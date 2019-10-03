Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

‘Burası Cennet Olmalı’, Film Ekimi kapsamında gösteriliyor. Tekno müziğin duayenlerinden, Alman Stephan Bodzin, 1400 yıllık 1001 Direk Sarnıcı’nda sahneye çıkıyor. Sanatçıların atölyelerinin iki gün boyunca ziyaretçilere açılacağı ‘Açık Stüdyo Günleri’ 4-6 Ekim’de. Norveçli yazar Henrik Ibsen’in ‘Hedda Gabler’ oyunu Zorlu PSM’de gösterime başlıyor.

Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.

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4 Ekim Cuma

KONSER

Stephan Bodzin

Elektronik müziğin usta ismi Binbirdirek Sarnıcı’nda.

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Stimming

Almanya’nın Hamburg kentinin yetiştirdiği en parlak isimlerden, Stimming ve Umeå ormanlarının derinliklerini müziğine taşıyan ikili Gidge, elektronik müziğin farklı boyutlarını tattırıyor.

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Kerem Görsev Trio

Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman’dan oluşan triosuyla Zorlu PSM’de.

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ATÖLYE

Psikanaliz ve Edebiyat

Hem yazarlık hem de akademik yaşantısında odağına psikoloji ve edebiyat kesişimini alan Nihan Kaya, ‘Psikanaliz ve Edebiyat’ başlıklı atölyesi ile Üretimhane’de.

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PARTİ

Aposynthesis

Derinlikli elektronik müzik anlayışı arayanların, kendini dijital ve analog arasında bir yerlerde müziğin kollarına bırakmak isteyenlerin gecesi Aposynthesis, Borusan Müzik Evi’nde.

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5 Ekim Cumartesi

ETKİNLİK

Verinin Yeni Anlatımları

Makine öğrenimi, yapay zeka, bilgi sistemleri tasarımı ve dijital arşiv altyapısı alanlarında proje üreten teknoloji profesyonelleri, sanatçılar ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenen program serisi Channel Studio’nun sunumuyla başlıyor.

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PERFORMANS

Benzin

Merkezine fosil yakıtların itibarsızlaştırılmasını ve unudun gerekliliğini oturtan, kan, benzin ve savaş politikalarını konuşan ‘Benzin’, peş peşe yapılan sunum ve performansları kapsıyor.

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TİYATRO

Merhaba

Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği yazarların yapıtlarından derlediği tek kişilik oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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KONSER

Adamlar

Yerli alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Adamlar, Salon IKSV’de.

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‘Kan Kardeşler’ Night

Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’lerle Babylon’da buluşuyor.

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Polo&Pan

Türler arasında fantastik müzik köprüleri kuran ikili Polo&Pan Volkswagen Arena’da.

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6 Ekim Pazar

SİNEMA

Burası Cennet Olmalı

Şair Mahmud Derviş’in “Nereye uçar kuşlar, son gökten sonra” sorusunu Filistin’in en tanınmış yönetmenlerinden Elia Suleiman da son filminde ‘ES’ adındaki (ve kendi canlandırdığı) başkarakteri aracılığıyla soruyor.

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Bilimin Sesleri

16. İstanbul Bienali Film Programı kapsamında Pera Müzesi’nde ‘Bilimin Sesleri’ gösteriliyor. Belgesel, Jean Painlevé’nin su altında çektiği sekiz kısa filmden oluşuyor.

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ETKİNLİK

Açık Stüdyo Günleri

Bu sene 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Açık Stüdyo Günleri’nde ziyaretçiler, harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak sanatçıların normalde açık olmayan çalışma ortamlarına misafir oluyor.

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7 Ekim Pazartesi

ETKİNLİK

70. Geleneksel Köy-Koop Kitap Sergisi

Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü, 7-11 Ekim’de, geliri köy okullarına bağışlanan ‘Köy-Koop Kitap Sergisi’ açıyor.

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SİNEMA

Engelsiz Filmler Festivali

Sanata erişimin lütuf değil hak olduğunu vurgulayan festival, 7-9 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu Sinebu’da.

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8 Ekim Salı

SAHNE SANATLARI

Kaan Sekban Saçmalar

Kurumsal hayattan oyunculuğa uzanan serüveninde yolda karşılaştığı her detayı ince mizahıyla eleştiren Kaan Sekban Zorlu PSM’de.

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Benim Adım Feuerbach

Başrolünde Selçuk Yöntem’in yer aldığı oyun Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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Two Tenors

Konservatuvar yıllarından beri arkadaş olan ikili Two Tenors, sahnede müzikal bir atışma yaşarken jüriliği ise izleyiciye bırakıyor.

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9 Ekim Çarşamba

TİYATRO

Esaretin Bedeli

Stephen King’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda Kerem Alışık, Kaan Taşaner gibi isimler rol alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş oyunu Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

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KONSER

Flapper Swing

Django Reinhardt ve Sidney Bechet’nin izinden giden akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, Zorlu PSM’de.

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10 Ekim Perşembe

TİYATRO

Hedda Gabler

Henrik Ibsen’in yaşamın amacı ve anlamı konusunu ele aldığı oyunu Hedda Gabler oyunu Zorlu PSM’de sergileniyor. Bu anlamı ararken toplumsal normlara uymak ve baş kaldırmak arasında kalan Hedda karakterini Demet Evgar canlandırıyor.

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KONSER

Idris Ackamoor & The Pyramids

70’lerden günümüze, kozmik cazın öncülerinden biri olan ABD’li multi-enstrümantalist saksafoncu/besteci Idris Ackamoor ve kült projesi The Pyramids Salon IKSV’de.

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KONUŞMA

Doğa tarihi müzeleri

‘Yedinci Kıta’ başlıklı 16. İstanbul Bienali devam ederken İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Dr. Semih Çelik’i ağırlıyor. Çelik, etkinlikte doğa tarihi üzerine konuşuyor.

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SERGİ

Kelebek Etkisi

Kadri Özayten’in, 3 Ekim – 30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki sergisine Milli Reasürans Sanat Galerisi ev sahipliği yapıyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için geniş kapsamlı bir kitap da izleyiciye sunuluyor.

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Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

Mıknatıs ve Ay

Galerist, Nilbar Güreş’in 12 Ekim’e kadar açık kalacak sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.

Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.

İntergalaktik

Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.

İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

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İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.