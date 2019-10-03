Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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‘Burası Cennet Olmalı’, Film Ekimi kapsamında gösteriliyor. Tekno müziğin duayenlerinden, Alman Stephan Bodzin, 1400 yıllık 1001 Direk Sarnıcı’nda sahneye çıkıyor. Sanatçıların atölyelerinin iki gün boyunca ziyaretçilere açılacağı ‘Açık Stüdyo Günleri’ 4-6 Ekim’de. Norveçli yazar Henrik Ibsen’in ‘Hedda Gabler’ oyunu Zorlu PSM’de gösterime başlıyor.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
4 Ekim Cuma
KONSER
Stephan Bodzin
Elektronik müziğin usta ismi Binbirdirek Sarnıcı’nda.
Stimming
Almanya’nın Hamburg kentinin yetiştirdiği en parlak isimlerden, Stimming ve Umeå ormanlarının derinliklerini müziğine taşıyan ikili Gidge, elektronik müziğin farklı boyutlarını tattırıyor.
Kerem Görsev Trio
Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman’dan oluşan triosuyla Zorlu PSM’de.
ATÖLYE
Psikanaliz ve Edebiyat
Hem yazarlık hem de akademik yaşantısında odağına psikoloji ve edebiyat kesişimini alan Nihan Kaya, ‘Psikanaliz ve Edebiyat’ başlıklı atölyesi ile Üretimhane’de.
PARTİ
Aposynthesis
Derinlikli elektronik müzik anlayışı arayanların, kendini dijital ve analog arasında bir yerlerde müziğin kollarına bırakmak isteyenlerin gecesi Aposynthesis, Borusan Müzik Evi’nde.
5 Ekim Cumartesi
ETKİNLİK
Verinin Yeni Anlatımları
Makine öğrenimi, yapay zeka, bilgi sistemleri tasarımı ve dijital arşiv altyapısı alanlarında proje üreten teknoloji profesyonelleri, sanatçılar ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenen program serisi Channel Studio’nun sunumuyla başlıyor.
PERFORMANS
Benzin
Merkezine fosil yakıtların itibarsızlaştırılmasını ve unudun gerekliliğini oturtan, kan, benzin ve savaş politikalarını konuşan ‘Benzin’, peş peşe yapılan sunum ve performansları kapsıyor.
TİYATRO
Merhaba
Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği yazarların yapıtlarından derlediği tek kişilik oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
KONSER
Adamlar
Yerli alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Adamlar, Salon IKSV’de.
‘Kan Kardeşler’ Night
Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’lerle Babylon’da buluşuyor.
Polo&Pan
Türler arasında fantastik müzik köprüleri kuran ikili Polo&Pan Volkswagen Arena’da.
6 Ekim Pazar
SİNEMA
Burası Cennet Olmalı
Şair Mahmud Derviş’in “Nereye uçar kuşlar, son gökten sonra” sorusunu Filistin’in en tanınmış yönetmenlerinden Elia Suleiman da son filminde ‘ES’ adındaki (ve kendi canlandırdığı) başkarakteri aracılığıyla soruyor.
Bilimin Sesleri
16. İstanbul Bienali Film Programı kapsamında Pera Müzesi’nde ‘Bilimin Sesleri’ gösteriliyor. Belgesel, Jean Painlevé’nin su altında çektiği sekiz kısa filmden oluşuyor.
ETKİNLİK
Açık Stüdyo Günleri
Bu sene 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Açık Stüdyo Günleri’nde ziyaretçiler, harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak sanatçıların normalde açık olmayan çalışma ortamlarına misafir oluyor.
7 Ekim Pazartesi
ETKİNLİK
70. Geleneksel Köy-Koop Kitap Sergisi
Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü, 7-11 Ekim’de, geliri köy okullarına bağışlanan ‘Köy-Koop Kitap Sergisi’ açıyor.
SİNEMA
Engelsiz Filmler Festivali
Sanata erişimin lütuf değil hak olduğunu vurgulayan festival, 7-9 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu Sinebu’da.
8 Ekim Salı
SAHNE SANATLARI
Kaan Sekban Saçmalar
Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.
Benim Adım Feuerbach
Başrolünde Selçuk Yöntem’in yer aldığı oyun Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.
Two Tenors
Konservatuvar yıllarından beri arkadaş olan ikili Two Tenors, sahnede müzikal bir atışma yaşarken jüriliği ise izleyiciye bırakıyor.
9 Ekim Çarşamba
TİYATRO
Esaretin Bedeli
Stephen King’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda Kerem Alışık, Kaan Taşaner gibi isimler rol alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.
Mahşer-i Cümbüş
Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş oyunu Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.
KONSER
Flapper Swing
Django Reinhardt ve Sidney Bechet’nin izinden giden akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, Zorlu PSM’de.
10 Ekim Perşembe
TİYATRO
Hedda Gabler
Henrik Ibsen’in yaşamın amacı ve anlamı konusunu ele aldığı oyunu Hedda Gabler oyunu Zorlu PSM’de sergileniyor. Bu anlamı ararken toplumsal normlara uymak ve baş kaldırmak arasında kalan Hedda karakterini Demet Evgar canlandırıyor.
KONSER
Idris Ackamoor & The Pyramids
70’lerden günümüze, kozmik cazın öncülerinden biri olan ABD’li multi-enstrümantalist saksafoncu/besteci Idris Ackamoor ve kült projesi The Pyramids Salon IKSV’de.
KONUŞMA
Doğa tarihi müzeleri
‘Yedinci Kıta’ başlıklı 16. İstanbul Bienali devam ederken İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Dr. Semih Çelik’i ağırlıyor. Çelik, etkinlikte doğa tarihi üzerine konuşuyor.
SERGİ
Kelebek Etkisi
Kadri Özayten’in, 3 Ekim – 30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki sergisine Milli Reasürans Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için geniş kapsamlı bir kitap da izleyiciye sunuluyor.
Ad Infinitum
Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.
Mıknatıs ve Ay
Galerist, Nilbar Güreş’in 12 Ekim’e kadar açık kalacak sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.
Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler
Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.
İntergalaktik
Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Espulsa
Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.