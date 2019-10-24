Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Kuzey Afrika köklerini Britanya’nın başkenti Londra’dan aldığı ilhamla harmanlayan Kokoroko Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. Filistin’in öncü DJ’lerinden SAMA, vurucu techno beat’leriyle Zorlu PSM’de. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet’in yeni yaşını konserle kutluyor. Murat Sevinç, anayasa tarihi üzerine konuşuyor. Pera Müzesi’nde Maymunlar Cehennemi gösteriliyor. Florian Zeller’ın ‘Evlat’ oyunu sahneleniyor.

Paolo Genovese’nin ‘Muhteşem Yabancılar’ filminden sahneye uyarlanan ‘Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’ Kadıköy Boa’da sahneleniyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ne ev sahipliği yapıyor.

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Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

25 Ekim Cuma

KONUŞMA

Bir İfade Biçimi Olarak Canlı Kodlama

Pera Müzesi, ‘Elektronik Köprüler’ başlıklı konuşma ve performans serisiyle, elektronik müziğin etkileşime geçtiği diğer alanları keşfe çağırıyor.

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KONSER

Giolì & Assia

İtalya’nın ses getiren genç ikilisi Giolì & Assia ilk kez İstanbul’a, Zorlu PSM Studio’ya geliyor.

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Kerem Görsev Trio

Türkiye caz sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden Görsev, fark yaratacak bir performans ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Akbank Caz Festivali’nin konuğu oluyor.

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Maisha

Cazdan Afrobeat’e uzanan güçlü ilham kaynaklarının etkilerini müzik üretim sürecinin her adımında yaşatan Maisha, hayranlık uyandıran enerjisini Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyor.

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Bajar

Ortadoğu müzik gelenekleri ile folk-rock kalıplarını bir araya getiren Bajar, onuncu yılına yeni albümü ‘Altüst/Ser û bin’ ile giriyor.

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Melek Mosso

Sosyal medyaya yüklediği performanslarıyla tanınan Melek Mosso, IF Performance Hall Sahnesi’nde.

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Zeynep Bastık

Youtube’a yüklediği cover performanslarıyla tanınan Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava sahnesinde.

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Pecovic & Kanacki Guitar Duo

Gypsy swing’den Balkan cazına ve caz rock esintisine uzanan performansla Pecovic & Kanacki Guitar Duo saat 19:00’da Akbank Sanat’ta.

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Leman Sam

Sam, sevilen şarkılarıyla saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

PARTİ

90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance’ta 90’lara yolculuk sürüyor.

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TİYATRO

Pencere

Sosyal bir girişimin profesyonel tiyatro oyunu Pencere, Türkiye’de bir ilk. Oyunda küçük yaşlarından itibaren tiyatro ve sanatın her disiplinine dair eğitim alan çocuk ve gençlerle Otizm tanılı çocuk ve gençler yer alıyor. Saat 19:30’da Sahne Maslak’ta.

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Polisler

Slavomir Mrozek tarafından 1958’de yazılan oyunu İlham Yazar yönetiyor. Saat 20:30’da Duru Tiyatro Büyük Salon’da.

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Kadın Kafası

Kadın erkek arasında yaşanan ‘savaşı’ mizahi bir dille konu alan oyun saat 20:30’da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

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Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

Paolo Genovese’nin ‘Muhteşem Yabancılar’ adlı filminden sahneye uyarlanan ‘Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’ saat 20:30’da Kadıköy Boa Sahne’de.

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1984 – Büyük Gözaltı

George Orwell’in 1949 yılında yayınlanan kült eseri 1984, sahneye uyarlanıyor. Oyunun rejisörü Rutkay Aziz. Saat 20:30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde.

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Topuklu Terlik Süt Yapar

Figen Şakacı’nın yazdığı oyunu Altuğ Görgü yönetiyor. Saat 21:00’de DasDas’ta sahneleniyor.

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STAND UP / GÖSTERİ

Tahsin Hasoğlu

İstanbul Komedi Festivali kapsamında Tahsin Hasoğlu, saat 20:00’de BKM Mutfak’ta.

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Çok Da Fifi

Türkiye’nin ilk stand up grubu Çok Da Fifi; saat 20:30’da Akasya Kültür Merkezi’nde.

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Barbaros Altuğ

‘Yüzüne De Söylerim’ isimli stand up şovuyla Barbaros Altuğ, saat 21:00’de Bahane Kültür Merkezi’nde.

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26 Ekim Cumartesi

TİYATRO

Evlat

Fotoğraf: tiyatrodergisi.com.tr

Florian Zeller’ın ‘gitmek’ üzerine oyunu Evlat, Zorlu PSM’de.

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KONSER

Filarmonia İstanbul – Ahmed Adnan Saygun Gecesi

Ahmed Adnan Saygun anma gecesi saat 20:00’de CRR Konser Salonu’nda.

