Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

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Merdiven Art Space, Ahmet Öğüt’ün solo projesine ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda Merdiven, hemen yanı başındaki #mebusan25 isimli bağımsız binada ‘Winter is Coming’ başlığı altında iddialı bir grup seçkisini izleyiciyle buluşturuyor. Son albümü ‘The Unseen In Between’i bu yılın başında yayımlayan Steve Gunn, İKSV Salon sahnesine geliyor.
İstanbul Kahve Festivali, altıncı yılında öncelikleri nitelikli kahve olan marka ve katılımcıları Küçükçiftlik Park’ta bir araya getiriyor. Erdal Beşikçioğlu’nun izleyicisine akıl almaz bir sahne şovu yaşattığı ‘Bir Deli’nin Hatıra Defteri’ Zorlu PSM’de devam ediyor. Zorlu PSM’nin sonbahar festivali Neue! Step, bu hafta dünyanın önemli üç farklı müzisyenini getiriyor.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
19 Eylül Perşembe
KONSER
Nils Frahm
21’inci yüzyılın en başarılı bestecilerinden biri olarak anılan Alman Nils Frahm, dinleyenleri yerine çivileyen sahne performansı ile Zorlu PSM’de.
SÖYLEŞİ
Onaranlar Kulübü
Onarma, üretme ve paylaşma ekseninde kent odaklı yaratıcı projeler geliştiren topluluk Onaranlar Kulübü, üretimin demokratikleşmesi üzerine konuşmaya çağırıyor.
20 Eylül Cuma
TİYATRO
Bir Delinin Hatıra Defteri
Nikolay Vasiliyevic Gogol’un romanından uyarlanan, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu edinen OYUN Zorlu PSM’de. Adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen kahramanı Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor.
KONSER
Sylvain Chauveau
Melankolik melodilerle klasik müziği enstrümantal ve elektronik bir altyapıyla bir araya getiren Fransız müzisyen Sylvain Chauveau, Neue! Step kapsamında Zorlu PSM touché’de.
Technojazz
Cazın ve teknonun bir araya geldiği ‘Technojazz’ gecesi için İlhan Erşahin ve Ali Kuru Babylon’da bir araya geliyor.
Eagles & Butterflies, Tunnelvisions
Eagles & Butterflies, Tunnelvisions ve Avangart Tabldot, Crib sunumuyla Suma Han kabininde.
Tarkan
Türkiye’nin megastar’ı, 20-21-23 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.
Müzik Boğaz’dan Gelir – Zuhal Olcay
İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde, boğazın konforlu teknelerinin ev sahipliği yapacağı ‘Müzik Boğaz’dan Gelir’ konserleri devam ediyor. Sahne bu kez Zuhal Olcay’ın.
Nev
Kendine has rap stiliyle Nev, IF Performance Hall Beşiktaş’ta.
Eda Baba
Sosyal medyada ismini duyuran Eda Baba, Kadıköy Sahnesi’nde.
Rubato
Farklı isimlerle çalan müzisyenler, Rubato’da bir arada. Konser IF Performance Halla Ataşehir’de.
SİNEMA
Ad Astra
Sinemaseverler, başrolünü Brad Pitt’in üstlendiği bilimkurgu türündeki filmi vizyona girdiği gün tek seanslık özel gösterimiyle Beyoğlu Sineması’nda izleme fırsatı bulacak. Gösterimin ardından sinema yazarları Esen Tan, Güvenç Atsüren ve Utku Ögetürk’le birlikte filme dair sohbet ediyor.
PARTİ
90’lar Dans Gecesi
Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.
STAND UP
Leman Sahne Stand Up Gecesi
90’larda Cem Yılmaz gibi bir yıldızı çıkaran sahne, yeni yeteneklere kapılarını açıyor. Leman Kültür Sahne, 25. yılında, Beşiktaş şubesinde altı komedyenin, iki perdeye bölünmüş şekilde 10’ar ve 15’er dakikalık stand up performanslarına yer veriyor. Etkinlik, 20.55’te başlıyor.
21 Eylül Cumartesi
FESTİVAL
İstanbul Coffee Festival
İstanbul Kahve Festivali kahve sevenler için biçilmiş kaftan; üretici ve tüketiciyi 19 – 22 Eylül’de KüçükÇiftlilk Park’ta buluşturuyor.
KONSER
Jehan Babur
2009’da çıkardığı ilk albümünden itibaren, bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretinde olup, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmeyi başaran Jehan Barbur, Zorlu PSM touché’de.
