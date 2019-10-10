Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İstanbul’un önemli sinema festivali Filmekimi ve paralel etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Vaudou Game, Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul’a geliyor. İsviçreli müzisyen Mario Batkovic, deneysel bir akordeon deneyimi yaşatıyor. Şener Şen, 40 yıl önce oynadığı Zengin Mutfağı oyununu yeniden oynuyor. ‘Palestine Underground’, müziğin etrafında birleşmeye çağırıyor.

Mehmet Birkiye’nin yönettiği Tiyatro Pangar’ın yeni oyunu ‘Hedda Gabler’ bu hafta, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahneleniyor. ‘Rachmaninov Kraliçesi’ olarak anılan Valentina Lisitsa Sabancı Müzesi The Seed’de konser verecek. Anna Laudel Gallery, yeni sezona İpek Yeğinsü küratörlüğündeki ‘İntergalaktik’ başlıklı sergiyle devam ediyor.

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Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

11 Ekim Cuma

PARTİ

Parti: Ve Sonra Dans Ettik

Filmekimi’nin dikkat çeken ‘Ve Sonra Dans Ettik’ filminden ilham alan parti, sinemaseverleri bir mola verip sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmeye çağırıyor.

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Ballroom Night

Ballroom night, herkesi umarsızca eğlenmeye ve gökkuşağının renkleri olmaya çağırıyor.

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90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.

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ETKİNLİK

Kayıp Sular

16. İstanbul Bienali sanatçılarından Elmas Deniz, bienalin sergi yöneticisi Elif Kamışlı’nın moderatörlüğünde sanatseverlerle söyleşi için buluşuyor.

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İCAF Urban Art Projesi

Beşiktaş sokakları, birçok mural sanatçısı ve sanatseverin desteğiyle renkleniyor.

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TİYATRO

Hedda Gabler

Norveçli yazar Henrik Ibsen’in, bir kadının anlam arayışını ve bu yolda yaşadıklarını konu alan oyun Mehmet Birkiye’nin yönetmenliği ve Demet Evgar’ın oyunculuğu ile sahnede.

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Westend-Batının Sonu

Moritz Rinke imzalı oyun saat 20:30’da DasDas’ta sahneleniyor.

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Generallerin Beş Çayı

Boris Vian’ın yazdığı Generallerin Beş Çayı, Erden Tunatekin rejisiyle saat 20:30’da Sahne Beşiktaş’ta.

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KONSER

Mario Botkovic

İsviçreli müzisyen, deneysel bir akordeon deneyimi ile iki gün üst üste (11-12 Ekim) izleyenlerini şaşırtıyor.

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Zeynep Özyılmazel

2012 yılından beri geniş repertuvarı ile çeşitli kulüp ve organizasyonlarda sahne alan Zeynep Özyılmazel, ‘A Taste of Jazz’ projesi ile Zorlu PSM touché sahnesinde.

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Fenella Humphreys

J. S. Bach’ın eserlerine olan ustaca hakimiyetiyle tanınan Humphreys, ‘Bach: Solo Keman için Sanatlar ve Partitalar Serisi’nin ikinci ve son konseri için Şerefiye Sarnıcı’nda sahneye çıkıyor. Saat 17:30’da.

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Müzik Boğaz’dan Gelir

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde, boğazın konforlu teknelerinin ev sahipliği yapacağı konserler devam ediyor. Sahne bu kez Cem Adrian’ın.

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Valentina Lisitsa – İstanbul Resitalleri

Rachmaninov Kraliçesi olarak anılan Valentina Lisitsa saat 20:00’de Sabancı Müzesi The Seed’de.

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STAND-UP

Burda Olan Burda Kalır – Can Yılmaz & Zafer Algöz

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerindeki paylaşımları ses getiren Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına kayıtsız kalmadı. İkili, ‘Burda Olan Burda Kalır’ adını verdikleri gösterileriyle 21:00’de TİM Fettah Aytaç Salonu’nda.

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12 Ekim Cumartesi

SİNEMA

Ve Sonra Dans Ettik

Filmekimi kapsamında gösterilen film, ABBA’dan Robyn’e ve Gürcü halk melodilerine bolca müzik ve dans sahneleriyle dolu hareketli, duygusal ve dokunaklı bir büyüme hikayesi.

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TİYATRO

Kapıların Dışında

Yolcu Tiyatro, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan, Wolfgang Borchert’in ‘Kapıların Dışında’ adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor.

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ETKİNLİK

5. Lacan Sempozyumu: Aşk ve Nefret

Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda aşk ve nefret konuları, psikanalist ve akademisyerler aracılığıyla tartışılacak. www.psikanalizarastirmalari.com/5-lacan-sempozyumu-ask-ve-nefret/

PARTİ

Palestine Underground

Tüm ayrımları bir kenara bırakarak müzik aracılığıyla barış için direnen Filistin’li kolektifler Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM, Babylon’da.

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Futurave Night

Red Bull’un müzikteki avangart vizyonunun fütüristik bir rave etkinliği olarak nitelendirilen parti, esrarengiz bir deneyim yaşatıyor.

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KONSER

Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil, uzun bir aradan sonra Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz

Son albümü Akustik’ten sonra ‘Boş Gemiler’ ve ‘Ölsem Yeridir’ isimli single’larını yayımlayan alternatif akım müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz konserlerine devam ediyor.

