceleyen sosyolog Jürgen Habermas’ın kritiğini tartışıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Yeni Bir Şarkı

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin dört yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen oyunu Moda Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

Gerçek

Florian Zeller’ın eseri, gerçekliğin öznelliğini konu alıyor. 20.30’da, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

Aşk Geçmişim

Oyun tek ortak noktaları aşk geçmişlerinin ‘başarısızlığı’ olan bir kadınla bir erkeğin iş ortamında bir araya gelmelerini konu alıyor. 22:30’da, Uniq Hall’de.

Detaylı bilgi

SERGİ

Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 11 Ocak 2020’ye kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Sergi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve bilinen ilk grup fotoğraf gezisi üzerinden ilerliyor. Fransa’nın Marsilya kentinde başlayan ve altı ay sonra yine aynı yerde biten gezi rotasını, 180 sene sonra, bu defa Türk fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay tekrarıyor. Pera Müzesi, sergi kapsamında aynı rotanın fotoğraflarına yer veriyor. 1 Mart 2020’ye kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ila 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.

1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan sergi, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. 29 Aralık’a kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

Detaylı bilgi