Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Minimal Tekno türünün efsanesi Boris Brejcha İstanbul’da. ‘Man O To’ adlı şarkısıyla gönüllere taht kuran Nu, Binbirdirek Sarnıcı’nda. İssanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Brand Week İstanbul’da ‘kentin geleceğini tasarlamak’ üzerine konuşuyor. Açık Mikrofon, Stand-up denemek isteyen herkesi sahneye davet ediyor. Yuva filmi Pera Müzesi’nde gösteriliyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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1 Kasım Cuma

PARTİ

Thug Life

Hip Hop ve R&B türünün en bilinen şarkıları ile dans edeceğiniz Thug Life, Zorlu PSM’de.

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Shalloween

Queer performans etkinlik serisi Dudakların Cengi, Cadılar Bayramı temasıyla parti düzenliyor.

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KONSER

Boris Brejcha

Minimal tekno efsanesi, Alman Boris Brejcha, yeni albüm turu kapsamında İstanbul’da.

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Chromas V.O.I.C.E Pop – Caz Korosu

Türkiye’de koro müziğinin öncülerinden, Vocal Painting doğaçlama yönteminin uygulayıcısı olan Chromas ve Viyanalı V.O.I.C.E. pop ve caz korosu saat 21:00’de Feriye’de.

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Elif Çağlar Quartet

Türkiye’nin başarılı caz vokallerinden Elif Çağlar saat 21:30’da Zorlu PSM’de Touche sahnesinde.

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Ozbi ve Gülce Duru

Rap ve cazı karıştıran Ozbi ile Gülce Duru saat 21:00’de Akasya Kültür Sanat Sahnesi’nde.

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Ezginin Günlüğü

Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren Ezginin Günlüğü saat 22:30’da Kadıköy Sahne’de.

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Mazhar Alanson

Alanson saat 22:00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde.

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SAHNE SANATLARI

Kathputli

İki bin yıllık geleneğe dayandığı düşünülen Kuzey Hindistan ipli kukla gösterisi Akbank Sanat’ta.

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İplerin Altında

İplik kukla oynatıcığında önemli bir isim olan Nadia İmperio, küçük hikayeleri dans ve müzikle harmanlayarak seyirciyi şiirsel bir yolculuğa çıkartıyor.

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TİYATRO

Kürklü Venüs

Sacher Masoch’un 1870 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan oyunu, Yolcu Tiyatro yorumuyla seyircinin karşısında.

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Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay’ın, ana karakterin varoluş mücadelesini anlattığı romanından uyarlanan oyun Seyyar Sahne tarafından sahneleniyor.

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Pencere

Pencere, sosyal bir girişimin profesyonel tiyatro oyunu. Oyunda küçük yaşlarından itibaren tiyatro ve sanatın her disiplinine dair eğitim alan çocuk ve gençlerle Otizm tanılı çocuk ve gençlerin sahne performansı birlikte gerçekleşiyor. Saat 19:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Ferhangi Şeyler

Ferhan Şensoy’un tek kişilik oyunu saat 20:00’de Ses Tiyatrosu’nda.

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Lal Hayal

Bir Türkiye portresi olan Lal Hayal saat 20:30’da Uniq Hall’da.

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Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

Paolo Genovese’nin ‘Muhteşem Yabancılar’ adlı filminden sahneye uyarlanan oyun saat 20:30’da Plan Be Loft’da.

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Fotoğraf Albümü

Uzun yıllar birlikte yaşayan bir çift, fotoğraf albümüne bakarlarken tanıştıkları ilk günden bugüne hayatlarına iz bırakan anlara kısa bir yolculuk yaparlar. Oyun Mahal Galata’da.

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SÖYLEŞİ

Sovyet Sineması

Yönetmen Semir Aslanyürek, sinemaseverlerle Sovyet Sineması üzerine sohbet ediyor.

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2 Kasım Cumartesi

SİNEMA

Tenere

Nijer’in Agadez şehrinden yola çıkarak Libya ve Avrupa’ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan Afrikalı insanların gerçek hikayesinin anlatıldığı filmin galası Zorlu PSM’de.

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KONSER

Pyrit

İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli’nin katmanları dinleyeni içine çekecek kadar derinlikli elektronik müzik projesi Salon İKSV’de.

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Nu

Tarihi Binbirdirek Sarnıcı, ‘Man O To’ şarkısı ile gönüllere taht kuran Nu ve etnik melodileri ile şaşırtan Oceanvs Orientalis’i ağırlıyor.

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SEMİNER

Küratör Nedir? Küratör Kimdir?

Sanat tarihçisi, gazeteci, yazar ve akademisyen Esra Aliçavuşoğlu, küratörlüğün tanımı, işlevi ve tarihsel bağlamda geçirdiği evrimi kapsamlı şekilde anlatıyor.

