Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali 14 Eylül’de ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Küratörlüğünü Fransız akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud’nun üstlendiği, ‘Yedinci Kıta’ başlığını taşıyan bienal, ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Contemporary İstanbul’un ise (CI), bu yıl 14’üncüsü düzenleniyor. Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşacak. Fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve 1400’ün üzerinde eser yer alıyor.

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İtalyan Kültür Merkezi’nde İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci film gösterimleri devam ediyor. Mini Müzikhol, Suma Han, Babylon gibi şehrin heyecan verici müzik ve eğlence mekanları yeni sezon için kapılarını açıyor. !f İstanbul Bağımsız Film Festivali heyecan verici söyleşi ve partilerle başlıyor. Bugün yirmi birinci yüzyılın en başarılı bestecilerinden biri olarak anılan Alman besteci Nils Frahm Zorlu PSM’de konser veriyor.

Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.

12 Eylül Perşembe

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KONSER

Flapper Swing

Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve New Orleans kökenli Sidney Bechet’nin izinden giden akustik bir caz manouche grubu Flapper Swing, Nardis Jazz Club’da.

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Fuat

Türkçe rap’in deneyimli isimlerinden Fuat, ‘Omurga’ albümünün lansman konseriyle saat 22:00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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Sena Şener

Mahmut Orhan ile birlikte çıkardığı ‘Feel’ şarkısı ile tanınan, alternatif müziğin melankolik ve büyüleyici sesi Şener, World Akustik kapsamında Yapı Kredi bomontiada’da.

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SANAT FUARI

Contemporary İstanbul (CI)

İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nun ev sahipliği yapacağı fuarın küratörü e buluşacak. Küratörlüğünü Fransız Anissa Touati. Fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve 1400’ün üzerinde eser yer alıyor.

SÖYLEŞİ

Asya Merkezli Sanat Arşivleri ve Araştırmaları

Asia Art Archive’dan John Tain, Asya’da sanatın yakın tarihini uluslararası bağlamda belgelemeye ve ulaşılabilir kılmaya odaklanan kurumun arşiv koleksiyonunun nasıl geliştirildiğini anlatıyor.

FESTİVAL

Türkiye’de dördüncüsü 12 – 15 Eylül’de düzenlenecek Istanbul Photobook Festival’e, uluslararası fotoğraf kitabı tasarımcıları, fotoğraf kitabı editörleri, kendi kitabını yayınlayan fotoğrafçılar ve yayınevi sahipleri katılıyor.

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13 Eylül Cuma

PARTİ

90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.

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KONSER

Peter Bence

Guinness Rekorlar Kitabı’na adını ‘en hızlı piyanist’ olarak yazdıran Macar yapımcı Peter Bence, Garanti BBVA Konserleri kapsamında, saat 20:30’da Zorlu PSM’de. Saat 20:30’da.

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Müzik Boğaz’dan Gelir

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde, boğazın konforlu teknelerinin ev sahipliği yapacağı konserler devam ediyor.

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Aga B

Kendine has rap stiliyle dikkat çeken Ankaralı MC Aga B, IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

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Teoman

90’lardan günümüze sevilen şarkılarıyla Vadi Açıkhava sahnesinde.

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Evanescence

Rock, metal, pop senfonik öğeleri birleştiren Evanecence, 21:00’de Volkswagen Arena’da.

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Can Gox

Caz ve blues şarkıcısı Gox, saat 22:30’da Beyrut Performance’ta.

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Woo York

Doğaçlama performansları ile tekno severlerin ruhlarını harekete geçirmeyi hedefleyen ve çağdaş canlı performanslara el becerileri ile meydan okuyan Kiev merkezli duo Woo York Zorlu PSM %100 Studio’da.

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Manga

Manga, Moda Kayıkhane sahnesinde.

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Bulutsuzluk Özlemi

Türk Rock müziğinin sınırlarını belirleyen grup KadıköySahne’de.

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SİNEMA

Paris’te Son Tango

Bertolucci’nin 1972 tarihli ikonik filmi İtalyan Kültür Merkezi’nde.

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Kadın Yönetmenler

Türkiye ve dünyadan kadın yönetmenlerin ve filmlerin bir araya geleceği Birinci Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali 13-15 Eylül tarihlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde.

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TİYATRO

Pencere

Haluk Bilginer’in yer aldığı oyun 20:30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde.

