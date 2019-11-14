Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

23. İstanbul Tiyatro Festivali şehre yepyeni bir tiyatro deneyimi sunuyor. Melodik techno’nun çağdaş öncüleri Joachim Pastor, Worakls ve N’to, Mix Festival kapsamında Zorlu PSM’ye geliyor. Ezhel, uzun bir aradan sonra Türkiye’deki sevenleriyle tekrar buluşuyor. BASE, taptaze bir çağdaş sanat deneyimini Akaretler’e getiriyor. SALT’ta Perşembe Sineması kapsamında Kalbin Haykırışı (Le cri du coeur) gösteriliyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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15 Kasım Cuma

FESTİVAL

Mix Festival

Dördüncüsü düzenlenen festival, Joachim Pastor, Worakls, N’to, Bookashade gibi heyecan verici isimleri ağırlıyor.

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KONSER

Makaya McCraven

Caz ve elektronik müziği birbiriyle beslediği, hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock ile renklendirdiği neo-caz stiliyle Makaya McCraven, Cuma ve Cumartesi art arda Salon İKSV’de.

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Patrice Bäumel

‘Yetişkinler için techno’ yapan Patrice Bäumel, cumartesi gecesine imzasını atmaya geliyor.

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PANEL

Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

Sabancı Üniversitesi ‘Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması’ başlıklı araştırma projesini başlatıyor. Sakıp Sabancı Müzesi, program kapsamında yazılım-temelli sanat üzerine bir panele ev sahipliği yapıyor.

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16 Kasım Cumartesi

KONSER

Ezhel

Fotoğraf: DHA

Rap müziği geniş kitlelere sevdiren, müziğiyle bazen direnişin sembolü bazen de en duygusal hislerin tercümanı olan Ezhel, uzun bir aradan sonra İstanbul’daki sevenleriyle buluşuyor. 18.30’da Volkswagen Arena’da.

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In Hoodies

In Hoodies ismiyle müzik yapan Murat Kılıkçıer, deneysel müziğiyle sahnede. Saat 22:00’de, Arter’in yeni yerinde.

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HVOB

Burning Man ve Sonar gibi dünyanın dev elektronik müzik festivallerindeki canlı performanslarıyla dinleyicisini kendilerine hayran bırakan ikili, Klein Walsahnesinde.

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Kerem Görsev Trio

Başarılı caz piyanisti Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ayhan Öztoplu’dan oluşan trio projesi ile sahnede. Saat 21:00’de Zorlu PSM’de.

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SÖYLEŞİ

Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları: Tania Bruguera

Küba’lı performans ve enstalasyon sanatçısı Tania Bruguera, sanatın çağdaş dünyaya sosyal ve politik etkisi hakkında konuşuyor. Saat 15:00’te SALT Galata’da. Not: Konuşma dili İngilizcedir.

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Kültür Politikaları ve Sanat

Akademisyen Besim Dellaloğlu, kültür ve sanatın ancak bir ülke belli bir ekonomik seviyeye ulaştığında gündeme gelen bir konu olmasına dair yargıya karşı çıkıyor ve devlet, politika, kültür ve sanat alanlarının birbirini nasıl ve ne derece etkilediğini Avrupa ve Türkiye’den örneklerle anlatıyor.

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SAHNE SANATLARI

Damdaki Kemancı

Dünyanın en ikonik müzikallerinden Damdaki Kemancı yeniden sahnede. cuma ve cumartesi, Zorlu PSM’de.

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Kadar

Oyun, seyirciyi içeriye, oyuna dahil olmaya, mekanla yeni bir ilişkiye çağırıyor. 16-17-18 Kasım’da, Kuzguncuk İskelesi’nde.

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17 Kasım Pazar

TİYATRO

Ver Parayı!

Herkesin kendince baş etme yolu aradığı bir ekonomik krizin ortasında aşk ve para arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılanlara tanık oluyoruz. ‘Ver Parayı!’, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında dört kez Moda Sahnesi’nde sergilenecek.

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18 Kasım Pazartesi

TİYATRO

Her Yol Kuzeye Çıkar

Çağdaş dansı ve baleyi harmanlayan Moskova Balesi’nin nefes kesici bir örneği, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnede. 20.30’da Zorlu PSM’de.