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TİYATRO

Uzun Zaman Önce Mayısta

Samuel Beckett ve Pina Bausch esintileri içeren oyun, Türkiye prömiyeriyle seyirciyle buluşuyor.

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Sean Shibe

İskoç gitarist Sean Schibe saat 17:30’da Şerefiye Sarnıcı’nda.

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Birsen Tezer

Türkiye’nin başarılı kadın vokallerinden Birsen Tezer saat 22:00’de Kadıköy Sahne’de.

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Nazan Öncel

Moda Kayıkhane sahnesi Nazan Öncel’i ağırlıyor.

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Mirkelam

90’lar pop müziğin önemli isimlerinden Mirkelam konserlere ara vermiyor.

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SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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KONFERANS

İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, 2018’de başlattığı ‘İstanbul ve Müzik’ Araştırma Programı (İMAP), çalışmalarına çok disiplinli ve uluslararası bir konferansla devam ediyor.

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3 Kasım Pazar

SİNEMA

Sakawa

Gana’da geçen film, insanların zayıf noktaları kullanılarak yapılan internet sahtekarlığını anlatıyor.

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SAHNE SANATLARI

Alnıtemiz Stand-up

‘Mezara kadar değil pazara kadar’ Stand-up parolasıyla yola çıkan Deniz Alnıtemiz, Moda Sahnesi’nde.

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KONSER

Barış İçin Müzik Orkestrası

Venezuela’da hayata geçirilen El Sistema ile 2014 yılında ‘Dostluk Anlaşması’ imzalayan Sistema Europe oluşumunun kurucu üyelerinden Barış için Müzik Vakfı çatısı altında eğitim alan genç müzisyenler her yıl farklı ülkelerde katıldıkları konserlerle dünya çocuklarına klasik müzikle sesleniyor.

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İnsan Çağı

Çocuklar ve erişkinlerin beraber izleyebileceği İnsan Çağı oyunu saat 20:00’de Tatavla Sahnesi’nde.

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Joseph K.

İstanbul Komedi Festivali kapsamında Joseph K. DasDas’ta sahneleniyor.

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Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar gibi isimlerin başrol oynadığı oyun saat 18:00’de Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon’da.

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Don Kişot’um Ben

Cervantes’in romanından uyarlanan oyunu Emrah Eren yönetiyor. Saat 19:00’da BKM’de.

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STAND UP

Post42 – Soğuk Savaş Live

Youtube kanalında yaptıkları çalışmaları sahneye taşıyan ekip saat 20:00’de BKM Mutfak’ta.

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R.C.E Giremedim

Cem Eroğlu’nun stand up gösterisi İstanbul Komedi Festivali kapsamında saat 18:00’de BKM Mutfak’ta.

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4 Kasım Pazartesi

ETKİNLİK

Brand Week İstanbul

Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen etkinlik 4-8 Kasım tarihleri arasında. Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘Kentin Geleceğini Tasarlamak’ başlıklı konuşma yapacak.

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TİYATRO

Travis Pine

ABD’li yazar Sam Bobrick’in yazdığı oyun saat 20:30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde.

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Arzu Tramvayı

75 yıl önce ABD’li yazar Tennessee Williams tarafından yazılan oyun saat 20:30’da Uniq Hall’da.

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MÜZİKAL

Çingeneler Zamanı Müzikali

Kumbara Görsel Sanatlar Topluluğunun sahnelediği müzikal saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

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KONSER

Bukalemun Projesi

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konser saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

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5 Kasım Salı

KONUŞMA

Murat Sevinç

Anayasa Tarihi OHAL KHK’sı ile kamu görevinden alınan Murat Sevinç, anayasa kavramının kavramsal çerçevesini anlatıyor ve bugün olup bitenlerin tarihsel kökenlerine bakıp yaşadıklarımıza anlam vermeye çalışıyor.

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SAHNE SANATLARI

Açık Mikrofon

Stand-up komedi denemek isteyen herkesin sahneye çıkabildiği açık mikrofon etkinliği, izleyenlere deneysel bir tecrübe yaşatıyor.

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KONSER

Savaş Zurnacı Gecesi: Trakya Allstars, Bashka ve DJ Ahmet Jah

Türkiye’de ve Avrupa’da adını birçok grupla duyuran ve sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık iki yıldır sahnelerden uzak kalan klarnet virtüözü Savaş Zurnacı, nam-ı diğer Çorlulu Savaş için düzenlenecek yardım gecesinde; Trakya Allstars ve Avustralya’dan Bashka grubu ile DJ AhmetJah Babylon’da.