Rampue
Deep house ve minimal müziği etnik tınılarla harmanlayan Rampue, Binbirdirek Sarnıcı’nda.
Barok’tan Caz’a
Nail Yavuzoğlu, Şenova Ülker ve Sibel Demir bu konserle Barok müzik ve caz müziği arasındaki köprü, doğaçlama, sürekli basın fonksiyonu ve diğer birçok konuyu ele alacak. Saat 17:30’da Şerefiye Sarnıcı’nda.
Adamlar
Son yılların sevilen alternatif seslerinden Adamlar, saat 22:30’da IF Performance Hall sahnesinde.
Birsen Tezer
Yerli kadın vokallerden Birsen Tezer, saat 22:00’de Kadıköy Sahne’de.
Melek Mosso
Sesi yerli dizilerin müzikleri aracılığıyla duyulunca geniş bir kitleyle buluşan Melek Mosso, Bahçeşehir Hayal Kahvesi’nde.
Septicflesh
Yunan senfonik death metal grubu, saat 20:30’da Zorlu PSM Studio’da.
TİYATRO
Damdaki Kemancı
Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri Damdaki Kemancı, Zorlu PSM prodüksiyonuyla bu cumartesi ve sezon boyunca Turkcell Platinum Sahnesi’nde.
22 Eylül Pazar
TİYATRO
Alice
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini alıyor.
Hakikat, Elbet Bir Gün
D22, yeni sezona Berkay Ateş’e Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği oyun “Merhaba” diyor.
Cimri
17. yüzyılda yaşayan Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.
Dönüşüm
Kafka’nın 1915’te yayımlanan ve bugün hala canlı olan öyküsü Altkat Sanat yorumuyla sahnede; saat 18:00’de.
23 Eylül Pazartesi
KONSER
Steve Gunn
Son albümü ‘The Unseen In Between’i 2019’un başında plak şirketi Matador etiketiyle yayımlayan Steve Gunn, İKSV Salon’da.
STAND UP
Çok da Fifi
Bugüne kadar 200’den fazla gösteri yapan, Adana’dan Berlin’e, çıktıkları tüm sahnelerde coşku ve kahkaha ile ağırlanan Çok da Fifi, Zorlu PSM’de.
TİYATRO
Kızlar ve Oğlanlar
Dennis Kelly imzalı oyunda Bergüzar Korel oynuyor. Saat 20:30’da UNIQ Hall’da.
Nihayet Makamı
Burak Çöllü’nün yazıp yönettiği oyun saat 20:30’da Zorlu PSM Studio’da.
Tırnak İçinde Hizmetçiler
Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyun Kadıköy Boa’da sahneleniyor.
24 Eylül Salı
SİNEMA
Arabesk
Haftanın belirli günleri, farklı film serilerinin dev ekranda gösterileceği Zorlu PSM Amfi’de Yeşilçam Filmleri kapsamında bu hafta 1988 tarihli Arabesk filmi gösteriliyor.
KONSER
Douglas Dare
Poetik söz yazarlığını minimal melodilerle bir araya getirerek müzikle yeni dünyaların kapılarını aralayan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Douglas Dare, Neue! Step kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da.
TİYATRO
Sevgili Arsız Ölüm
Latife Tekin’in aynı isimli kitabından uyarlanan, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatan oyun, Moda Sahnesi’nde.
PARTİ
90’lar Dans Gecesi
Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.
25 Eylül Çarşamba
SİNEMA
Midnight in Paris
Haftanın belirli günleri, farklı film serilerinin dev ekranda gösterileceği Zorlu PSM Amfi’de, ‘Romantik Çarşamba’ kapsamında bu hafta Woody Allen imzalı film gösteriliyor.
TİYATRO
Don Kişot’um Ben
Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot uyarlaması, Ozan Güven’in oyunculuğula Zorlu PSM’de.
KONSER
Ece Göksu & Neşet Ruacan
11 yaşında H.Ü. Devlet Konservatuarı’nda başladığı müzik hayatına New York ve İstanbul’da verdiği konserlerle devam eden Ece Göksu, bu kez dünya çapındaki caz müzisyeni Neşet Ruacan ile Zorlu PSM touchè sahnesinde.
The Album Leaf
ABD’li post rock grubu, saat 21:30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde.
ETKİNLİK
Kolektif Jam
“Enstrümanını, tencereni tavanı kap, canının istediği müziği yap” diyerek yola çıkan Kolektif Jam, müziğin iyileştirici gününe inanıyor.
