Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Canan Tolon’un ‘Sen Söyle’ sergisi İstanbul Modern’de devam ediyor. Gogol’ün ‘Müfettiş’ adlı eserinden uyarlanan distopik komedya ‘Teftişör’ Grand Pera’da. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde. Yeni nesil sanatçıları bir araya getiren BASE, Akaret’lerde sokağa yayılıyor. Pera Müzesi, İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini art arda gösteriyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
8 Kasım Cuma
KONSER
fizy İstanbul Müzik Haftası
Türkiye’nin yerli popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 9 Kasım’a kadar sürecek. Ceza, Kenan Doğulu, Manga, Norm Ender ve Teoman da bu etkinlik kapsamında sahneye çıkan isimlerden.
Hedonutopia
İsmi ‘Arzu Ütopyası’ anlamına gelen grup, rock ve elektronik müzik türlerini birleştirirken Radihead, The Cure gibi müzik tarihine yön veren isimleri hatırlatıyor. Salon İKSV’de.
Indiecity VII
Barcelona çıkışlı DJ ve prodüktör John Talabot ve dönemin dikkat çeken isimlerinden Paris çıkışlı İtalyan prodüktör Lamusa II, bu sene 7. kez, ‘German Legends Presents: Indiecity VII’ kapsamında Babylon’da.
Mahmut Orhan
Popüler deep-house üreticilerinden prodüktör ve DJ Mahmut Orhan Zorlu PSM’de.
SİNEMA
Boş Ev
Moda Sahnesi’nde ‘Psike İstanbul Sinema Akşamları’ kapsamında ‘Boş Ev’ filmi gösteriliyor.
TİYATRO
Teftişör
Rus yazar Gogol’ün ‘Müfettiş’ Eserinden uyarlanan distopik komedya, Grand Pera Emek Sahnesi’nde.
9 Kasım Cumartesi
KONSER
Sibel Köse
Geçmişte uluslararası ödüller alan Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından Sibel Köse, Nardis Jazz Club’da.
SÖYLEŞİ
Bir Bitki Ressamının Hikayesi
SALT’ın Kış Bahçesi programı, bitki ressamı Işık Güner’in konuşmasıyla devam ediyor.
FESTİVAL
Fashion Film Festival
Moda ve film dünyalarını bir araya getiren festival, eşsiz içeriği, büyük sürprizleri ve şaşırtıcı isimleriyle 9 ve 10 Kasım tarihinde seyircisiyle buluşuyor.
Canlandıranlar Film Festivali
‘Kadınlar Canlandırır’ sloganıyla yola çıkan film festivali, 7-9 Kasım tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi’nde.
SAHNE SANATLARI
Alice Müzikali
Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.
ETKİNLİK
Levonun Tavernası (Konuk: Kalben)
‘Kitapçı’ ve ‘Ve Ben Yalnız’ gibi canlı performans serileri çeken Levent Sevi, ilham aldığı önceki nesillerin müziğini, her ay bir konuğuyla ve seyircilerle birlikte izleyip, konuğuyla bu şarkılar ve şarkıcılar üzerine muhabbet ediyor. Programın ilk konuğu Kalben. Kadıköy Bina’da.
PERFORMANS
Taldans
Filiz Sızanlı ve Mustafa Kaplan’dan oluşan ikili, 1913 tarihli ilk Rus fütürist opera eserini yorumluyor.
Acele Etmeden
Sınanmış bedenlere sahip iki dansçı birbirlerine ve bize süssüz, korunmasız, olabilecek en çıplak halleriyle kendilerini sunuyorlar.
10 Kasım Pazar
SİNEMA
Kuzeyli Nanook
Alanında çığır açan belgesel, Kanada’da, Kuzey Quebec’te yerli Eskimo halkının hayatını anlatıyor. 16. İstanbul Bienali kapsamında Pera Müzesi’nde.
KONSER
Büyük Ev Ablukada
Alternatif müziğin sevilen gruplarından Büyük Ev Ablukada, şarkılarını bu sefer akustik söylüyor. Salon IKSV’de.
