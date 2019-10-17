Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Galeri Nev’de devam ediyor. Sergide, sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor.
Selda Bağcan İstanbul Senfoni Orkestrası ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda; Lukas Schiemer’ın önderliğindeki Avusturyalı grup Barry Good ise Akbank Caz Festivali’nin ‘Caz Odada’ konsepti kapsamında Zuhal Konsept Stüdyosu’nda olacak.
Hakan Emre Ünal’ın yazdığı, Nezaket Erden ve Pınar Göntürk’ün rol aldığı ‘Tırnak İçinde Hizmetçiler’ adlı oyun Zorlu PSM Studio’da sahneleniyor.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
18 Ekim Cuma
KONSER
Selda Bağcan ve İstanbul Senfoni Orkestrası
Selda Bağcan ile İstanbul Senfoni Orkestrası, 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.
Föllakzoid
Şilili saykedelik rock grubu Föllakzoid 22:00’de Salon İKSV’de.
Art Ensemble of Chicago
Cazın avangart topluluklarından ‘Art Ensemble of Chicago’ saat 20:30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.
Müzik Boğaz’dan Gelir
İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde, boğazın konforlu teknelerinin ev sahipliği yapacağı ‘Müzik Boğaz’dan Gelir Konserleri’ devam ediyor. Sahne bu kez Nazan Öncel’in.
Tamino
Dinleyenlerin ‘Jeff Buckley’nin veliahtı’ olarak adlandırdığı dünyaca şarkıcı ve söz yazarı Tamino saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
PARTİ
90’lar Dans Gecesi
Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.
TİYATRO
Afife
Cem Kenar’ın yönettiği oyun, 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.
Hedda Gabler
Demet Evgar, Tuğrul Tülek gibi isimlerin rol aldığı Hedda Gabler 20:30’da DasDas’ta.
Bir Kadını Öldürmek
Nihat Alptekin’in yönettiği ‘Bir Kadını Öldürmek’ saat 20:30’da Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon’da.
SİNEMA
Karakomik Filmler
‘Karakomik Filmler’in ilk serisinin, ‘2 Arada’ bölümünde bir İDO feribotunda garson olarak çalışan Ayzek’in hikayesi konu ediniliyor. ‘Kaçamak’ bölümünde ise bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen dört arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başlarına gelen beklenmedik olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor.
Cem Yılmaz’ın yönettiği ve Cem Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Ozan Güven ve Zafer Algöz’ün rol aldığı film iki bölüm olma özelliğiyle dünya sinemasında da örneği az olan bir seyir deneyimi sunuyor.
STAND UP / GÖSTERİ
Burak Aksak
İstanbul Komedi Festivali kapsamında Burak Aksak saat 21:00’de BKM Mutfak’ta.
19 Ekim Cumartesi
KONSER
Caz Odada: Barry Good
Lukas Schiemer’ın önderliğindeki Avusturyalı grup ‘Barry Good’, Akbank Caz Festivali’nin müzikseverlere farklı yaşam alanlarının veya evlerinin samimi ortamını anımsatacak bir konser deneyimine davet eden yeni konsepti ‘Caz Odada’ kapsamında saat 16:00’da Zuhal Konsept Stüdyosu’nda.
Nemeth Quartet
‘Nemeth Quartet’ saat 17:30’da Şerefiye Sarnıcı’nda sahnede.
Mats Eilertsen Trio
Akbank Caz Festivali kapsamında ‘Mats Eilertsen Trio’ saat 19:00’da Akbank Sanat’ta.
Sena Şener
Son yıllarda sesiyle beğeni toplayan genç müzisyen Sena Şener IF Beşiktaş sahnesinde.
SİNEMA
Malefiz: Kötülüğün Gücü
Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İkisi arasıdaki ilişki kalp kırıklıklarından intikam öyküsüne ve sonunda da sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir.
Aurora’nın Prens Phillip’le gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead Krallığı ve Moors Krallığı’nda kutlanır. Beklenmedik karşılaşma yeni ittifakları da beraberinde getirir.
Joachim Ronnig’in yönettiği filmde Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson ve Teresa Mahoney rol alıyor.
20 Ekim Pazar
KONSER
Uli Jon Roth
Scorpions’ın efsanevi gitaristi Uli Jon Roth, saat 18:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.
TİYATRO
İnsan Çağı
Çocuklar ve erişkinlerin beraber izleyebileceği ‘İnsan Çağı’ oyunu saat 20:00’de Tatavla Sahnesi’nde.
