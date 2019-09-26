Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi isimlerin sahneye çıkacağı etkinlik, çevre duyarlılığı olan ilk yerli festival olma özelliği taşıyor. Metallica’nın efsane şarkıları Musa Göçmen’in senfonik düzenlenlemeleriyle Grand Pera Emek Sahnesi’nde. Dirimart, ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

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26 Eylül Perşembe

KONSER

Hayden Thorpe

Britanyalı indie rock grubu Wild Beasts’in solisti Thorpe, yeni solo albümü ‘Diviner’ ve etkileyici 360 derece sahne performansıyla Neue! Step kapsamında %100 Studio’da.

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Babe Rainbow

Avustralya’nın günlük güneşlik, sımsıcak iklimini, sörfe müsait dev dalgalarını, 60’ların saykedelik popunu günümüze uyarlayarak müziğinde yaşatan grup Salon İKSV’de.

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Dolu Kadehi Ters Tut

Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından kurulan yerli alternatif sahnenin en çok dinlenen bağımsız projelerinden Dolu Kadehi Ters Tut World Akustik kapsamında Yapı Kredi bomontiada’da.

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27 Eylül Cuma

PARTİ

90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.

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KONSER

Vikingur Olafsson – Neue! Step

İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson, Zorlu PSM’de.

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Can Bonomo

En son ‘Ruhum Bela’ albümünü yayınlayan Can Bonomo IF Beşiktaş sahnesinde.

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Müzik Boğaz’dan Gelir

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde, boğazın konforlu teknelerinin ev sahipliği yapacağı ‘Müzik Boğaz’dan Gelir Konserleri’ devam ediyor. Sahne bu kez Ahmet Aslan ve Grup Abdal’ın.

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Hüsnü Arkan

Modern zamanların ozanı olarak anılan Arkan 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

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Balthazar

Neo-psychedelia, elektro-pop ve garaj punk türündeki müzikleriyle tüm dünyada ismini duyuran Balthazar 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

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Kurtalan Ekspres

50 yıla yakın süredir bir arada olan grup 22:00’de Hayal Kahvesi Atakent’te.

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Viken Arman

Kültürel mirasın elektronik yüzü olarak tanımlanan Arman 22:00’de Zorlu PSM Studio’da.

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TİYATRO

Frida

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida 20:30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

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STAND UP

Leman Sahne Stand Up Gecesi

90’larda Cem Yılmaz gibi bir yıldızı çıkaran sahne, yeni yeteneklere kapılarını açıyor. 25. yılında, Beşiktaş şubesinde altı komedyenin, iki perdeye bölünmüş şekilde 10’ar ve 15’er dakikalık stand up performanslarına yer veriyor. Etkinlik 20.55’te başlıyor.

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28 Eylül Cumartesi

FESTİVAL

Festtogether

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, Küçükçiftlik Park’ta. Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi isimler sahneye çıkacak.

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KONSER

Rock The Island

Burgazada’nın ev sahipliği yapacağı konserde Marta, Tibet Ağırtan gibi isimler sahneye çıkacak. Konserler 17:00’de başlayacak.

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Musa Göçmen Senforock Orkestrası – Metallica Şarkıları

Metallica’nın efsane şarkıları Musa Göçmen’in senfonik düzenlenlemeleriyle 20:00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde.

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Sattas

Türkiye’nin ilk reggae grubu IF Beşiktaş’ta sahnede. Saat 22:00’de.

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Bülent Ortaçgil

Ortaçgil, sevilen şarkılarıyla 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde.

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Thundermother

İsveçli ekip 21:30’da Kadıköy Sahne’de.

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Ayhan Sicimoğlu

Çok yönlü ve renkli karakteriyle tanınan Sicimoğlu, 22:30’da Moda Kayıkhane sahnesinde.

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29 Eylül Pazar

TİYATRO

PSS PSS

Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans sergileyen ve geçen yıl İstanbul Tiyatro Festivali’nde her gösterisi ayakta alkışlanan Compagnia Baccalà, Pss Pss ile yeniden İstanbul’da, Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Westend-Batının Sonu

Hakan Savaş Mican’ın yönettiği oyun 17:00’de DasDas’ta sahneleniyor.

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Azizname

Aziz Nesin’in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten’in sahneye uyarladığı oyun 18:00’de Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde.

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Ben Boş Mu Konuşuyorum?

Özde Tiyatro Ekibi’nin yazdığı oyunda Gizem Akçay ve Kadir Kalafat oynuyor.

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Memleket Saat Ayarı

Salih Kalyon, 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde yaptığı tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadığı hikayeleri, kahramanlarının ağzından mizahi ve teatral bir dille anlatıyor. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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30 Eylül Pazartesi

TİYATRO

Tırnak İçinde Hizmetçiler

Günümüz dünyasında geçen oyun merkezine bir evdeki iki hizmetçiyi alıyor. Bu iki kadın kim olduklarını bilemeyecek hale geldikleri bir oyunu sürdürmeye devam ederken, kaçmak istedikleri kendileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu yüzleşmeye sebep veren belirsizliğin içinde tek sığınakları, tekinsizce oyun oynamaya devam etmektir. Zorlu PSM’de sahneleniyor.

