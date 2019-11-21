Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu hafta da şehre renkli deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Pera Müzesi, İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın retrospektifine ve sanatçıyla bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Zeynep Bastık, Jolly Joker Vadistanbul’da konser veriyor. Saf filmi Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösteriliyor. Fransız grup Nouvelle Vague, iki gün üst üste Babylon’da sahnede.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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22 Kasım Cuma

SAHNE SANATLARI

Being Faust – Enter Mephisto

Arzuların insan aklını çelmesi, seçimler, kaybedilen değerler… Bu sefer Alman yazar Goethe’nin Faust eserini akıllı telefonlarımızla yaşıyoruz. Bu sefer hepimiz Faust’uz. 20-24 Kasım’da, Zorlu PSM’de.

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Seslenen Parçalar

Tiyatro Festivali, katılımcıların salonda kendi sesleriyle baş başa kalacakları özel bir deneyim sunuyor. Ufak bir yolculuğa çıkıp daha sonra eve, tekrar kendi sesinize döneceğiniz etkinlik, 20-24 Kasım’da Salon’da.

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Bar Psikoloğu

Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile BKM Mutfak Çarşı’da.

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SİNEMA

Şimdi Kim Sevecek Beni?

Yönetmen kardeşler Tomer ve Barak Heymann, HIV-pozitif bir eşcinsel erkek üzerinden erkeklik, din, aile ve cinsiyet konularını işliyor.

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KONSER

Deerhunter

Indie rock, psikedelik rock ve dream pop’un önemli isimlerinden Atlanta çıkışlı Deerhunter, Cuma ve Cumartesi Babylon’da.

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23 Kasım Cumartesi

SAHNE SANATLARI

İran Konferansı

Oyunda Danimarka’nın ‘en iyi beyinleri’, sözde İran sorununu konuşmak için bir araya gelir. Çözümsüzlük kaçınılmazdır. 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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KONSER

Valeron

Etnik melodilere yaptığı elektronik mixlerle Valeron, cumartesi Klein Wal’de.

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Zeynep Bastık

Son dönemde pürüzsüz sesi ve özellikle cover’larıyla öne çıkan Zeynep Bastık, Jolly Joker Vadistanbul’da.

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Semplice Quartet

Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem’in sanat yönetmenliğinde düzenlenen ‘Pera’da Camerata’ konser serisinin ikinci performansında Semplice Quartet, Pera Müzesi’nde seyirciyle buluşuyor.

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SİNEMA

Kağıt Bebekler

Değişen küresel göç modellerini ve genişleyen aile kavramını İsrail’de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen film, saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.

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1001 Gram

İnsan olmanın tuhaflıklarına dair film, saat 19:00’da, Pera Müzesi’nde.

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Saf

Gecekonduda yaşayan bir çiftin ilişkisi kentsel dönüşümle değişiyor. Film, 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösteriliyor. Filmin sonunda ekiple soru-cevap seansı da var.

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24 Kasım Pazar

SÖYLEŞİ

Tomer Heymann ile Söyleşi

Pera Müzesi, İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın retrospektifine yer veriyor. Pazar günü ise program kapsamında Heymann ile söyleşi var.

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SAHNE SANATLARI

I Am Tango

Gösteri, tangonun tarihsel ve sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektifle anlatıyor.

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25 Kasım Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Metot

Oyunda iş görüşmesine gelen dört kişi, işi kapmak için tüm hünerlerini ortaya koyuyorlar. 20.30’da, Zorlu PSM’de.

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Hep Sonradan

Müzikli oyun, izleyiciye Ahmet Kaya’nın hayatından kesitler sunuyor. Saat 20:30’da, Uniq İstanbul’da.

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SİNEMA

Acı ve Zafer

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak çektiği film, Moda sahnesinde gösteriliyor.

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26 Kasım Salı

SAHNE SANATLARI

Damdaki Kemancı

Dünyanın en ikonik müzikallerinden Damdaki Kemancı yeniden sahnede. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit

Latife Tekin’in romanından uyarlanan oyun, kente göç eden bir ailenin mücadelesini, ailenin küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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Sahibinden Kiralık

Oyun, Türkiye’nin umutsuz gençliğinin metaforu olarak nitelendiriliyor. Saat 20:30’da, Toy İstanbul’da.

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SİNEMA

Yanımda

Film, zorunda kaldıkları için birbiriyle çok şey paylaşan bir grup insanı konu alıyor. Saat 19:00’da, Akbank Sanat’ta.

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KONSER

Kam: İlk Konser

2010 yılında kurulan, Folk-rock ve cazı doğu elementleriyle buluşturan İstanbul çıkışlı grubun ilk konseri.

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27 Kasım Çarşamba

SİNEMA

Bu Beni Biraz Korkutuyor

İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın, toplumsal cinsiyete ve birbirini anlayabilmenin gücüne odaklanan belgeseli, saat 19:00’da, Pera Müzesinde.

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KONSER

Dark Night

Dark Night etkinlik serisi, bu kez Lebanon Hanover, Rendez-Vous ve Brek’e ev sahipliği yapıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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Flapper Swing

Django Reinhardt ve Sidney Bechet’nin izleri taşıyan akustik caz grubu Flapper Swing, Zorlu PSM touché sahnesinde.

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Multitap

Multitap, yeni albümü ‘No:3’ sonrası konserlere devam ediyor. Saat 20:30’da, Babylonda.

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SÖYLEŞİ

Peki Ne Okuyacağız?

Değişen okuma alışkanlıklarını tartışmak üzere Bomontiada’da bir araya geliyoruz.

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Öğrenen Makinalar ve Makinalarla Birlikte Öğrenen Sanatçılar

Bager Akbay, Vahit Tuna ve Ebru Yetişkin, yapay zeka ile sanat üretimi arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.

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28 Kasım Perşembe

KONSER

Nouvelle Vague

Fransız grup Nouvelle Vague, bazen dinlendirici bazen de hüzünlü şarkılarıyla 15. yıl turnesi kapsamında İstanbulda. Perşembe ve Cuma, Babylonda.

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Simsa Fünf

Beşlinin deneysel müziği, öyküleri ile otobiyografik bir anlatıya benziyor. Saat 19:30’da, Avusturya Kültür Ofisi’nde.

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SİNEMA

Doğudan

Belgesel, sonsuz bir bekleyiş halini kesintili, diyalogsuz ve yorumsuz anlatıyor. Perşembe Sineması kapsamında, Salt Beyoğlu’da.

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SAHNE SANATLARI

Yangınlar

Oyun, savaş kavramının yıkıcılığını Ortadoğu’nun yakın tarihi üzerinden anlatıyor. Çarşamba ve perşembe, Zorlu PSM’de.

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Kayıp Kimlik

Oyun, iki beden üzerinden bilinç, bilinçdışı, anı ve ilişki gibi kavramları işliyor. 20.30’da, DasDas’ta.

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Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 20 Kasım 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta görülebilir.

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Anemoia

Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.

Mega İstanbul

Mimar Sinan Logie ve antropolog Yoann Morvan’ın sundukları ‘Mega İstanbul’ fotoğraf sergisi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. 4 Aralık tarihine kadar Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.