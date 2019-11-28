Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Hindistan’ın yetenekli dansçıları, ‘Beyond Hollywood’ gösterisi için Zorlu PSM’ye geliyor. Fransız grup Nouvelle Vague, iki gün üst üste Babylon’da sahnede. İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın filmleri Pera Müzesi’nde gösteriliyor. İsrailli yönetmen Pedro Almodóvar’ın hayat hikayesin filmi ‘Acı ve Zafer’, Moda Sahnesi’nde. Mitolojiyi alışılmışın dışında ele alan oyun ‘İO’, Uniq Hall’da.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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29 Kasım Cuma

SAHNE SANATLARI

Beyond Bollywood

Sahnede binden fazla kostüm ve heyecan verici danslarla görsel bir şölen sunan Beyond Bollywood, 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM’de. Gösterinin kadrosu, Hindistan’ın yetenekli dansçılarından oluşuyor.

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KONSER

Satori

Amsterdam çıkışlı prodüktör Satori, 29 ve 30 Kasım’da Zorlu PSM’de.

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Nouvelle Vague

Fransız grup, bazen dinlendirici bazen de hüzünlü şarkılarıyla 15’inci yıl turnesi kapsamında İstanbul’da, perşembe ve cuma Babylon’da sahne alacak.

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PERFORMANS

Klank.ist ensemble

Müzik kökenli dört sanatçı kadından oluşan kolektif sanat oluşumu klank.ist, doğaçlama performans projesiyle 19:00’da SALT Beyoğlu’nda.

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SİNEMA

Sevgilimi Ben Vurdum

İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın, Berlin’de bir gece kulübünde başlayan kendine ait aşk hikayesini anlattığı filmi, Pera Müzesi’nde saat 19:00’da gösterilecek.

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Tatsız Kraliçe

İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın aile, kayıp ve evsizlik kavramlarını eşcinsellik ve siyasetle çerçeveleyerek işlediği filmi 21:00’de Pera Müzesi’nde.

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Sevgisiz

Moda Sahnesi’nde ‘Psike İstanbul Sinema Akşamları’ programı çerçevesinde ‘Sevgisiz’ filmi gösterilecek. Sonrasında psikiyatrist Nesli Keskingöz katılımcılarla filmi tartışacak.

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SEMİNER

Sergileme Kurgusuna Giriş 1

Akademisyen, sanatçı, küratör ve yazar Marcus Graf küratörlük üzerine konuşuyor. Saat 12:00’de Akbank Sanat’ta.

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30 Kasım Cumartesi

KONSER

Mac DeMarco

Müziği Indie rock, lo-fi- pop ve rock unsurlar içerse de bir kalıba sığdırılamayan Mac DeMarco, Volkswagen Arena’da.

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Sofiane Saidi & Mazalda

Cezayir folk müziğini synth’ler, drum machine’ler ve elektro gitarla buluşturan grup, 22:30’da Babylon’da.

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ETKİNLİK

Bitki Takası

SALT Beyoğlu binasının terasında katılımcıların yanlarında getirdiği süs bitkilerini takas edebileceği bir etkinlik düzenliyor.

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SİNEMA

Hollanda’dan Animasyon Filmler

Hollanda çıkışlı Klik Amsterdam Animasyon Festivali’nin özel seçkisi saat 15:00’te Akbank Sanat’ta.

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SAHNE SANATLARI

İO

Mitolojiyi başka bir perspektiften okuyan oyun, ataerkil dünya düzenini, hafızasını ve sorgulama yetisini terk eden bugünün insanını, şiirsel bir aksiyon düzeniyle sahneye taşıyor. Saat 20:30’da Uniq Hall’da.

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1 Aralık Pazar

SİNEMA

Ve Sonra Dans Ettik

Levan Akin’in yönettiği film Gürcistan’da geçiyor. Kendini Gürcü halk dansına adamış Merab’ın Irakli’yle tanışması, onu hem rakip hem de arzu nesnesi olarak görmesiyle değişen dünyasının hikayesi. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.

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Acı ve Zafer

İspanyol yapımcı Pedro Almodóvar’ın kendi hayat hikayesini anlattığı filmi, hafta boyunca Moda sahnesinde gösteriliyor.

