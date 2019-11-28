Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Hindistan’ın yetenekli dansçıları, ‘Beyond Hollywood’ gösterisi için Zorlu PSM’ye geliyor. Fransız grup Nouvelle Vague, iki gün üst üste Babylon’da sahnede. İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın filmleri Pera Müzesi’nde gösteriliyor. İsrailli yönetmen Pedro Almodóvar’ın hayat hikayesin filmi ‘Acı ve Zafer’, Moda Sahnesi’nde. Mitolojiyi alışılmışın dışında ele alan oyun ‘İO’, Uniq Hall’da.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
29 Kasım Cuma
SAHNE SANATLARI
Beyond Bollywood
Sahnede binden fazla kostüm ve heyecan verici danslarla görsel bir şölen sunan Beyond Bollywood, 28 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM’de. Gösterinin kadrosu, Hindistan’ın yetenekli dansçılarından oluşuyor.
KONSER
Satori
Amsterdam çıkışlı prodüktör Satori, 29 ve 30 Kasım’da Zorlu PSM’de.
Nouvelle Vague
Fransız grup, bazen dinlendirici bazen de hüzünlü şarkılarıyla 15’inci yıl turnesi kapsamında İstanbul’da, perşembe ve cuma Babylon’da sahne alacak.
PERFORMANS
Klank.ist ensemble
Müzik kökenli dört sanatçı kadından oluşan kolektif sanat oluşumu klank.ist, doğaçlama performans projesiyle 19:00’da SALT Beyoğlu’nda.
SİNEMA
Sevgilimi Ben Vurdum
İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın, Berlin’de bir gece kulübünde başlayan kendine ait aşk hikayesini anlattığı filmi, Pera Müzesi’nde saat 19:00’da gösterilecek.
Tatsız Kraliçe
İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın aile, kayıp ve evsizlik kavramlarını eşcinsellik ve siyasetle çerçeveleyerek işlediği filmi 21:00’de Pera Müzesi’nde.
Sevgisiz
Moda Sahnesi’nde ‘Psike İstanbul Sinema Akşamları’ programı çerçevesinde ‘Sevgisiz’ filmi gösterilecek. Sonrasında psikiyatrist Nesli Keskingöz katılımcılarla filmi tartışacak.
SEMİNER
Sergileme Kurgusuna Giriş 1
Akademisyen, sanatçı, küratör ve yazar Marcus Graf küratörlük üzerine konuşuyor. Saat 12:00’de Akbank Sanat’ta.
30 Kasım Cumartesi
KONSER
Mac DeMarco
Müziği Indie rock, lo-fi- pop ve rock unsurlar içerse de bir kalıba sığdırılamayan Mac DeMarco, Volkswagen Arena’da.
Sofiane Saidi & Mazalda
Cezayir folk müziğini synth’ler, drum machine’ler ve elektro gitarla buluşturan grup, 22:30’da Babylon’da.
ETKİNLİK
Bitki Takası
SALT Beyoğlu binasının terasında katılımcıların yanlarında getirdiği süs bitkilerini takas edebileceği bir etkinlik düzenliyor.
SİNEMA
Hollanda’dan Animasyon Filmler
Hollanda çıkışlı Klik Amsterdam Animasyon Festivali’nin özel seçkisi saat 15:00’te Akbank Sanat’ta.
SAHNE SANATLARI
İO
Mitolojiyi başka bir perspektiften okuyan oyun, ataerkil dünya düzenini, hafızasını ve sorgulama yetisini terk eden bugünün insanını, şiirsel bir aksiyon düzeniyle sahneye taşıyor. Saat 20:30’da Uniq Hall’da.
1 Aralık Pazar
SİNEMA
Ve Sonra Dans Ettik
Levan Akin’in yönettiği film Gürcistan’da geçiyor. Kendini Gürcü halk dansına adamış Merab’ın Irakli’yle tanışması, onu hem rakip hem de arzu nesnesi olarak görmesiyle değişen dünyasının hikayesi. Hafta boyunca Moda Sahnesi’nde gösterimde.
Acı ve Zafer
İspanyol yapımcı Pedro Almodóvar’ın kendi hayat hikayesini anlattığı filmi, hafta boyunca Moda sahnesinde gösteriliyor.