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19 Kasım Salı

SİNEMA

Bir Gün Ansızın

Hayalleri olan bir gencin, dağılan bir ailenin ve özverinin hikayesi Bir Gün Ansızın. Saat 19:00’da, İtalyan Kültür Merkezi’nde.

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SAHNE SANATLARI

The Circus / Sirk

Bu müzikalin rüyayı andıran kurgusu, melodram ve komedi öğeleriyle harmanlandığında izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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Açık Mikrofon

Stand-up komedi denemek isteyen herkesin sahneye çıkabildiği açık mikrofon etkinliği, izleyenlere deneysel bir tecrübe yaşatıyor.

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20 Kasım Çarşamba

SİNEMA

Daimî Değişimler, Sessiz Tanıklar

Koreograf ve dansçı Jasmin İhraç’ın 2019 yapımı performatif filmi ilk kez SALT Beyoğlu’nda gösteriliyor. İhraç, gösterim sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

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SAHNE SANATLARI

Seslenen Parçalar

Tiyatro Festivali, katılımcıların salonda kendi sesleriyle baş başa kalacakları özel bir deneyim sunuyor. Ufak bir yolculuğa çıkıp daha sonra eve, tekrar kendi sesinize döneceğiniz etkinlik, 20-24 Kasım’da Salon’da.

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Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan oyun, Erdal Beşikçioğlu’nun yorumuyla sahnede. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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Being Faust – Enter Mephisto

Arzuların insan aklını çelmesi, seçimler, kaybedilen değerler… Bu sefer Alman şair ve yazar Goethe’nin Faust eserini akıllı telefonlarımızla yaşıyoruz. Bu sefer hepimiz Faust’uz. 20-24 Kasım’da Zorlu PSM’de.

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KONSER

Joan as Police Woman

Soul, R&B, art pop ve punk rock türlerini harmanladığı geniş yelpazeli müziğiyle Joan As Police Woman, retrospektif solo projesiyle 20.30’da Babylon’da.

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21 Kasım Perşembe

SAHNE SANATLARI

Nina – İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti

İzleyiciyi bir savaşın içinde, hesaplaşmaların ortasında, ayrılıkların tanığı olarak bırakan oyun, saat 20:30’da, Zorlu PSM’de.

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SİNEMA



Kalbin Haykırışı (Le cri du coeur)

Zorunlu göç ve ayrılıkların yol açtığı tedirginliği anlatan film, Perşembe Sineması gösterimleri kapsamında Salt Beyoğlu’nda.

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KONSER

Nilipek

Huzur veren sesiyle Nilipek, saat 22:00’de Anahit Sahne’de.

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Ferit Odman Quartet

Odman, davulu ile izleyiciyi cazın hard-bop türünün derinliklerine doğru alıp götürüyor. Saat 21:00’de Zorlu PSM’de.

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The Comet is Coming

Londra çıkışlı trio, farklı müzik türleriyle deney yapıyor. Saat 20:30’da, Babylon’da.

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SERGİ

BASE

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen BASE, 20 şehirdeki 30 üniversiteden 107 yeni mezuna ait 120 yapıtı izleyiciyle buluşturuyor. Kariyerinin başındaki 107 sanatçı, geçmiş ve geleceğin ortasında dururken ikisine de sınır çeken ‘şimdi’ kavramını eserleriyle yorumluyorlar. 14-17 Kasım’da, Akaretler Sıraevler’de.

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Düzenli Delilik

Farklı alan ve disiplinlerden çağdaş sanatçıların yer aldığı uluslararası karma sergi, içinde bulunduğumuz sözde bilgi çağında bize sayısız ekran ve medya kanallarıyla ulaşan bilgi kavramını gözden geçiriyor. 20 Kasım 2019 – 11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta görülebilir.

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Mega İstanbul

Mimar Sinan Logie ve antropolog Yoann Morvan’ın sundukları ‘Mega İstanbul’ fotoğraf sergisi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. 4 Aralık tarihine kadar Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.

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Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

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Anemoia

Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.