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STAND UP

Leman Sahne Stand Up Gecesi

90’larda Cem Yılmaz gibi bir yıldızı çıkaran sahne, yeni yeteneklere kapılarını açıyor. Leman Kültür Sahne, 25. yılında, Beşiktaş şubesinde altı komedyenin, iki perdeye bölünmüş şekilde 10’ar ve 15’er dakikalık stand up performanslarına yer veriyor. Etkinlik, saat 20.55’te başlıyor.

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Anlatan Adam

BKM Mutfak Açık Mikrofon komedyenlerinden Anlatan Adam, BKM Mutfak Çarşı’da, saat 20:00’de sahnede.

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PARTİ

Suma Han Sezon Açılışı

Berlinli Dj Mira, minimal ve deep house sevenleri dans etmeye Suma Han sezon açılışına davet ediyor.

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After Work Party

Her Cuma iş çıkış saatlerinde haftaya keyifli bir kapanış yapmak isteyenlere Zorlu PSM merdivenlerinde müzik, dans ve barbekü eşliğinde hafta sonunu karşılama şansı veren After Work Party’de 17.00-20.00 arası bir içecek alana bir içecek ücretsiz.

Ücretsiz kayıt ve detaylı bilgi için

TİYATRO

Pencere

Britanyalı yazar David Hare’in kaleme aldığı, Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye çevrilen, Oyun Atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM sahnesinde.

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NETWORKING

Women Networking

Women Networking, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Kadın Dostu şirketlerin İK’larına ulaşarak, seçme ve yerleştirme kriterlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması destekleniyor.

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14 Eylül Cumartesi

BİENAL

16. İstanbul Bienali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de ücretsiz olarak kapılarını açıyor.

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KONSER

Fenella Humphreys

J.S. Bach’ın eserleri konusundaki ustalığıyla tanınan Britanyalı kemancı Humphreys müzikseverleri Şerefiye Sarnıcı’nda bir Bach Maratonu’na davet ediyor. Saat 17:30’da.

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Cem Adrian

2005’ten beri müziklerini paylaşan Cem Adrian Harbiye Açıkhava’da.

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Gaye Su Akyol

Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da çok sayıda konser veren Akyol, Hayal Kahvesi Emaar’da. Saat 22:00’de.

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Bora Öztoprak

90’ların sevilen pop şarkıcılarından Öztoprak, Ark Music and Gigs sahnesinde.

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Erdem Özkan Band

Müziğe ilk adımlarını 1989 yılında piyano ile atan ve vokal ile devam eden Erdem Özkan Nardis Jazz Club’da.

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Ricardo Villalobos

Tekno müzik prodüktörü Ricardo Villalobos, eski nesil müzik severler ile yeni nesili bir araya getireceği uzun bir set ile Volkswagen Arena’da DJ kabininde.

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ETKİNLİK

Dance for Children

Geceden elde edilecek gelir Türkiye Sokak Çocukları Vakfı aracılığıyla kimsesiz çocuklara bağışlanacağı etkinlik, karanlık bir dünyayı dans ederek aydınlatmayı amaçlıyor.

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FESTİVAL

Fest Together

Çevre duyarlılığı taşıyan Fest Together’da İrlandalı şarkıcı Bob Geldof, Büyük Ev Ablukada sahneye çıkacak.

Detaylı bilgi:

Kurtalan Ekspres ile Çekmeköy Binicilik Festivali

Festivale İstanbul Binicilik Kulübü ev sahipliği yapacak.

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Kıraathane Kitap Şenliği

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, “Yaza veda, sonbahara merhaba” diyerek 14-21 Eylül tarihleri arasında bağımsız yayıncıların bir araya geldiği bir kitap şenliği düzenliyor.

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TİYATRO

Ahududu

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen ‘Ahududu’, Nedim Saban imzasıyla Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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SÖYLEŞİ

Ezel Akay

Sinemamızın en özgün hikaye anlatıcılarından Ezel Akay, yarışma bölümü jüriliğini yaptığı !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında hikayeler, anlatıcılar ve !f üzerine konuşuyor.

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PARTİ

!f Açılış Partisi

!f İstanbul Bağımsız Film Festivali, keşfetmek, büyümek, çoğalmak ve paylaşmakla geçecek günlerimizin müzikle, dansla başlangıcını Açılış Partisi’yle yapıyor.