KONSER
Cem Adrian
Ses ustası Cem Adrian, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
2 Aralık Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
Şatonun Altında
Macbeth’in ölümünden sonra başlayan oyun, Macbeth’in hikayesini iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
KONSER
Büyük Ev Ablukada
Türkiye alternatif müzik sahnesinin öncü isimlerinden Büyük Ev Ablukada, 21:30’da Moda Sahnesi’nde.
SEMİNER
Görmeyi Öğrenmek: Görsel Kültür
Beş haftalık seminer serisi, sanat tarihinden, göstergebilime, sinemadan fotoğrafa ve çağdaş sanata, görsel kültürden görsel ideolojiye uzanan programıyla imgelerin bizle ilişkisine odaklanıyor.
3 Aralık Salı
KONSER
At Pavillon
Avusturya çıkışlı dörtlü, müzik yaparken Freddie Mercury, Bob Marley gibi efsaneci isimlerden ilham alıyor. Saat 20:30’da Babylon’da.
SEMİNER
Anti-Ödipus: Kapitalizm, Gerçeklik ve Öznellik
Felsefe bölümünde doktora yapan Oğuz Karayemiş, kapitalizmi ve dayattığı gerçekleri, Gilles Deleuze’ün ‘Anti-Ödipus’ kitabı üzerinden tartışıyor.
SAHNE SANATLARI
Kapıların Dışında
Yolcu Tiyatro, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan, Wolfgang Borchert’in ‘Kapıların Dışında’ adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Saat 20:30’da Moda Sahnesi’nde.
Kürk Mantolu Madonna
Türkiye’de çok okunanlar listesinden adı silinmeyen romandan aynı adla uyarlanan oyun, Uniq sahnesinde.
Açık Mikrofon
Açık Mikrofon, stand-up denemek isteyen herkesi Aylak Kadıköy’de sahneye davet ediyor.
4 Aralık Çarşamba
KONSER
Karsu
Caz, blues, soul, funk ve pop’u Türk müziğiyle harmanlayan Karsu, ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında Babylon’da.
5 Aralık Perşembe
SİNEMA
Görün(mey)en Kadınlar
Film üç kadının şiir, sanat, aktivizm ve dans aracılığıyla kadınların görünmez kılınmasına ve AIDS karşısındaki kayıtsızlığa meydan okuma hikayesini anlatıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.
Kandaki Deniz
Richard Fung’ın yönettiği film, hastalıklarla yaşama kavramını uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Saat 19:00’da Pera Müzesi’nde.
Bolex’e Takılanlar
Alyssa Bolsey’in, 1920’lerde dedesi Jacques Bolsey’in bulduğu ikonik Bolex kamerasının erken dönem sinema endüstrisindeki etkisini anlattığı belgeseli Akbank Sanat’ta gösteriliyor.
İstenmeyen Kadın
Zamansız klasiklerden Casablanca’nın yönetmeni Michael Curtis’in filmi, haksız yere hırsızlıkla suçlanırken verdiği mücadeleyle kayıp annesini bulan bir kadının hikayesi. Saat 16:00’da Akbank Sanat’ta.
KONSER
Blanco White
Londra çıkışlı müzisyen ve şarkı yazarı Josh Edwards Latin Amerika, İspanya, Flamenko etkisi taşıyan folk-pop projesi ‘Blanco White’la Babylon’da. Öncesinde, Can Güngör sahnede.
Ezginin Günlüğü
Ezginin Günlüğü sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Saat 21:00’de Moda Sahnesi’nde.
Shalgam Records Selects
Kendini bir türle sınırlamayan, sevdiği her şeyi yayınlayan plak şirketi Shalgam Records, hem kendi bünyesinden hem de dışarıdaki sevdiklerinden dört ismi Salon sahnesine taşıyor.
Vendredi sur Mer
‘La Femme à la Peau Bleue’ (mavi tenli kadın) şarkısıyla gönüllere taht kuran Fransız müzisyen, saat 21:30’da Zorlu PSM’de.
SERGİ
Mutluluk Resimlerimiz
Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da sanatseverlerle buluşuyor.
1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan ‘Mutluluk Resimlerimiz’, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci ve anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor.
29 Aralık’a kadar görülebilir.