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Berlin Staatskapelle String Quartet

Dünyaca ünlü dörtlü Berlin Staatskapelle String Quartet, saat 20:30’da Aya İrini Müzesi sahnesinde.

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Levent Yüksel

90’lar Türkçe pop müziğinin önemli ismi Levent Yüksel, saat 22:00’de Jolly Joker Vadistanbul’da.

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Zuhal Olcay feat. Güvenç Dağüstün

Türkiye’de Fazıl Say şarkılarını seslendiren ilk isim Dağüstün, Zuhal Olcay’la aynı sahnede.

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Kokoroko

Kokoroko, unutulmaz bir performans için Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

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Janus Rasmussen

Tarzı Kiasmos, Christian Löffler, Weval ve HVOB’ye benzeyen Alman yapımcı, şarkıcı, söz yazarı, editör ve DJ Janus Rasmussen, Salon IKSV’de.

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Hey! Douglas

Doğu batı sentezi DJ setiyle beğenilen Hey! Douglas saat 20:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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PARTİ

Sama

Filistinli DJ Cadılar Bayramı’nı kutlamaya geliyor.

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27 Ekim Pazar

TİYATRO

Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit

Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini anlatan oyun, Zorlu PSM’de.

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Bütün Çılgınlar Sever Beni

Oyun, kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikayeyi anlatıyor; Moda Sahnesi’nde.

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İnsan Çağı

Çocuklar ve erişkinlerin beraber izleyebileceği oyun saat 20:00’de Tatavla Sahnesi’nde.

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Üçü Bir Arada

Engin Alkan’ın yönettiği Üçü Bir Arada oyunu saat 19:00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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Asi Kuş

Ali Poyrazoğlu’nun oynadığı Asi Kuş saat 18:00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

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KONSER

Şebnem Ferah

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin konuğu bu kez Şebnem Ferah. Saat 21:00’de.

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STAND UP

Siz Hepiniz Ben Tek

Mesut Süre, tek kişilik gösterisiyle ile saat 20:00’de Beşiktaş Kültür Merkezi’nde.

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28 Ekim Pazartesi

TİYATRO

Damdaki Kemancı

Dünyanın sevilen müzikallerinden Damdaki Kemancı, Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu işbirliği ile yine Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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İbrahim Selim ile Bu Gece

Youtube’un en sevilen Late Night programı bundan böyle Zorlu PSM touché sahnesinde.

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Klan

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı Klan saat 20:30’da %100 Studio’da.

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Frida

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, Meksikalı ressam Frida’nın hikayesi saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesine taşınıyor.

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Cimri

İstanbul Komedi Festivali kapsamında Cimri, Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahneleniyor. Saat 20:30’da.

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Western – Batının Sonu

Moritz Rinke imzalı oyunda Mert Fırat, Tülin Özen, Naz Çağla Irmak, Evren Bingöl, Pervin Bağdat ve Gün Koper rol alıyor. Saat 20:30’da DasDas’ta.

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KONSER

Mirkelam ile Özel Bir Gece

90’ların önemli pop şarkıcılarından Mirkelam özel bir geceyle saat 21:00’de Dada Salon Kabarett’te.

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29 Ekim Salı

KONSER

İDOB – Cumhuriyet Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet’in yeni yaşını önde gelen Türk bestecilerden Muammer Sun’un ölümsüz eserlerinden ‘Kurtuluş’ ve ‘Cumhuriyet’le kutluyor.

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Postmodern Jukebox

Scott Bradlee önderliğindeki Postmodern Jukebox, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında 1920’lerin estetiğini, zamansız stilini caz ve swing dokunuşlarıyla Türkiye’ye taşıyor.

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İstanbul Oda Orkestrası – Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri

2019-2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndan Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri düzenleniyor. Saat 20:00’de.

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An Epic Symphony – Sertab Erener

Sertab Erener saat 20:30’da Aya İrini Müzesi’nde.

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KONUŞMA

Murat Sevinç – Anayasa Tarihi

OHAL KHK’sı ile kamu görevinden alınan Murat Sevinç, anayasa kavramının kavramsal çerçevesini anlatıyor ve bugün olup bitenlerin tarihsel kökenlerine bakıp yaşadıklarımıza anlam vermeye çalışıyor.

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TİYATRO

Don Kişot’um Ben

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot Zorlu PSM sahnesinde.

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Macbeth Mutfakta

İstanbul Komedi Festivali kapsamında, saat 20:00’de BKM Mutfak’ta sahneleniyor.

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Kaç Baba Kaç

İrfan Kangı’nın yönettiği oyun saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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Furuğ

Kadıköy Tiyatro Şenliği etkinlikleri kapsamında saat 20:30’da Kadıköy Boa’da.

