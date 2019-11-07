Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Canan Tolon’un ‘Sen Söyle’ sergisi İstanbul Modern’de devam ediyor. Gogol’ün ‘Müfettiş’ adlı eserinden uyarlanan distopik komedya ‘Teftişör’ Grand Pera’da. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde. Yeni nesil sanatçıları bir araya getiren BASE, Akaret’lerde sokağa yayılıyor. Pera Müzesi, İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini art arda gösteriyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

Reklam

8 Kasım Cuma

KONSER

fizy İstanbul Müzik Haftası

Türkiye’nin yerli popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 9 Kasım’a kadar sürecek. Ceza, Kenan Doğulu, Manga, Norm Ender ve Teoman da bu etkinlik kapsamında sahneye çıkan isimlerden.

Detaylı bilgi

Reklam

Hedonutopia

İsmi ‘Arzu Ütopyası’ anlamına gelen grup, rock ve elektronik müzik türlerini birleştirirken Radihead, The Cure gibi müzik tarihine yön veren isimleri hatırlatıyor. Salon İKSV’de.

Detaylı bilgi

Indiecity VII

Barcelona çıkışlı DJ ve prodüktör John Talabot ve dönemin dikkat çeken isimlerinden Paris çıkışlı İtalyan prodüktör Lamusa II, bu sene 7. kez, ‘German Legends Presents: Indiecity VII’ kapsamında Babylon’da.

Detaylı bilgi

Mahmut Orhan

Popüler deep-house üreticilerinden prodüktör ve DJ Mahmut Orhan Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

SİNEMA

Boş Ev

Moda Sahnesi’nde ‘Psike İstanbul Sinema Akşamları’ kapsamında ‘Boş Ev’ filmi gösteriliyor.

Detaylı bilgi

TİYATRO

Teftişör

Rus yazar Gogol’ün ‘Müfettiş’ Eserinden uyarlanan distopik komedya, Grand Pera Emek Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

9 Kasım Cumartesi

KONSER

Sibel Köse

Geçmişte uluslararası ödüller alan Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından Sibel Köse, Nardis Jazz Club’da.

Detaylı bilgi

SÖYLEŞİ

Bir Bitki Ressamının Hikayesi

SALT’ın Kış Bahçesi programı, bitki ressamı Işık Güner’in konuşmasıyla devam ediyor.

Detaylı bilgi

FESTİVAL

Fashion Film Festival

Moda ve film dünyalarını bir araya getiren festival, eşsiz içeriği, büyük sürprizleri ve şaşırtıcı isimleriyle 9 ve 10 Kasım tarihinde seyircisiyle buluşuyor.

Detaylı bilgi

Canlandıranlar Film Festivali

‘Kadınlar Canlandırır’ sloganıyla yola çıkan film festivali, 7-9 Kasım tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi’nde.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Alice Müzikali

Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

ETKİNLİK

Levonun Tavernası (Konuk: Kalben)

‘Kitapçı’ ve ‘Ve Ben Yalnız’ gibi canlı performans serileri çeken Levent Sevi, ilham aldığı önceki nesillerin müziğini, her ay bir konuğuyla ve seyircilerle birlikte izleyip, konuğuyla bu şarkılar ve şarkıcılar üzerine muhabbet ediyor. Programın ilk konuğu Kalben. Kadıköy Bina’da.

Detaylı bilgi

PERFORMANS

Taldans

Filiz Sızanlı ve Mustafa Kaplan’dan oluşan ikili, 1913 tarihli ilk Rus fütürist opera eserini yorumluyor.

Detaylı bilgi

Acele Etmeden

Sınanmış bedenlere sahip iki dansçı birbirlerine ve bize süssüz, korunmasız, olabilecek en çıplak halleriyle kendilerini sunuyorlar.

Detaylı bilgi

10 Kasım Pazar

SİNEMA

Kuzeyli Nanook

Alanında çığır açan belgesel, Kanada’da, Kuzey Quebec’te yerli Eskimo halkının hayatını anlatıyor. 16. İstanbul Bienali kapsamında Pera Müzesi’nde.

Detaylı bilgi

KONSER

Büyük Ev Ablukada

Alternatif müziğin sevilen gruplarından Büyük Ev Ablukada, şarkılarını bu sefer akustik söylüyor. Salon IKSV’de.