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TİYATRO

Neyzen

Türkiye’nin en büyük taşlama ustalarından şair Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yaşam öyküsü, Burak Sergen’in tek kişilik performansıyla sahneye taşınıyor. 20:30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde.

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Sırf Cinayet

Usta komedi yazarı Sam Bobrick’in kaleme aldığı oyunu Aşkın Şenol yönetiyor. Saat 20:30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

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Alevli Günler

Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı Alevli Günler saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Erkek Arkadaşım Bir Feminist

Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ı buluşturan oyun saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

Ne Evet Ne Hayır

Oğuz Atay’ın derinlikli ve eğlenceli diliyle yazdığı öyküsü Özge Erden rejisiyle sahneye taşınıyor. Saat 20:30’da Kadıköy Boa Sahne’de.

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6 Kasım Çarşamba

KONSER

Fabrizio Paterlini

Piyanoyu, ‘kendi iç dünyasını en iyi şekilde yansıtabildiği enstrüman’ olarak tanımlayan İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Salon IKSV’de.

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Fatih Erkoç Akustik

Caz müziğin popüler vokallerinden Fatih Erkoç, akustik konseriyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Grup Toprak

Enstrümanları arasında bağlama ve gitar olan grup saat 22:00’de Beyrut Performans’ta.

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SİNEMA

Yuva

Emre Yeksan’ın yönettiği 2018 yapımı film, iki kardeşin yüzleşmesini ve yeni bir dünya keşfetmesini anlatıyor.

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TİYATRO

Evlat

Ebeveyn-evlat ilişkisi ve gençlik sancılarının işlendiği trajik ve çarpıcı oyun, yeni sezonda DasDas Sahne’de.

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Ölün Bizi Ayırana Dek

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun rol aldığı oyun saat 20:00’de Duru Tiyatro Büyük Salon’da.

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Köpek Kalbi

Mihail Bulgakov’un aynı adlı romanından esinlenerek Emre Tandoğan’ın dört oyuncu için uyarlayıp yeniden yazdığı oyun Küçük Salon’da.

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Tüslü

Kara Kutu’nun yeni sezon oyunu Aziz Nesin’den Tüslü. Saat 20:30’da Mahal Galata’da.

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1984 – Büyük Gözaltı

Britanyalı yazar George Orwell’in romanından uyarlanan oyunun yönetmeni Rutkay Aziz. Saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahneleniyor.

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Yan Rol

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı oyunun rejisörü Pınar Çağlar Gençtürk. Saat 20:00’de Kültüral Performing Arts’ta.

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7 Kasım Perşembe

KONSER

Claptone

Altın maskesinin altında deep house müzik türünün en güzel tınılarını saklayan Claptone, yeniden İstanbul’da.

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KONUŞMA

Tiyatro Kooperatifi

Tiyatrıo Kooperatifi üyeleri, ekonomik örgütlenme modellerine ne kadar ihtiyacımız olduğu sorusuna bir yanıt olarak ortaya çıkan kooperatif modelinin nedenlerini konuşuyor.

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Ustalarla Buluşma: Ercan Kesal

Yönetmen ve oyuncu Ercan Kesal, ‘Ustalarla Buluşma Söyleşileri’ kapsamında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

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BİFO – Mozart’la Bir Gece

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde Mozart yapıtlarından bir seçki sunulacak. Saat 20:00’de Lütfü Kırdar Anadolu Auditorium’da.

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Feridun Düzağaç

Düzağaç, Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında IF Beşiktaş Performance Hall’da.

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Gaye Su Akyol

Avrupa’da da çok sayıda konser veren Gaye Su Akyol Babylon sahnesine geliyor.

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Kardeş Türküler

26 yıldır birlikte müzik yapan grup saat 21:30’da Babylon’da.

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SERGİ

Muhabbet & Kehanet & Saadet

Sergi, sembolleri sanatının en önemli parçası olarak kullanan CANAN’ın daha önce sergilenmemiş ‘Muhabbet Serisi’ ve ‘Sevişgenler’ (Aşıklar) Serisi’nden eserleri ile ‘Striga’ isimli eserini izleyici ile buluşturuyor. Keçi bedenli insan başlı yaratıklar, ejderhalar, yılan bedenli kadınlar, cinler, tanrılar ve tanrıçalar aslında hep evrimsel sürecin ve doğanın bize bıraktığı genetik mirasın, sembollerin gizemli dilinden, güzellikler diline dönüşümünün yansıması oluyor. 3 Kasım 2019 tarihine kadar Daire Sanat’ta görülebilir.

Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

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Ali Cabbar – Monster

Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.

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İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.

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Anemoia

Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.

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Kelebek Etkisi

Kadri Özayten’in 30 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergisine Milli Reasürans Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için geniş kapsamlı bir kitap da izleyiciye sunuluyor.

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