SAHNE SANATLARI
Hakikat, Elbet Bir Gün
Bütün normallerin değiştiği, değerlerin alt üst olduğu ‘uzak’ bir ülkede, hepimizin cebinden çıkması muhtemel o son mektubun şarkılarla beraber anlatılan, etkileyici hikayesi, Zorlu PSM’de.
FUAR
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan fuar, 10 Kasım’a kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde.
11 Kasım Pazartesi
SAHNE SANATLARI
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
Erkek Arkadaşım Bir Feminist
Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın bulunduğu oyun, günümüz kadın erkek ilişkilerini feminist bir erkeğin ve daha iyi bir feminist olma şansını yitirmiş olan kadının gözünden anlatıyor. Saat 20:30’da Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde.
12 Kasım Salı
PARTİ
Şokopop Watch & Party : Kan Davası Büyük Final
90’lı yılların Türkiye’sinin kavga, polemik ve skandallarını derleyen Youtube kanalı Şokopop, 90’lar Türkçe Pop partisi düzenliyor. Saat 21:00’de, Anahit Sahne’de.
KONUŞMA
Murat Sevinç – Anayasa Tarihi
OHAL KHK’sı ile kamu görevinden alınan Murat Sevinç, anayasa kavramının kavramsal çerçevesini anlatıyor ve bugün olup bitenlerin tarihsel kökenlerine bakıp yaşadıklarımıza anlam vermeye çalışıyor.
KONSER
Lera Lynn
Kült televizyon serisi ‘True Detective’in müziklerinin arkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı, Zorlu PSM’de.
Son Feci Bisiklet
Alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet Zorlu PSM’de.
13 Kasım Çarşamba
SİNEMA
Mr. Gaga
Pera Müzesi, belgesellerinde aile, birliktelik ve beraberlik kavramları üzerinden insanlara dair tanımlar yapan İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini gösteriyor. Bu çarşambanın filmi ise Mr. Gaga.
TİYATRO
Gerçek
Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, gerçekliğin öznelliğinden dem vuruyor. Zorlu PSM’de.
14 Kasım Perşembe
SİNEMA
Yük
SALT’ın Perşembe Sineması, 1990’lardaki kritik değişimlerin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle devam ediyor. Bu hafta, Sırp yönetmen Ognjen Glavonic’in Yük (Teret) filmi gösteriliyor.
Şimdi Kim Sevecek Beni?
Pera Müzesi, belgesellerinde aile, birliktelik ve beraberlik kavramları üzerinden insanlara dair tanımlar yapan İsrailli yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerini gösteriyor. Bu perşembenin filmi ise ‘Şimdi Kim Sevecek Beni?’.
TİYATRO
Bir Delinin Hatıra Defteri
Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan oyun Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.
1984 – Büyük Gözaltı
İngiliz yazar George Orwell’in 1984 adlı distopik romanından uyarlanan oyun, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde.
A-Normal
Ünlü bir doktorun psikiyatri kliniğine iş görüşmesine gelen genç bir kız, günün sonunda kendisini ulusal bir soruşturmanın tam ortasında saçları kazınmış şekilde çırılçıplak bulur. 20:30’da Profilo AVM Kültür ve Sanat Merkezi’de.
KONSER
The Bad Plus
19 yıldır farklı tarzlardan beslenerek oluşturdukları kendilerine özgü sound ile cazın sıradışı ekipleri arasında gösterilen kontrbas, davul ve piyano üçlüsü Babylon’da.
SERGİ
BASE
BASE, Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarını üçüncü kez aynı çatı altında buluşturuyor. 14-17 Kasım’da Akaretler Sıraevler no:25-27/29-31’de.
Mega İstanbul
Mimar Sinan Logie ve antropolog Yoann Morvan’ın sundukları ‘Mega İstanbul’ fotoğraf sergisi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. 4 Aralık tarihine kadar Fransız Kültür Merkezi’nde görülebilir.
Sen Söyle
Canan Tolon’un çalışmalarının merkezini kendisini sürekli yenileyen doğa ve bir kültürel girişim olarak mimarlığın bıraktığı izler oluşturuyor. İstanbul Modern’in ev sahipliği yaptığı ‘Sen Söyle’, Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesit niteliğinde. Sergi, Tolon’un çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılıyor. 2 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Anemoia
Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.