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Kızlar ve Oğlanlar

Dennis Kelly imzalı oyunda Bergüzar Korel oynuyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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STAND UP

Mutfak Altyapı

BKM Mutfak’ın yeni skeç gösterisi seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Saat 20:30’da.

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KONSER

Sıla

Harbiye Açıkhava sahnesinde sıra Sıla’nın.

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1 Ekim Salı

PARTİ

90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.

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2 Ekim Çarşamba

KONSER

Grup Abdal

Halk müziğinin sevilen ekibi saat 22:30’da Sanat Performance’ta.

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TİYATRO

Bavul

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulu havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışırsa sonuç ne olur? Sorusunun cevabını arayan oyun saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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Esaretin Bedeli

Stephen King’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda Kerem Alışık, Kaan Taşaner gibi isimler rol alıyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar açık.

SERGİ

Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

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Müşterek Mahrem

Bilsart, küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, toplumsal ve kişisel birer ritüel olarak yemek hazırlama ve tüketme pratiklerine bakan, aynı zamanda yüz ve arayüz kavramları etrafında hem bir toplumsal müzakere aracı, hem de bir oyun alanı olarak yalan, makyaj ve maske kullanımlarına dokunan iki video yapıtı bir araya getiriyor. 28 Eylül’e kadar açık kalacak.

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Mıknatıs ve Ay

Galerist, Nilbar Güreş’in 12 Ekim’e kadar açık kalacak sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.

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Aşı / Graft

Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine Galeri Nev ev sahipliği yapıyor. Sergide, Sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor. 26 Kasım’a kadar görülebilir.

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Ali Cabbar – Monster

Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.

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Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.

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Happening Now

Artnivo, Artweeks Akaretler kapsamında, üç haftalık canlı performanslara ve sürekli değişen eser yerleştirmelerine geçici sergi mekanında kapılarını açıyor. Harvard Business Review Türkiye ana sponsorluğunda hazırlanan, küratörlüğünü Özge İnal’ın üstlendiği sergide, Gizem Aksu, Alper Aydın, Selin Balcı, Zeynep Beler ve Emin Yu, Fatma Çiftçi, Pınar Derin Gençer, Nazlı Gürlek, Onur Karaoğlu, CM Kösemen, Seyhan Musa ve Mehmet Öğüt, Aydın Teker, TUNCA ve Gülhatun Yıldırım’ın eserleri yer alıyor. 22 Eylül’e kadar görülebilir.

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Winter is Coming

Merdiven Art Space, eşzamanlı olarak kapılarını açacak olan iki farklı sergiyle yeni sezona “Merhaba” diyor. Galeri mekanında Ahmet Öğüt’ün solo projesini ağırlayacak Merdiven, hemen yanı başındaki #mebusan25 isimli bağımsız binada ise ‘Winter is Coming’ başlığı altında iddialı bir grup seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. 16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alan sergiler, yerel çağdaş üretimin önde gelen sanatçılarını bir araya getirerek Fındıklı-Karaköy rotasına dinamizm katıyor. 5 Ekim’e kadar görülebilir.

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İntergalaktik

Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.

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İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Aralıktan Bakmak

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 21 Eylül’e kadar ‘Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit’ başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sosyal, ekonomik ve fiziksel çok boyutlu bir dönüşüm geçiren Pera’dan bir kesite odaklanan sergi, bu kesit üzerinden bölgeye dair bütünsel bir bakış yakalamayı amaçlıyor. Döneme ait fotoğraf ve belgelerin bir araya getirildiği sergi kapsamında ayrıca, sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla ziyaretçilere İstanbul’un 19. yüzyıl sonu önemli otellerinden biri olup bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli’ni deneyimleme fırsatı sunuluyor.

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Güneşin İçine Bak

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 27 Ekim’e kadar PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de. Detaylı bilgi: http://www.pilevneli.com/

Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.

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Ardan Özmenoğlu – ‘Absürt’

Papko Sanat Koleksiyonu; 22 Eylül’e kadar sürecek [email protected]’in üçüncü edisyonunda; Ardan Özmenoğlu ve 35 sanatçı arkadaşını bir araya getiren karma sergi ‘Absürt’ ile yer alıyor. Özmenoğlu’nun önderliğinde hazırlanan sergi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları ‘absürt’ kelime ve cümlelerden oluşuyor.

Aslı Gibidir!… Porteler

Yeni sanat merkezi İstMarina Sanat, karma resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. 20 farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide her portrenin, sahibinin dış görünüşünün yansıtışından daha fazlası olduğunun vurgulanması amaçlanıyor. 22 Eylül’e kadar açık kalacak.