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30 Ekim Çarşamba

KONSER

Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları

Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuva-yi Milliye Destanı’ndan esinle, Kurtuluş Şavaşı’nın kahraman insanları, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın notalarıyla buluşuyor.

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Gedik Filarmoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri

Gedik Sanat bünyesinde kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası sezonu saat 20:00’de CRR Konser Salonu’nda açıyor.

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Dolu Kadehi Ters Tut

Son zamanların en sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut saat 20:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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TİYATRO

İkinci Bahar

Cihat Tamer, 56. sanat yılında İkinci Bahar oyunuyla Torium Sahne’de.

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Vahşet Tanrısı

Yasmina Reza’nın yazdığı Vahşet Tanrısı oyunu saat 20:30’da DasDas’ta.

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Kozmik Yaralar

Lucie Lue’nin yazdığı Brilliant Traces oyunundan uyarlanan oyun saat 20:30’da Sahne Beşiktaş’ta.

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Merhaba

Dostlar Tiyatrosunun kuruluşunun 50. yılında, Genco Erkal’ın oyunu izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Saat 20:30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde.

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SİNEMA

Maymunlar Cehennemi

Yönetmen Franklin J. Schaffner, yarattığı distopyanın yaşadıklarımızdan çok farklı olmadığını, varoluş tartışmaları, entelektüel ve kinetik ilerlemeye karşı çıkan baskıcı otorite gibi unsurların penceresinden anlatıyor; Pera Müzesinde.

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SEMİNER

Eski Evlere Yeni Adetler: Müze ve Sanat İlişkisi

Üretimhane, sanat yapıtlarına ve sanat tarihine yönelik yeni tartışma alanları açma, yeni yorumlama ve düşünme biçimleri geliştirme amacıyla Sanat Tarihi Seminerleri düzenliyor.

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PARTİ

Bant Mag.: Kendine Has 15 Yıl

2004’ten bu yana yayın hayatına devam eden alternatif ve bağımsız müzik, sinema ve kültür-sanat dergisi Bant Mag 15. yılını Babylon’da özel bir geceyle kutluyor.

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31 Ekim Perşembe

TİYATRO

Alice Müzikali

Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ romanından uyarlanan, deliliğe ince ve tatlı bir övgü niteliği taşıyan Alice Müzikali, Zorlu PSM’de.

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Kürklü Venüs

Oyun içinde oyun kurgusuyla yazılmış ve sürpriz finaliyle dikkat çeken Kürklü Venüs’te oyuncular farklı karakterleri oynayarak rolden role giriyor.

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KONSER

Lin Pesto

Popüler Türkçe şarkılara yaptığı synth-pop cover’ları sosyal medyadan sesini duyuran Lin Pesto, Zorlu PSM’de.

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Billie Marten

Kendine özgü vokal stili ve indie-folk sound’uyla, 20 yaşındaki genç müzisyen ve şarkı yazarı Billie Marten, ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında Babylon’da.

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Okay Barış

Barış, özel bir performansıyla Okan Bayülgen’in gösteri mekanı Dada Salon Kabarett’te.

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Sinkane

Afro-beat’ten funk’a, poptan caza geniş bir yelpazede özgün üretimler yapan Londra doğumlu Sudan asıllı ABD’li şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Sinkane Salon İKSV’de.

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PARTİ

TBT Türkçe Pop Partisi – 90’lar

Zorlu PSM, 90’lı yılların en sevilen şarkılarına ev sahipliği yapıyor.

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SERGİ

Muhabbet & Kehanet & Saadet

Sergi, sembolleri sanatının en önemli parçası olarak kullanan CANAN’ın daha önce sergilenmemiş ‘Muhabbet Serisi’ ve ‘Sevişgenler’ (Aşıklar) Serisi’nden eserleri ile ‘Striga’ isimli eserini izleyici ile buluşturuyor. Keçi bedenli insan başlı yaratıklar, ejderhalar, yılan bedenli kadınlar, cinler, tanrılar ve tanrıçalar aslında hep evrimsel sürecin ve doğanın bize bıraktığı genetik mirasın, sembollerin gizemli dilinden, güzellikler diline dönüşümünün yansıması oluyor. 3 Kasım 2019 tarihine kadar Daire Sanat’ta görülebilir.

Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

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Ali Cabbar – Monster

Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.

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İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Güneşin İçine Bak

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 27 Ekim’e kadar PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de.

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Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.

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Anemoia

Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçin Erdi, Emre Celali, Hüseyin Aksoy ve Soyhan Baltacı’nın Anemoia kavramı ve çağrışımları üzerine ürettikleri son dönem çalışmalarından oluşan grup sergisi 30 Kasım’a dek Labirent Sanat Galeresi’nde görülebilir.

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Kelebek Etkisi

Kadri Özayten’in 30 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergisine Milli Reasürans Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için geniş kapsamlı bir kitap da izleyiciye sunuluyor.

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