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Selen Beytekin Project

Sekiz yaşında piyano eğitimine başlayan Selen Beytekin; inşaat mühendisliği, mimarlık ve müzisyenlik kariyerini birlikte sürdürüyor. Beytekin 21:00’de Zorlu PSM Touche sahnesinde.

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13 Ekim Pazar

KONSER

Panuma

Parçalarında tropikal havayı Future House ile harmanlayan başarılı Alman DJ/prodüktör Panuma, Zorlu PSM Studio sahnesinde.

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TİYATRO

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Aleksandar Popovski’nin yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunu saat 16:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Joseph K.

Britanyalı yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlamasında, Joseph K. Franz Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan davasının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor. Saat 17:00’de DasDas’ta.

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Böyle Buyurdu Zerdüşt

Müge Saut’un yönettiği oyun 18:00’de AltKat Sanat’ta.

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14 Ekim Pazartesi

SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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TİYATRO

Zengin Mutfağı

Oyun, 15-16 Haziran 1970’deki, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olarak nitelendirilen eylemlerin kana bulanmasını zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. 1978’de, Vasıf Öngören’in eserinde ‘Pehlivan Lütfü‘ karakterini canlandıran Şener Şen aynı rolde bir kez daha seyircinin karşısına çıkıyor.

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Kral Lear

Hem oyuncu hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen’ kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

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Anlatılan Senin Hikayendir

Levent Üzümcü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hikayeler anlatıyor; saat 20:00’de.

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Marx İstanbul’da

Semih Çelenk’in ‘Marx in Soho’dan uyarladığı oyun 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Livaneli ile Sevdalım Hayat (Şarkıları ve Öyküleri)

Harbiye Açıkhava sahnesinde Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat saat 21:15’te başlıyor.

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15 Ekim Salı

SİNEMA

Bu Dünya Böyle Dünya

Belgeselde, geçen yıl hayata veda eden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatı, onun ağzından anlatılıyor.

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KONSER

Gökcan Sanlıman

Farklı farklı duygulara söz oyunlarıyla şarkı yazan Sanlıman, müzikte biraz alternatif arayanları !f’e çağırıyor.

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Charlie Siem ve Caroline Jaya-Ratnam

2019 – 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyı ve grubu bu sezon da sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Charlie Siem ve Caroline Jaya-Ratnam konseri saat 20:00’de.

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TİYATRO

Yarına Davet Nazım Hikmet

Nazım Hikmet, 117. doğum gününde Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodramla anılıyor. Saat 20:30’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde.

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16 Ekim Çarşamba

KONSER

Hindi Zahra

Geleneksel Berberi müziğini narin soul tınılarıyla buluşturan Fas asıllı Fransız müzisyen Zorlu PSM Studio’da.

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Stanley Clarke Band

Bas gitarın önemli ismi Stanley Clarke saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

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TİYATRO

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar gibi isimlerin rol aldığı oyun Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde. Saat 16:30’da.

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Dali’nin Kadınları

Ali Düşenkalkar’ın yönettiği Dali’nin Kadınları Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahneleniyor. Saat 20:30’da.

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Fotoğraf Albümü

Uzun yılar birlikte yaşayan çift, fotoğraf albümlerine bakarken tanıştıkları ilk günden bugüne hayatlarına iz bırakan anlara kısa bir yolculuk yaparlar. Pelin Ermisket’in yazdığı oyunu Okan Patırer yönetiyor. Saat 20:30’da Mahal Galata’da.

17 Ekim Perşembe

KONSER

Vaudou Game

Japonya’dan Güney Afrika’ya, Togo’dan Belçika’ya, İsveç’ten Kanada’ya, farklı destinasyonlarda kendi dinleyici kitlesini yaratmayı başaran Vaudou Game, sahneden taşan enerjisiyle 29. Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon’da.

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Pow Trio – Tuluğ Tırpan

Kendi kuşaklarının önde gelen müzisyenlerinden Eylem Pelit, Volkan Öktem ve Sabri Tuluğ Tırpan ENKA Oditoryumu’nda. Saat 20:30’da.

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Black Art Jazz Collective

Sahneye taşıdıkları post-bop melodiler ve Afrika kökenli Amerikalı yıldızların eserleri ile caza farklı bir boyut katmaya geliyorlar.

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MÜZİKAL

Alice

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini alıyor.

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Bir Delinin Hatıra Defteri

Rus yazar Nikolay Vasilyevic Gogol’un romanından uyarlanan, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu edinen oyun Zorlu PSM’de. Adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen kahramanı Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor.

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SERGİ

Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur

Tobias Rehberger’in son dönem işlerinden ve daha önce sergilenmiş beş heykelinden oluşan yeni sergisi ‘Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur’, 9 Eylül – 2 Kasım 2019 tarihleri arasında Pilevneli Dolapdere’de izleyiciyle buluşuyor. Sergide, 5 heykel çalışmasının yanı sıra suluboyaları ve neon işleri yer alıyor.

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Kelebek Etkisi

Kadri Özayten’in, sergisi 3 Ekim – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde. Galerinin yeni sezonunu açtığı serginin küratörü Marcus Graf.

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Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

Mıknatıs ve Ay

Galerist, Nilbar Güreş’in 12 Ekim’e kadar açık kalacak sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.

Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.

İntergalaktik

Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.

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Aşı / Graft

Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine Galeri Nev ev sahipliği yapıyor. Sergide, Sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor. 26 Kasım’a kadar görülebilir.

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Ali Cabbar – Monster

Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.

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İçine Bak

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 27 Ekim’e kadar PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de.

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