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KONSER

Cem Adrian

Ses ustası Cem Adrian, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

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2 Aralık Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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Şatonun Altında

Macbeth’in ölümünden sonra başlayan oyun, Macbeth’in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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KONSER

Büyük Ev Ablukada

Türkiye alternatif müzik sahnesinin öncü isimlerinden Büyük Ev Ablukada, 21:30’da Moda Sahnesi’nde.

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SEMİNER

Görmeyi Öğrenmek: Görsel Kültür

Beş haftalık seminer serisi, sanat tarihinden, göstergebilime, sinemadan fotoğrafa ve çağdaş sanata, görsel kültürden görsel ideolojiye uzanan programıyla imgelerin bizle ilişkisine odaklanıyor.

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3 Aralık Salı

KONSER

At Pavillon

Avusturya çıkışlı dörtlü, müzik yaparken Freddie Mercury, Bob Marley gibi efsaneci isimlerden ilham alıyor. Saat 20:30’da Babylon’da.

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SEMİNER

Anti-Ödipus: Kapitalizm, Gerçeklik ve Öznellik

Felsefe bölümünde doktora yapan Oğuz Karayemiş, kapitalizmi ve dayattığı gerçekleri, Gilles Deleuze’ün ‘Anti-Ödipus’ kitabı üzerinden tartışıyor.

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SAHNE SANATLARI

Kapıların Dışında

Yolcu Tiyatro, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan, Wolfgang Borchert’in ‘Kapıların Dışında’ adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Saat 20:30’da Moda Sahnesi’nde.

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Kürk Mantolu Madonna

Türkiye’de çok okunanlar listesinden adı silinmeyen romandan aynı adla uyarlanan oyun, Uniq sahnesinde.

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Açık Mikrofon

Açık Mikrofon, stand-up denemek isteyen herkesi Aylak Kadıköy’de sahneye davet ediyor.

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4 Aralık Çarşamba

KONSER

Karsu

Caz, blues, soul, funk ve pop’u Türk müziğiyle harmanlayan Karsu, ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında Babylon’da.

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5 Aralık Perşembe

SİNEMA

Görün(mey)en Kadınlar

Film üç kadının şiir, sanat, aktivizm ve dans aracılığıyla kadınların görünmez kılınmasına ve AIDS karşısındaki kayıtsızlığa meydan okuma hikayesini anlatıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.

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Kandaki Deniz

Richard Fung’ın yönettiği film, hastalıklarla yaşama kavramını uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.

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Bolex’e Takılanlar

Alyssa Bolsey’in, 1920’lerde dedesi Jacques Bolsey’in bulduğu ikonik Bolex kamerasının erken dönem sinema endüstrisindeki etkisini anlattığı belgeseli Akbank Sanat’ta gösteriliyor.

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İstenmeyen Kadın

Zamansız klasiklerden Casablanca’nın yönetmeni Michael Curtis’in filmi, haksız yere hırsızlıkla suçlanırken verdiği mücadeleyle kayıp annesini bulan bir kadının hikayesi. Saat 16:00’da Akbank Sanat’ta.

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KONSER

Blanco White

Londra çıkışlı müzisyen ve şarkı yazarı Josh Edwards Latin Amerika, İspanya, Flamenko etkisi taşıyan folk-pop projesi ‘Blanco White’la Babylon’da. Öncesinde, Can Güngör sahnede.

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Ezginin Günlüğü

Ezginin Günlüğü sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Saat 21:00’de Moda Sahnesi’nde.

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Shalgam Records Selects

Kendini bir türle sınırlamayan, sevdiği her şeyi yayınlayan plak şirketi Shalgam Records, hem kendi bünyesinden hem de dışarıdaki sevdiklerinden dört ismi Salon sahnesine taşıyor.

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Vendredi sur Mer

‘La Femme à la Peau Bleue’ (mavi tenli kadın) şarkısıyla gönüllere taht kuran Fransız müzisyen, saat 21:30’da Zorlu PSM’de.

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SERGİ

Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.

1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan ‘Mutluluk Resimlerimiz’, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor.

29 Aralık’a kadar görülebilir.

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