Bir Baba Hamlet
Sebastian Seidel’in yazdığı ‘Bir Baba Hamlet’ saat 17:00’de Uniq Hall’da.
Şen Makas
Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak bilinen ‘Şen Makas’ 20:00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.
21 Ekim Pazartesi
TİYATRO
Yaşamaya Dair
Genco Erkal’ın kalema aldığı Yaşamaya Dair 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahneleniyor.
Barut Fıçısı
Makedon yazar Dejan Dukovski’nin pek çok Balkan ülkesinde yıllarca oynanan oyunu ‘Barut Fıçısı’, saat 20:30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde.
Kapıların Dışında
Yolcu Tiyatro, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan ‘Kapıların Dışında’yı sahneliyor. Saat 20:30’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde.
Ferhangi Şeyler
Ferhan Şensoy’un 33 yıldır aralıksız oynadığı oyun ‘Ferhangi Şeyler’ saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.
Tırnak İçinde Hizmetçiler
Hakan Emre Ünal’ın yazdığı Nezaket Erden ve Pınar Göntürk’ün rol aldığı oyun saat 20:30’da Zorlu PSM Studio’da.
SİNEMA
Viking Kuşatması
Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı ele geçirmek ve keşişleri katletmek istemektedir. Fakat planları şeytani bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.
Jack Burton’un yönettiği filmde Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom ve Adam McNab oynuyor.
KONSER
The James Carter Organ Trio
29. Akbank Caz Festivali kapsamında ‘The James Carter Organ Trio’ saat 20:30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.
22 Ekim Salı
SERGİ
Kelebek Etkisi
Kadri Özayten’in 30 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergisine Milli Reasürans Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için katılımcılara geniş kapsamlı bir kitap da sunuluyor.
KONSER
Vienne Trio Immersio
Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde ‘Vienne Trio Immersio’ konseri var.
Karsu
Karsu yeni albümü ve yeni repertuvarıyla saat 20:30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.
TİYATRO
Dali’nin Kadınları
Ali Düşenkalkar’ın yönettiği ‘Dali’nin Kadınları’ Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 20:30’da sahneleniyor.
Zengin Mutfağı
Oyun, 15-16 Haziran 1970’de Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olarak nitelendirilen eylemlerin kana bulanmasının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor.
1978’de Vasıf Öngören’in eserinde Pehlivan Lütfü karakterini canlandıran Şener Şen aynı rolde bir kez daha seyircinin karşısına çıkıyor. Saat 20:30’da DasDas’ta.
23 Ekim Çarşamba
DANS
Dökk – Live Media Performance
Yeni medya sanatının son dönemdeki en dikkat çekici ve çığır açıcı interaktif dans performansı ‘Dökk’, Digilogue desteğiyle Türkiye’de ilk kez Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.
KONSER
Ivo Dimchev
Bulgaristan’da çalışmalarını sürdüren Ivo Dimchev, 21:00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
Boğaziçi Caz Korosu
Gelenekselden çağdaşa uzanan repertuvarıyla beğeni toplayan ‘Boğaziçi Caz Korosu’ saat 21:00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
TİYATRO
Lal Hayal
Sevilay Saral’ın yazdığı ‘Lal Hayal’ oyunu saat 20:30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.
Netoçka Nezvanova
Gülay Sarı ve Zafer Altun’un rol aldığı ‘Netoçka Nezvanova’ oyunu saat 20:30’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde.
Cimri
Semaver Kumpanya, Fransız komedya yazarı Molière’in ünlü eseri ‘Cimri’yi sahneliyor. Saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
24 Ekim Perşembe
KONSER
Kerem Türkaydın ‘Candid Music’
Sekiz parçalık enstrümental albümü ‘Candid Music’i yayınlayan Kerem Türkaydın 29. Akbank Caz Festivali kapsamında saat 19:00’da Akbank Sanat’ta.
Kardeş Türküler
25 yıldır konserlerine devam eden ‘Kardeş Türküler’, 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde.
SERGİ
Ad Infinitum
Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.
Aşı / Graft
Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine Galeri Nev ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor.
26 Kasım’a kadar görülebilir.
Ali Cabbar – Monster
Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesini, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’lerden başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda ‘ölü doğa’ janrına güncel bir yaklaşım sunuyor.
Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, ‘MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied]’ sergisinde yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor. 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.
Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler
Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların ve ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor.
20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.
İntergalaktik
Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor.
İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor.
20 Ekim’e kadar görülebilir.
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor.
17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken
günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor.
8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Güneşin İçine Bak
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 27 Ekim’e kadar PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de.
Espulsa
Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.