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Babylon Sezon Açılışı

Babylon Bomonti, yeni sezonu başlatmak için ‘Şimdi. Burada. Beraber’ adlı etkinliği ile kapılarını açıyor.

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Oldies’n Goldies

1950’lerden 1990’lara kadar ikonik rockn’roll ve caz parçaların bir araya geleceği Oldies’n Goldies, Kadıköy Sahne’de.

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15 Eylül Pazar

TİYATRO

39 Basamak

Patrick Barlow’un yazdığı oyunda Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Hakan Yılmaz’ın yönettiği ve aynı zamanda başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı, konsepti PuCCa’ya ait oyun, saat 20:00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

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Hakikat, Elbet Bir Gün

Serkan Salihoğlu’nun yönettiği oyun saat 19:30’da Zorlu PSM’de.

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Alice

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini alıyor.

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SÖYLEŞİ

Anna Henckel-Donnersmarck

Berlin Film Festivali kısa filmler bölümü başkanı ve küratörü Anna Henckel-Donnersmarck, bu yıl, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında Türkiye’den Kısalar yarışma bölümü jüri başkanı olarak İstanbul’a geliyor.

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PARTİ

Gökkuşağı Partisi

Aynı göğün altında mesafeler ve duvarlar olmadan, müzik dolu !f İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin klasikleşmiş partisi Gökkuşağı yine heyecan verici.

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16 Eylül Pazartesi

TİYATRO

Esaretin Bedeli

Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin en sevilen filmlerinden ‘Esaretin Bedeli’ (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Saat 20:30’da Zorlu PSM’de.

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Yaralarım Aşktandır

Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun seyirciyle buluşuyor.

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Sutra

Bugüne kadar 32 ülkede, 64 şehirde 190 bini aşkın seyirciyle ulaşan oyun yeniden İstanbul’da, Zorlu PSM sahnesinde.

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İyi Kötü Çirkin

Oyun, saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

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Anlatılan Senin Hikayendir

Cengiz Toraman’ın yazdığı yönettiği oyunda Levent Üzümcü oynuyor.

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SİNEMA

Çölde Çay

Bernardo Bertolucci’nin 1990 yapımı ‘Çölde Çay’ (A Sheltering Sky) filmi Bernardo Bertolucci Film Haftası kapsamında İtalyan Kültür Merkezi’nde.

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17 Eylül Salı

KONSER

Melih Güzel

Gitarından klasik, jazz, rock hatta makamsal tınılar duyup şaşıracağınız bir sanatçı Melih Güzel, Nardis Jazz Club’da.

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PARTİ

90’lar Dans Gecesi

Sanat Performance Açıkhava etkinlikleri kapsamında 90’lara yolculuk sürüyor.

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TİYATRO

Frida

Meksikalı ressam Frida’nın aşk, devrim ve acı dolu hikayesi Melike Aslıkılan’ın performansıyla sahnede.

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18 Eylül Çarşamba

KONSER

Injazero Records Showcase – Neue! Step

Zorlu PSM’yi müziğin ve besteciliğin duygulara hitap edecek ilhamıyla baştan sona saracak konser serisi Neue! Step, melodinin derin sularına dalarak neo-klasik, avangard ve ambient müziğin açacağı yeni ufukları keşfediyor. Saat 20:00 Studio’da.

Pinhani

IF Performance Hall sahnesinde bu kez Pinhani var. Saat 20:00’de.

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Rubato

Çok sayıda müzisyenin orkestrasında çalan isimler Rubato çatısı altında bir araya geldi. Konserleri saat 22:00’de Mask Beach’te.

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KONSER

Pavia Solistleri

Tartışmasız yetenek ve başarılı tekniğe sahip müzisyenlerinden oluşan bir dörtlü Pavia Solistleri (Solisti di Pavia), Aleksandr Borodin’den Giuseppe Verdi’ye kadar en güzel on dokuzuncu yüzyıl Avrupa müziğinden bazılarını dinletiyor.

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TİYATRO

Gerçek

Zorlu PSM, Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın eseri ‘Gerçek’ ile gişe rekorları kıran Yoldan Çıkan Oyun ve Damdaki Kemancı’da birlikte çalıştığı Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle bir kez daha ortak yapıma imza atıyor.