Detaylı bilgi

SAHNE SANATLARI

Hakikat, Elbet Bir Gün

Bütün normallerin değiştiği, değerlerin alt üst olduğu ‘uzak’ bir ülkede, hepimizin cebinden çıkması muhtemel o son mektubun şarkılarla beraber anlatılan, etkileyici hikayesi, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

FUAR

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan fuar, 10 Kasım’a kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde.

Detaylı bilgi

11 Kasım Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

Erkek Arkadaşım Bir Feminist

Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın bulunduğu oyun, günümüz kadın erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve daha iyi bir feminist olma şansını yitirmiş olan kadının gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde.

Detaylı bilgi

12 Kasım Salı

PARTİ

Şokopop Watch & Party : Kan Davası Büyük Final

90’lı yılların Türkiye’sinin kavga, polemik ve skandallarını derleyen Youtube kanalı Şokopop, 90’lar Türkçe Pop partisi düzenliyor. Saat 21:00’de, Anahit Sahne’de.

Detaylı bilgi

KONUŞMA

Murat Sevinç – Anayasa Tarihi

OHAL KHK’sı ile kamu görevinden alınan Murat Sevinç, anayasa kavramının kavramsal çerçevesini anlatıyor ve bugün olup bitenlerin tarihsel kökenlerine bakıp yaşadıklarımıza anlam vermeye çalışıyor.

Detaylı bilgi

KONSER

Lera Lynn

Kült televizyon serisi ‘True Detective’in müziklerinin arkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı, Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

Son Feci Bisiklet

Alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

13 Kasım Çarşamba

SİNEMA

Mr. Gaga

Pera Müzesi, belgesellerinde aile, birliktelik ve beraberlik kavramları üzerinden insanlara dair tanımlar yapan İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini gösteriyor. Bu çarşambanın filmi ise Mr. Gaga.

Detaylı bilgi

TİYATRO

Gerçek

Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, gerçekliğin öznelliğinden dem vuruyor. Zorlu PSM’de.

Detaylı bilgi

14 Kasım Perşembe

SİNEMA

Yük

SALT’ın Perşembe Sineması, 1990’lardaki kritik değişimlerin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle devam ediyor. Bu hafta, Sırp yönetmen Ognjen Glavonic’in Yük (Teret) filmi gösteriliyor.

Detaylı bilgi

Şimdi Kim Sevecek Beni?

Pera Müzesi, belgesellerinde aile, birliktelik ve beraberlik kavramları üzerinden insanlara dair tanımlar yapan İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini gösteriyor. Bu perşembenin filmi ise ‘Şimdi Kim Sevecek Beni?’.

Detaylı bilgi

TİYATRO

Bir Delinin Hatıra Defteri

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan oyun Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Detaylı bilgi

1984 – Büyük Gözaltı

İngiliz yazar George Orwell’in 1984 adlı distopik romanından uyarlanan oyun, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde.

Detaylı bilgi

A-Normal

Ünlü bir doktorun psikiyatri kliniğine iş görüşmesine gelen genç bir kız, günün sonunda kendisini ulusal bir soruşturmanın tam ortasında saçları kazınmış şekilde çırılçıplak bulur. 20:30’da Profilo AVM Kültür ve Sanat Merkezi’de.

Detaylı bilgi

KONSER

The Bad Plus

19 yıldır farklı tarzlardan beslenerek oluşturdukları kendilerine özgü sound ile cazın sıradışı ekipleri arasında gösterilen kontrbas, davul ve piyano üçlüsü Babylon’da.

Detaylı bilgi

SERGİ

BASE

BASE, Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarını üçüncü kez aynı çatı altında buluşturuyor. 14-17 Kasım’da Akaretler Sıraevler no:25-27/29-31’de.

Detaylı bilgi

Mega İstanbul

Mimar Sinan Logie ve antropolog Yoann Morvan’ın sundukları ‘Mega İstanbul’ fotoğraf sergisi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. 4 Aralık tarihine kadar Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Detaylı bilgi

Sen Söyle

Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

Detaylı bilgi

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

AG_AGAVAM_EV45_2s30_ 001

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Detaylı bilgi

Anemoia

Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.

Detaylı bilgi