26 Eylül Perşembe
KONSER
Hayden Thorpe
İngiliz indie rock grubu Wild Beasts’in solisti Thorpe, yeni solo albümü ‘Diviner’ ve etkileyici 360 derece sahne performansıyla Neue! Step kapsamında %100 Studio’da.
Babe Rainbow
Avustralya’nın günlük güneşlik, sımsıcak iklimini, sörfe müsait dev dalgalarını, 60’ların saykedelik popunu günümüze uyarlayarak müziğinde yaşatan grup Salon İKSV’de.
Dolu Kadehi Ters Tut
Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından kurulan yerli alternatif sahnenin en çok dinlenen bağımsız projelerinden Dolu Kadehi Ters Tut World Akustik kapsamında Yapı Kredi bomontiada’da.
SERGİ
Ad Infinitum
Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.
Müşterek Mahrem
Bilsart, küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, toplumsal ve kişisel birer ritüel olarak yemek hazırlama ve tüketme pratiklerine bakan, aynı zamanda yüz ve arayüz kavramları etrafında hem bir toplumsal müzakere aracı, hem de bir oyun alanı olarak yalan, makyaj ve maske kullanımlarına dokunan iki video yapıtı bir araya getiriyor. Sergi 28 Eylül’e kadar açık kalacak.
Mıknatıs ve Ay
Galerist, Nilbar Güreş’in 12 Ekim’e kadar açık kalacak sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.
Aşı / Graft
Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine Galeri Nev ev sahipliği yapıyor. Sergide, Sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor. 26 Kasım’a kadar görülebilir.
Ali Cabbar – Monster
Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.
Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler
Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.
Happening Now
Artnivo, Artweeks Akaretler kapsamında, üç haftalık canlı performanslara ve sürekli değişen eser yerleştirmelerine geçici sergi mekanında kapılarını açıyor. Harvard Business Review Türkiye ana sponsorluğunda hazırlanan, küratörlüğünü Özge İnal’ın üstlendiği sergide, Gizem Aksu, Alper Aydın, Selin Balcı, Zeynep Beler ve Emin Yu, Fatma Çiftçi, Pınar Derin Gençer, Nazlı Gürlek, Onur Karaoğlu, CM Kösemen, Seyhan Musa ve Mehmet Öğüt, Aydın Teker, TUNCA ve Gülhatun Yıldırım’ın eserleri yer alıyor. 22 Eylül’e kadar görülebilir.
Winter is Coming
Merdiven Art Space, eşzamanlı olarak kapılarını açacak olan iki farklı sergiyle yeni sezona “Merhaba” diyor. Galeri mekanında Ahmet Öğüt’ün solo projesini ağırlayacak Merdiven, hemen yanı başındaki #mebusan25 isimli bağımsız binada ise ‘Winter is Coming’ başlığı altında iddialı bir grup seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. 16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alan sergiler, yerel çağdaş üretimin önde gelen sanatçılarını bir araya getirerek Fındıklı-Karaköy rotasına dinamizm katıyor. 5 Ekim’e kadar görülebilir.
İntergalaktik
Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.
İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.
Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde
Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.
Aralıktan Bakmak
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 21 Eylül’e kadar ‘Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit’ başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sosyal, ekonomik ve fiziksel çok boyutlu bir dönüşüm geçiren Pera’dan bir kesite odaklanan sergi, bu kesit üzerinden bölgeye dair bütünsel bir bakış yakalamayı amaçlıyor. Döneme ait fotoğraf ve belgelerin bir araya getirildiği sergi kapsamında ayrıca, sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla ziyaretçilere İstanbul’un 19. yüzyıl sonu önemli otellerinden biri olup bugün Pera Müzesi olarak kullanılan Bristol Oteli’ni deneyimleme fırsatı sunuluyor.
Güneşin İçine Bak
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 27 Ekim’e kadar PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de.
Espulsa
Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.
Ardan Özmenoğlu – ‘Absürt’
Papko Sanat Koleksiyonu; 22 Eylül’e kadar sürecek [email protected]’in üçüncü edisyonunda; Ardan Özmenoğlu ve 35 sanatçı arkadaşını bir araya getiren karma sergi ‘Absürt’ ile yer alıyor. Özmenoğlu’nun önderliğinde hazırlanan sergi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları ‘absürt’ kelime ve cümlelerden oluşuyor.
Aslı Gibidir!… Porteler
Yeni sanat merkezi İstMarina Sanat, karma resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. 20 farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide her portrenin, sahibinin dış görünüşünün yansıtışından daha fazlası olduğunun vurgulanması amaçlanıyor. 22 Eylül’e kadar açık kalacak.