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Kral Lear

Haluk Bilginer, Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen kahramanı’ Kral Lear’a bürünüyor. Kızları ve ülkedeki diğer güç odakları arasında dönen trajedi, oyunun özündeki grotesk etkiler eşliğinde yorumlanıyor.

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Chess Player

Kaçışından sonra, dünyanın en iyi satranç oyuncusuna karşı yapacağı mücadeleyi hayal ederek delirmenin sınırlarında dolanan bir esirin hikayesini, Richard McElvain’in, Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın klasiğini yorumlayışı seyirciyle buluşturuyor.

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SİNEMA

Little White Lies

Fransız oyuncu ve yönetmen Guillaume Canet’nin 2010’da çektiği film, TV+ ile Açık Havada Başka Sinema kapsamında Yapı Kredi Bomontiada’da.

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19 Eylül Perşembe

KONSER

Nils Frahm

Yirmi birinci yüzyılın en başarılı bestecilerinden biri olarak anılan Alman Nils Frahm, dahiyane kompozisyonları ve dinleyenleri yerine çivileyen sahne performansı ile Zorlu PSM’de.

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FESTİVAL

İstanbul Kahve Festivali

İstanbul Kahve Festivali, 6. yılında, kahve üreticileri ve tiryakileri 19 – 22 Eylül tarihlerinde KüçükÇiftlilk Park’ta bir araya getiriyor.

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TİYATRO

Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vasiliyevic Gogol’un romanından uyarlanan, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu edinen ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ Zorlu PSM’de. Adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen kahramanı Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor.

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SÖYLEŞİ

Onaranlar Kulübü

Onarma, üretme ve paylaşma ekseninde kent odaklı yaratıcı projeler geliştiren topluluk Onaranlar Kulübü, üretimin demokratikleşmesi üzerine konuşmaya çağırıyor.

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SERGİ

Espulsa

Şükran Moral’in sergisi 3 Kasım’a kadar FA Art Space’te.

Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler

Kerem Ozan Bayraktar’ın kişisel sergisi, ‘yeryüzündeki yaşam’a odaklanıyor. Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. 20 Ekim’e kadar SANATORIUM’da görülebilir.

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Happening Now

Artnivo, Artweeks Akaretler kapsamında, üç haftalık canlı performanslara ve sürekli değişen eser yerleştirmelerine geçici sergi mekanında kapılarını açıyor. Harvard Business Review Türkiye ana sponsorluğunda hazırlanan, küratörlüğünü Özge İnal’ın üstlendiği sergide, Gizem Aksu, Alper Aydın, Selin Balcı, Zeynep Beler ve Emin Yu, Fatma Çiftçi, Pınar Derin Gençer, Nazlı Gürlek, Onur Karaoğlu, CM Kösemen, Seyhan Musa ve Mehmet Öğüt, Aydın Teker, TUNCA ve Gülhatun Yıldırım’ın eserleri yer alıyor. 22 Eylül’e kadar görülebilir.

Winter is Coming

Merdiven Art Space, eşzamanlı olarak kapılarını açacak olan iki farklı sergiyle yeni sezona “Merhaba” diyor. Galeri mekanında Ahmet Öğüt’ün solo projesini ağırlayacak Merdiven, hemen yanı başındaki #mebusan25 isimli bağımsız binada ise ‘Winter is Coming’ başlığı altında iddialı bir grup seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. 16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alan sergiler, yerel çağdaş üretimin önde gelen sanatçılarını bir araya getirerek Fındıklı-Karaköy rotasına dinamizm katıyor. 5 Ekim’e kadar görülebilir.

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İntergalaktik

Anna Laudel, yeni sezona Beyza Boynudelik, Şafak Çatalbaş, Alper Derinboğaz, Emin Mete Erdoğan, Horasan, Ekin Su Koç, Ali Miharbi, Ali İbrahim Öcal, Özcan Saraç, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil ve İrem Tok’un eserlerinden oluşan, İpek Yeğinsü küratörlüğündeki sergiyle başlıyor. İyimser bir gelecek hayalini konu edinen sergide 12 sanatçının resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi farklı disiplinlerden yapıtları yer alıyor. 20 Ekim’e kadar görülebilir.

