Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu hafta da şehre renkli deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Pera Müzesi, İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın retrospektifine ve sanatçıyla bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Zeynep Bastık, Jolly Joker Vadistanbul’da konser veriyor. Saf filmi Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösteriliyor. Fransız grup Nouvelle Vague, iki gün üst üste Babylon’da sahnede.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
22 Kasım Cuma
SAHNE SANATLARI
Being Faust – Enter Mephisto
Arzuların insan aklını çelmesi, seçimler, kaybedilen değerler… Bu sefer Alman yazar Goethe’nin Faust eserini akıllı telefonlarımızla yaşıyoruz. Bu sefer hepimiz Faust’uz. 20-24 Kasım’da, Zorlu PSM’de.
Seslenen Parçalar
Tiyatro Festivali, katılımcıların salonda kendi sesleriyle baş başa kalacakları özel bir deneyim sunuyor. Ufak bir yolculuğa çıkıp daha sonra eve, tekrar kendi sesinize döneceğiniz etkinlik, 20-24 Kasım’da Salon’da.
Bar Psikoloğu
Bar Psikoloğu, ‘Küçük Psikoloji Oyunları’ isimli tek kişilik psiko-gösterisi ile BKM Mutfak Çarşı’da.
SİNEMA
Şimdi Kim Sevecek Beni?
Yönetmen kardeşler Tomer ve Barak Heymann, HIV-pozitif bir eşcinsel erkek üzerinden erkeklik, din, aile ve cinsiyet konularını işliyor.
KONSER
Deerhunter
Indie rock, psikedelik rock ve dream pop’un önemli isimlerinden Atlanta çıkışlı Deerhunter, Cuma ve Cumartesi Babylon’da.
23 Kasım Cumartesi
SAHNE SANATLARI
İran Konferansı
Oyunda Danimarka’nın ‘en iyi beyinleri’, sözde İran sorununu konuşmak için bir araya gelir. Çözümsüzlük kaçınılmazdır. 20:30’da, Zorlu PSM’de.
KONSER
Valeron
Etnik melodilere yaptığı elektronik mixlerle Valeron, cumartesi Klein Wal’de.
Zeynep Bastık
Son dönemde pürüzsüz sesi ve özellikle cover’larıyla öne çıkan Zeynep Bastık, Jolly Joker Vadistanbul’da.
Semplice Quartet
Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem’in sanat yönetmenliğinde düzenlenen ‘Pera’da Camerata’ konser serisinin ikinci performansında Semplice Quartet, Pera Müzesi’nde seyirciyle buluşuyor.
SİNEMA
Kağıt Bebekler
Değişen küresel göç modellerini ve genişleyen aile kavramını İsrail’de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen film, saat 15:00’te, Pera Müzesi’nde.
1001 Gram
İnsan olmanın tuhaflıklarına dair film, saat 19:00’da, Pera Müzesi’nde.
Saf
Gecekonduda yaşayan bir çiftin ilişkisi kentsel dönüşümle değişiyor. Film, 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösteriliyor. Filmin sonunda ekiple soru-cevap seansı da var.
24 Kasım Pazar
SÖYLEŞİ
Tomer Heymann ile Söyleşi
Pera Müzesi, İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın retrospektifine yer veriyor. Pazar günü ise program kapsamında Heymann ile söyleşi var.
SAHNE SANATLARI
I Am Tango
Gösteri, tangonun tarihsel ve sanatsal evrimini kendine özgü bir perspektifle anlatıyor.
25 Kasım Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Metot
Oyunda iş görüşmesine gelen dört kişi, işi kapmak için tüm hünerlerini ortaya koyuyorlar. 20.30’da, Zorlu PSM’de.
Hep Sonradan
Müzikli oyun, izleyiciye Ahmet Kaya’nın hayatından kesitler sunuyor. Saat 20:30’da, Uniq İstanbul’da.
SİNEMA
Acı ve Zafer
İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak çektiği film, Moda sahnesinde gösteriliyor.
26 Kasım Salı
SAHNE SANATLARI
Damdaki Kemancı
Dünyanın en ikonik müzikallerinden Damdaki Kemancı yeniden sahnede. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit
Latife Tekin’in romanından uyarlanan oyun, kente göç eden bir ailenin mücadelesini, ailenin küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
Sahibinden Kiralık
Oyun, Türkiye’nin umutsuz gençliğinin metaforu olarak nitelendiriliyor. Saat 20:30’da, Toy İstanbul’da.
SİNEMA
Yanımda
Film, zorunda kaldıkları için birbiriyle çok şey paylaşan bir grup insanı konu alıyor. Saat 19:00’da, Akbank Sanat’ta.
KONSER
Kam: İlk Konser
2010 yılında kurulan, Folk-rock ve cazı doğu elementleriyle buluşturan İstanbul çıkışlı grubun ilk konseri.
27 Kasım Çarşamba
SİNEMA
Bu Beni Biraz Korkutuyor
İsrailli belgesel yapımcısı Tomer Heymann’ın, toplumsal cinsiyete ve birbirini anlayabilmenin gücüne odaklanan belgeseli, saat 19:00’da, Pera Müzesinde.
KONSER
Dark Night
Dark Night etkinlik serisi, bu kez Lebanon Hanover, Rendez-Vous ve Brek’e ev sahipliği yapıyor. Saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.
Flapper Swing
Django Reinhardt ve Sidney Bechet’nin izleri taşıyan akustik caz grubu Flapper Swing, Zorlu PSM touché sahnesinde.
Multitap
Multitap, yeni albümü ‘No:3’ sonrası konserlere devam ediyor. Saat 20:30’da, Babylonda.
SÖYLEŞİ
Peki Ne Okuyacağız?
Değişen okuma alışkanlıklarını tartışmak üzere Bomontiada’da bir araya geliyoruz.
Öğrenen Makinalar ve Makinalarla Birlikte Öğrenen Sanatçılar
Bager Akbay, Vahit Tuna ve Ebru Yetişkin, yapay zeka ile sanat üretimi arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Saat 18:30’da, Akbank Sanat’ta.
28 Kasım Perşembe
KONSER
Nouvelle Vague
Fransız grup Nouvelle Vague, bazen dinlendirici bazen de hüzünlü şarkılarıyla 15. yıl turnesi kapsamında İstanbulda. Perşembe ve Cuma, Babylonda.
Simsa Fünf
Beşlinin deneysel müziği, öyküleri ile otobiyografik bir anlatıya benziyor. Saat 19:30’da, Avusturya Kültür Ofisi’nde.
SİNEMA
Doğudan
Belgesel, sonsuz bir bekleyiş halini kesintili, diyalogsuz ve yorumsuz anlatıyor. Perşembe Sineması kapsamında, Salt Beyoğlu’da.
SAHNE SANATLARI
Yangınlar
Oyun, savaş kavramının yıkıcılığını Ortadoğu’nun yakın tarihi üzerinden anlatıyor. Çarşamba ve perşembe, Zorlu PSM’de.
Kayıp Kimlik
Oyun, iki beden üzerinden bilinç, bilinçdışı, anı ve ilişki gibi kavramları işliyor. 20.30’da, DasDas’ta.
Düzenli Delilik
Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 20 Kasım 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta görülebilir.
Anemoia
Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.
Mega İstanbul
Mimar Sinan Logie ve antropolog Yoann Morvan’ın sundukları ‘Mega İstanbul’ fotoğraf sergisi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. 4 Aralık tarihine kadar Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.