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İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan sergi iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıktı. Kentin 20’nci yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor. 17 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

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Söylenir ve Yarım Kalır Bütün Aşklar Yeryüzünde

Şair Turgut Uyar’ın dizelerinden yola çıkarak hazırlanan Borusan Contemporary’deki koleksiyon sergisi, uluslararası çağdaş sanatın farklı eğilimlerini bir araya getirirken, günümüz koşullarının sanatçılarda hangi estetik arayışları tetiklediğini sorguluyor. 8 Mart 2020 tarihine kadar yalnızca hafta sonları Perili Köşk’te görülebilir.

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Aralıktan Bakmak

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 21 Eylül’e kadar ‘Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sosyal, ekonomik ve fiziksel çok boyutlu bir dönüşüm geçiren Pera’dan bir kesite odaklanan sergi, bu kesit üzerinden bölgeye dair bütünsel bir bakış yakalamayı amaçlıyor.

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Ardan Özmenoğlu – ‘Absürt’

Papko Sanat Koleksiyonu; 22 Eylül’e kadar sürecek [email protected]’in üçüncü edisyonunda; Ardan Özmenoğlu ve 35 sanatçı arkadaşını bir araya getiren karma sergi ‘Absürt’ ile yer alıyor. Özmenoğlu’nun önderliğinde hazırlanan sergi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları ‘absürt’ kelime ve cümlelerden oluşuyor.

Aslı Gibidir!… Porteler

Yeni sanat merkezi İstMarina Sanat, karma resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. 20 farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide her portrenin, sahibinin dış görünüşünün yansıtışından daha fazlası olduğunun vurgulanması amaçlanıyor. 22 Eylül’e kadar açık kalacak.

Mıknatıs ve Ay

Galerist, Nilbar Güreş’in sergisine 6 Eylül – 12 Ekim 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçı kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında, video yerleştirmesinde beden / coğrafya ile kurgu / fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor.

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Aşı / Graft

Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine Galeri Nev ev sahipliği yapıyor. Sergide, Sanatçının mürekkep ve suluboya gibi teknikler kullanarak yaptığı iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor. 26 Kasım’a kadar görülebilir.

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Ali Cabbar – Monster

Ali Cabbar, GDO konusunu ele alan projesine, bu tür ürünlerin ilk kez piyasaya çıktığı 2000’de başlayıp günümüze dek sürdürdü. Araştırma temelli proje, aynı zamanda, ölü doğa janrına güncel bir yaklaşım sunuyor. Sanatçı, doğal olan her şeyin tehlikede olduğunu, insanlığın kendisini ve üzerinde yaşadığı gezegeni yok ettiğini vurgulamak için bu tarzı kullanıyor. Konuya yaklaşımı ilk bakışta eğlenceli izlenimi veriyor olsa da, sonuçta izleyicinin gıda algısını etkilemeyi amaçlıyor. Ali Cabbar, MONSTER [ge.net.i.cal.ly.mod.i.fied] sergisinde, yerleştirme, üç boyutlu obje, tuval ve kağıt işlerden oluşan natürmortlarını ilk kez topluca bir arada gösteriyor; 10 Kasım’a kadar adas’ta görülebilir.

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Güneşin İçine Bak

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cleon Peterson’ın son dönem işlerinden oluşan sergisi 10 Eylül – 27 Ekim 2019 tarihleri arasında PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de.

Ad Infinitum

Dirimart ‘Ad Infinitum’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ayşe Erkmen, Lucia Koch, Alicja Kwade, Sarah Morris, Sarkis, Taldans, Nasan Tur, Ebru Uygun ve Jorinde Voigt’un yapıtları Ceren Erdem küratörlüğünde bir araya geliyor. Sergide galerinin olağan döngüsüne mekâna özgü yerleştirmelerle müdahale edilirken, kent, mimari, dil ve sanatın ritmik birimlere ayrıldığı, bu sistem içinde insanın çevresiyle, evrenle etkileşimleri ve algılayış biçimleri üzerine düşünülüyor. 10 Kasım’a kadar görülebilir.

Müşterek Mahrem

Bilsart, küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, toplumsal ve kişisel birer ritüel olarak yemek hazırlama ve tüketme pratiklerine bakan, aynı zamanda yüz ve arayüz kavramları etrafında hem bir toplumsal müzakere aracı, hem de bir oyun alanı olarak yalan, makyaj ve maske kullanımlarına dokunan iki video yapıtı bir araya getiriyor.

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